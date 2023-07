Landfrauen haben viel vor

Von: Frauke Albrecht

Kreative Köpfe: das Vorstandsteam der Bassumer Landfrauen. Es fehlt Jutta Bäker. © Gaby Letzing

Bassumer Verein präsentiert Veranstaltungsprogramm: Sport, Vorträge, Reisen und Workshops

Bassum – „Allein sind wir Töne, zusammen sind wir ein Lied.“ Dieser Kalenderspruch hängt bei Birgit Meyer-Borchers, Vorsitzende der Bassumer Land-Frauen, in der Küche. Darauf zu sehen sind Bienen. Es ist ein Geschenk einer Landfrau. „Der Spruch passt haargenau auf uns und nicht nur, weil die Biene unser Vereinsemblem ist“, sagt Meyer-Borchers. Sie lobt ihr fleißiges Vorstandsteam. „Die Zusammenarbeit läuft wunderbar, alle haben Ideen, bringen sich ein und packen mit an. Es macht einfach nur Spaß“, ist die Vorsitzende begeistert. Und so ist das neue Veranstaltungsprogramm für das zweite Halbjahr 2023 ein Gemeinschaftswerk. Die Heftchen sind verschickt und liegen in Geschäften aus. Die ersten Anmeldefristen laufen.

Wie immer, ist für jeden Geschmack etwas Passendes dabei – es gibt Sport, Ausflüge, Vorträge, Workshops und Radtouren.

Apropos Rad: Der Vorstand hat festgestellt, dass einige die Finessen ihrer E-Bikes nicht beherrschen. Deshalb soll es im März 2024 ein Training geben. „Um abzuschätzen, wie groß der Bedarf ist, sollten sich Interessierte bereits jetzt melden“, fordert Meyer-Borchers auf. Ansprechpartnerin ist Sabine Nörmann (0176/96906041).

Radtouren

Jeden ersten Mittwoch im Monat laden die Landfrauen zu einer Feierabendradtour ein. Tourenvorschläge sind willkommen. Treffen ist immer um 18 Uhr am Rathaus. Bei Regen fällt die Veranstaltung aus.

Den Bioland-Betrieb „Frischekiste“ kennenlernen können Interessierte am 13. September. Die Abfahrt mit dem Rad erfolgt gegen 12.30 Uhr vom Parkplatz Hallenbad. (Ansprechpartnerin: Sabine Nörmann)

Eine Radtour für Frauen mit Migrationshintergrund ist für Donnerstag, 24. August, geplant. Treffen ist um 14.30 Uhr am Rathaus. Beim Radeln und anschließenden Picknick fällt es leichter, ins Gespräch zu kommen, so die Hoffnung der Landfrauen. Sie wollen Berührungsängste abbauen – auf beiden Seiten. Anmeldungen nimmt Jutta Bäker unter jutta.baeker@t-online.de entgegen.

Feste

Jutta Bäker ist auch federführend bei der Organisation des Land-Frauen-Kultursommers am 29. Juli. Von 15 bis 19 Uhr können Besucher im Garten der Familie Meyer an der Parkstraße in Bassum mitgebrachte Köstlichkeiten genießen, Musik der Band Limberg & Limberg hören und miteinander ins Gespräch kommen. Neu: Tische mit Tischdecken und Stühle mit Kissen werden gestellt.

Sport

Sportlich wird es am 5. August: Dann steht Stand-up-Paddling auf dem Steinhuder Meer auf dem Programm. „Das kann anstrengend werden“, mutmaßt Birgit Meyer-Borchers. Sie selbst hat es noch nicht ausprobiert und ist sehr gespannt. Meyer-Borchers nimmt Anmeldungen für den Spaß entgegen (0175/2142795).

Beim Discofox im November können sich Tanzbegeisterte auspowern. „Tanzen vereint Bewegung, Berührung und Motorik – keine andere Freizeitbeschäftigung trainiert das Gehirn so wie das Tanzen“, heißt es im Programm. (Anmeldungen an Corinna Laging, 0171/8632590)

Reisen und Ausflüge

Eine etwas ungewöhnliche Veranstaltung wartet auch am 23. September auf Teilnehmer: Ein geführter Tag im Wald von Winkelsett. Zur Ruhe kommen und Kraft tanken ist das Motto. (Ansprechpartnerin ist Ilka Cordes, 04241/7132)

Eine Fahrt nach Bremerhaven ist für den 23. August geplant. Es geht in die Havenwelten und ins Seefischkochstudio.

Ums Essen dreht sich auch die Stadtführung mit Verkostung in Oldenburg am 29. September. „Auf unserer Tour erwarten uns bis zu sechs erlesene Kostproben aus aller Welt“, berichtet Meyer-Borchers. Sie nimmt für beide Ausflüge Anmeldungen entgegen.

In diesem Jahr kommt sie auch endlich dem Wunsch vieler Mitglieder nach und bietet eine Fahrt nach Prag an – vom 11. bis 15. Oktober. Die Anmeldefrist läuft bereits bei Wolter Bus-Touren.

Vorträge

Wer zu Hause für die vielen Reiseandenken und Mitbringsel Platz schaffen muss, sollte sich den 7. Oktober vormerken: Ordnungscoach Svenja Kaste gibt Tipps zum Ausmisten, sie erklärt, wie nachhaltige Ordnung gehalten werden kann durch die richtige Aufbewahrung, Falttechniken und passende Organizer. Der Vortrag beginnt um 9 Uhr mit einem Frühstück im Gasthaus Ellinghausen. (Anmeldungen bei Petra Haase, 04241/5040)

Dass der Mensch einen erheblichen Einfluss auf die Änderung des Klimas hat, erklärt Dr. Folkhard Wittrock am 2. November in seinem Vortrag „Klimawandel in Norddeutschland“. Beginn: 19 Uhr im Gasthaus Freye. Wittrock ist seit mehr als 30 Jahren in der Atmosphärenforschung tätig. (Anmeldungen an Stefanie Menzel, 0157/54225110)

Unterhaltsam wird es am 27. Oktober in Bens Cafe. Dann trifft sich der erste „womens book club“. Sylvia Hartje, Alina Cordes und Ilka Cordes stellen unter anderem Krimis, Liebesdramen und spannende Biografien vor. Beginn ist um 19 Uhr. (Ilka Cordes, 04241/7132)

Einem ernsten Thema widmen sich die Landfrauen am 22. November im „Letzte-Hilfe-Kurs“. Die Teilnehmer lernen das Einmaleins der Sterbebegleitung. (Brigitta Wortmann, 0173/7699963)

Weitere Termine sind das Einheitsbuddeln am 3. Oktober bei Familie Hopp (Katharina Buschmann, 0160/5545696), ein Workshop „Eingemacht & zugedreht“ am 2. September (Christine Iburg, 04249/771), Basteln von Weidenkegeln am 21. Oktober (Tina Brüning, 0176/21938863) und das Junge Landfrauen-Frühstück am 11. November (Tina Brüning). Für den 25. November sind eine Tauschbörse und Workshops unter dem Motto „Weihnachtlicher Scheunenzauber“ geplant. al

Auf einen Blick: Das Programm mit allen Terminen und Ansprechpartnerinnen gibt es im Internet unter: www.landfrauen-bassum.de

Hinweis: Im Programmheft stehen Abfahrten vom Naturbad. Da dieser wegen Bauarbeiten gesperrt ist, erfolgen in diesen Fällen die Abfahrten vom Bahnhof.