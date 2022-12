Echt oder aus Plastik: Welcher Weihnachtsbaum kommt in die gute Stube?

Von: Sigi Schritt

In Bremen und Hannover finden bedürftige Menschen an Heiligabend in den Weihnachtsstuben eine Unterkunft. © dpa/Britta Pedersen

PARKPLATZ-GESPRÄCHE: Wie muss der Weihnachtsbaum sein, der in die gute Stube kommt?

Bassum – Die Tage bis zum Weihnachtsfest sind gezählt. Zeit, sich Gedanken über einen Christbaum zu machen. Oder sollte die Tradition in diesem krisengeschüttelten Jahr pausieren? Bei den jüngsten Parkplatz-Gesprächen in Bassum wurde deutlich: Einen Baum gibt es in vielen Häusern. Doch wie halten es die Gesprächspartner? Sollte der Baum eher eine reale Tanne oder lieber ein Modell aus Plastik sein? Die Meinungen darüber sind geteilt.

Susann Jansen (41) aus Nienstedt © Sigi Schritt

Susann Jansen aus Nienstedt plädiert für „einen richtigen Baum“. Er müsse vom Feld kommen. Das sei seit 20 Jahren Tradition. Die ganze Familie wird mehr oder weniger dabei eingebunden. Ihr Ehemann sucht den Baum aus. Sie und ihre Kinder Lilly (16) und Jonas (18) fahren ebenfalls mit und geben ihr Votum ab. Schließlich muss der Baum ins Auto passen und so positioniert werden, dass die Mitfahrer auf der Rücksitzbank noch Platz finden.

Eine gewisse Größe müsste er schon haben. „Mini geht nicht.“ Die Familie plant schließlich, den Baum im Wohnzimmer auf den Boden und nicht auf den Tisch zu stellen. Geschmückt wird das Gewächs stets einen Tag vor Heiligabend. Er darf nicht bunt sein, findet Susann Jansen. Tochter Lilly begründet eine neue Tradition: „Ich habe meine Spezialkugeln. Da sind Muffins drin.“ Außerdem hängt sie Zuckerstangen in die Tanne. Eine lange Lichterkette lässt den Baum erstrahlen. „Eine Spitze gibt es nicht, maximal eine Schleife“, sagt Susann Jansen.

Angst, dass der Baum umfallen könnte, hatte sie noch nie. „Ist der Baum schön gerade, gibt es keine Probleme.“ Der Stamm kommt in einen Ständer und wird mit einem Draht fixiert. Fertig. Diese Methode habe sich bewährt.

Susanne Arends (47) aus Bassum © Sigi Schritt

Auch für Susanne Arends muss eine Tanne im Wohnzimmer stehen – eine Nordmanntanne. „Früher stellten wir sie immer einen Tag vor Weihnachten auf. Jetzt passiert das am dritten Advent.“ Im Haus gebe es ohnehin schon viel Adventsdeko. Die 47-Jährige aus Bassum ist eine Tagesmutter. Die von ihr betreuten Mädchen und Jungen würden sich ebenfalls sehr über die Deko freuen. „Sie nehmen die Adventszeit als etwas Besonderes wahr.“ Im Spielzimmer hätten sie einen eigenen Baum – allerdings handle es sich um ein Modell aus Filz.

Woher die Familie Arends ihre Tanne bezieht? „Vom Nachbarn“, sagt die 47-Jährige. In Sachen Deko lässt sich die Familie viel einfallen. Ganze sechs Kisten gibt es. Mal war der Baum mit roten und goldenen Kugeln geschmückt, ein anderes Mal waren die Kugeln dunkelblau.

Zum bevorstehenden Fest soll es „schön in den Zweigen glitzern“. Elfen und Einhörner werden aufgehängt. Die hat die Familie auf dem Bremer Weihnachtsmarkt gekauft – dazu passend müssten nur noch die Kugeln ausgesucht werden.

Für diese Weihnachten stehen pinke, violette sowie türkisfarbene Kugeln hoch im Kurs.

Eine Spitze oder eine Schleife bilden dann die Krone. Nur eines würde sie niemals in ihren Baum stecken: echte Kerzen. Sie habe stets Angst um die Familie ihrer Freundin, die Kerzen im Baum anzündet. Susanne Arends hat mit Kerzen schlechte Erfahrungen gemacht: „Stabkerzen auf einem Metallteller brannten ab. Ein Zweig eines Kranzes in der Mitte lehnte irgendwann über die Kerze und fing Feuer.“ Nur Wasserflaschen im Kühlschrank seien griffbereit gewesen. „Es hat gepufft und gezischt. Dann waren die Flammen aus.“ Wie das Zimmer danach ausgesehen hat, weiß sie noch nach 23 Jahren ganz genau. „Das vergisst man nie.“ Deshalb mahnt sie zur Vorsicht und schlägt vor, lieber LED-Kerzen oder -Lichterketten zu nutzen.

Anastasia Kletke (36) aus Twistringen © Sigi Schritt

Für Bäume aus Kunststoff haben sich Anastasia Kletke aus Twistringen sowie Yannik Wojciechowski aus Bassum entschieden. Auch ein Plastikbäumchen kann sehr gut aussehen, sagen beide. „Unserer ist 1,80 Meter hoch. Und er wird mit Christbaumkugeln, einem Stern und Lichterketten verziert“ sagt Yannik Wojciechowski. Seine Familie mag die Kugeln, auf denen verschiedene Motive abgebildet sind: Schnee- und Weihnachtsmänner sowie Sterne.

Yannik Wojciechowski (30) aus Bassum © Sigi Schritt

Weshalb er auf einen Plastikbaum setzt? Er und seine Frau haben kleine Kinder und einen Hund. „Die Nadeln können nicht sofort abfallen“, nennt er den wichtigen Vorteil. Der Hund würde eine Tanne auseinanderpflücken, glaubt er. Außerdem sei der Plastikbaum nachhaltiger, denn diesen könne man mehrere Jahre verwenden.

Dass ein Plastikbaum nachhaltiger sei, sei für Anastasia Kletke das entscheidende Argument. Preiswerter sei der Baum aus Kunststoff ebenso. Er werde fünf Jahre oder länger halten, glaubt die 36-Jährige. Nicht an Heiligabend, sondern eine Woche zuvor wird der Baum geschmückt. Steht er einmal, ist Weihnachten nicht mehr weit. Worauf sie sich am meisten freut? Das Fest gemeinsam mit der Familie zu erleben.