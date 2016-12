„Ein Herz voll Jazz“

School House Seven und Freunde verabschieden Berthold Kollschen

+ Zum Abschied überreicht Jürgen Brings Berthold Kollschen ein Gemälde. - Foto: Büntemeyer

Bassum - Proppevoll war es am Dienstagabend in Kempes Bürgerstuben. Bereits eine Stunde vor Beginn gab es keine Sitzplätze mehr, weil die School House Seven dort erstmals „Jazz after Christmas“ zelebrierten. Es war warm, eng und sehr kuschelig mit einer Atmosphäre, wie Jazzer sie lieben und brauchen.

Es war nicht der erste „Jazz after Christmas“, aber ein besonderer, denn Berthold Kollschen stand zum letzten Mal auf der Bühne. Und es wurde sein Abend. Nicht nur die Band, sondern zahlreiche ehemalige Bandmitglieder und viele Gastspieler waren gekommen, um dabei zu sein.

Mit einem „Herz voll Jazz und einem Koffer voller Trompeten“ sei Berthold Kollschen vor 13 Jahren nach Bassum gekommen, berichtete Dr. Bernd Sagell, Banjospieler und Sänger der School House Seven. Im November 2003 hatte er in der Kreiszeitung Jazzer gesucht, nachdem er schon 1989 die King Street Jazzband in Elmshorn gegründet hatte. Das erste Treffen fand im Dezember 2003 im Syker Hansa Haus statt, und im Januar 2014 wurde in der KGS Leeste die School House Seven gegründet.

Es sei eine richtig gute Zeit gewesen, erklärte Sagell. „Wir danken dir mit swingendem Herzen“. Anschließend intonierten sie den „Macky-Messer“-Song mit eigenem Text: „Und der Berthold ist ein Jazzer, in der Szene ein Gesicht, 13 Jahre School House Seven – das vergessen wir dir nicht“.

Auch Rolf Thiele hatte noch einen eigenen Song für den scheidenden Bandleader mitgebracht. Kollschen war gerührt und bedankte sich bei seinen „lieben Jungs“. Er erinnerte an Riesen-Events wie „Bassum Jazz“, „River Boat auf der Weser“ oder „Jazz und Klönschnack“. Die Band habe Bassum wieder für den Jazz entdeckt. Dann hieß es für Berthold Kollschen: „Koffer öffnen! Zähne richten!“, und ein letztes Mal setzte er sein Kornett an, spielte die vertrauten Lieder und leitete die Band in der für ihn typischen Art und Weise.

Sein letztes Lied war der „Tin Roof Blues“. Diese Komposition hatte er vor 56 Jahren zum ersten Mal gespielt, nun sollte es sein letzter Song sein. So hatte er es beschlossen. Die ihm verliehenen bunten Hosenträger mit der Aufschrift „The Boss“ reichte er an Sagell weiter, als das Publikum ihn mit stehenden Ovationen verabschiedete.

Mit einem eindrucksvollen Schlagzeug-Solo riss Rolf Thiele die verbliebenen Jazzer aus ihren Erinnerungen und gab die ersten Takte für „Caravan“ vor, bei dem sie die Zuhörer auf den neuen School House Seven-Sound einstimmten, denn diese Band wird es weiterhin geben. – Nur ohne Berthold Kollschen und damit ohne Trompete und Kornett. - bt