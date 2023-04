Ein Blick hinter die Kulissen der historischen Uhr der Bassumer Freudenburg

Von: Fabian Pieper

Die knapp 120 Jahre alte Uhr an der Freudenburg wird von Steffen Langhorst von der Stadt Bassum regelmäßig nachjustiert. © -

An der Freudenburg in Bassum hängt eine knapp 120 Jahre alte Uhr. Stadt-Mitarbeiter Steffen Langhorst ermöglicht der Kreiszeitung einen Blick hinter die Kulissen.

Bassum – Steffen Langhorst wirft einen prüfenden Blick auf seine Armbanduhr. „Eigentlich ist es 15.14 Uhr“, stellt er fest. Dann hebt er seinen Kopf und schaut nach oben. „Die steht aber auf 15.11 Uhr.“ Er deutet mit der Hand in die Luft. Dort oben, auf dem Dach des Haupthauses der Bassumer Freudenburg, befindet sich eine große, sehr alte Uhr. Es ist die Aufgabe des Mitarbeiters der Stadt Bassum, deren fehlende drei Minuten reinzuholen. Regelmäßig.

Bassum: Historische Uhr an der Freudenburg läuft ungenau und muss händisch nachjustiert werden

Das Hauptgebäude der Freudenburg sei Eigentum der Stadt, erklärt Langhorst. Die verpachte es an den Landkreis, der damit für sämtliche Unterhaltungsmaßnahmen verantwortlich sei – „außer für die Uhr“, sagt er, während er Stufe um Stufe die Treppen ins Dach der Freudenburg hinaufsteigt, „die ist bei der Stadt geblieben.“

Wenige Minuten und etliche, teils sehr steile Stufen später steht Langhorst auf einem schummrigen Dachboden. Etwas Licht fällt durch eine angelaufene kleine Glastür auf die nicht gerade vertrauenerweckenden Holzdielen, die den Fußboden bilden. Der Bauamt-Mitarbeiter läuft auf die Tür zu und öffnet sie. Mit einem Quietschen gibt sie den Blick frei auf eine Maschine, die aus der Zeit gefallen zu sein scheint. Optisch erinnert sie an eine alte Nähmaschine, und auch die Größe könnte passen. Langhorst zwängt sich durch die Luke und kniet sich neben die Maschine – das Uhrwerk.

Seltenes Stück: Die Wartung der Uhr an der Freudenburg bedarf besonderer Expertise. © Jantje Ehlers

„Man muss sie vorsichtig anfassen“, warnt er. Schließlich sei sie „sehr filigran“. In ihrem Inneren steckt ein gutes Dutzend Zahnräder in verschiedenen Größen. Auf ihrem Rahmen steht der Name der Firma, die die Uhr hergestellt hat. „J. F. Weule“. Und darunter gibt eine Inschrift Auskunft über das Alter der Uhr: Demnach ist sie im Jahr 1904 gebaut worden. Zur Einordnung: Seinerzeit war Wilhelm II. noch Kaiser des Deutschen Reichs, die Fifa wurde gegründet und der Panamakanal hatte seinen ersten Spatenstich.

Steffen Langhorst stellt die Uhr an der Freudenburg in Bassum per Hand

Kein Wunder, dass nach so langer Zeit sämtliche Unterlagen wie Baupläne oder Bedienungsanleitung der Freudenburg-Uhr verloren gegangen sind. „Was ich allerdings weiß, ist, dass sie super selten ist“, verrät Langhorst. Dann wendet er sich dem Uhrwerk zu.

Auf einem Holzbrett liegt ein kleiner metallischer Gegenstand, der von seiner Größe her an einen Flaschenöffner erinnert. Langhorst greift ihn und setzt ihn an ein Gewinde. Wie mit einem Schraubenschlüssel löst er es. Dann legt er den Gegenstand zur Seite und dreht ganz vorsichtig mit spitzen Fingern an einem Gestänge, das mit dem Gewinde verbunden ist. Ein kleiner Zeiger bewegt sich Millimeter für Millimeter über ein weißes Zifferblatt. Dann hält Steffen Langhorst inne. „Wenn ich zu weit drehe“, sagt er, „muss ich sie zwölfmal komplett rumdrehen, weil man die Uhr zwar vor-, aber nicht zurückstellen kann.“

Die 120 Jahre alte Uhr an der Freudenburg in Bassum ist von Spezialisten bereits modernisiert worden

Doch der Mitarbeiter des Bauamts hat mittlerweile eine gewisse Routine entwickelt und es gelingt ihm punktgenau, die fehlenden drei Minuten reinzuholen. Weitere Handgriffe sind nicht notwendig, denn die Uhr ist vor einiger Zeit generalüberholt worden. Verantwortlich dafür zeichnet sich die Firma Uhren Hemmer aus Hoyerhagen – für Langhorst ein Segen: „Die haben einen Motor eingebaut, der über einen Fußschalter bedient wird. Damit muss man die Uhr nicht regelmäßig per Hand aufziehen.“

Denn ein Stockwerk weiter unten befindet sich der Rest des Uhrwerks, der aus zwei großen und vor allem schweren Gegengewichten besteht. Mit jedem Pendelschlag sinken sie ein kaum merkliches Stück nach unten. Irgendwann berühren sie einen Fußschalter. Und wenn der betätigt wird, zieht ein Motor die Gewichte automatisch wieder nach oben.

Um diesen anstrengenden Schritt muss sich Steffen Langhorst deshalb nicht kümmern. Seine Arbeit an der Freudenburg ist damit erledigt. Er tritt wieder nach draußen und wirft erneut einen Blick nach oben. Er gleicht die historische Uhr mit seiner Armbanduhr ab. Sein beruhigendes Urteil: „Passt!“ Zumindest für die nächsten paar Wochen ...