Ehepaar Launer übernimmt die Vinobar

Bassum - Von Frauke Albrecht. So schnell kommt man zu seinem eigenen Laden: Als Gabi und Oliver Launer Michael Maas beim Weihnachtsmarkt an der Bassumer Stiftskirche trafen, kamen sie auch auf die Vinobar zu sprechen, die seit Oktober geschlossen ist. Michael Maas hatte die Bar im November 2018 eröffnet, wir berichteten. Launer meinte nur: „Wenn du die mal abgeben möchtest, lass es uns wissen.“ Gabi Launer schmunzelt: „Das war gar nicht abgesprochen. Ich dachte nur: Aha! Nun gut!“ Was Michael Maas zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste war, dass sich das Ehepaar bereits zwei Jahre zuvor schon für den kleinen Laden an der Sulinger Straße interessiert hatte. „Wir spielten mit der Idee, ein kleines Café zu eröffnen.“ Aber Michael Maas war schneller. Er kaufte das Gebäude und eröffnete die Bar, „weil es in Bassum nirgendwo ein Lokal gibt, wenn man nur etwas Trinken gehen möchte“.

Er dachte über das Angebot der Launers nach und sagte zu deren Überraschung ziemlich schnell zu. Der Mietvertrag ist bereits unterzeichnet. Am 8. März eröffnen die beiden die Vinobar in Bassum neu. Sie wollen das Konzept weiterführen, haben aber viele Ideen im Gepäck.

Von ihrem ursprünglichen Plan, eine Art Käsekuchen-Café zu eröffnen, sind sie abgerückt. „Denn die Vinobar ist perfekt“, sagt Gabi Launer. Sie wollen die kleine, gemütliche Location allerdings mit Veranstaltungen beleben – sie soll ein Anlaufpunkt für Kleinkunst werden. Ob Musik, Lesung oder Kunst, das Publikum darf sich überraschen lassen. „Ich kann mir vorstellen, im Sommer vor der Tür auch mal ein Konzert zu veranstalten“, sagt Launer.

Sie wollen Bassum beleben, und dieser Mut freut Michael Maas, weil er das gleiche Ziel verfolgt. „Ich habe immer gesagt, ich freue mich, wenn in Bassum etwas entsteht. Ich muss nicht alles selbst machen. Ich finde es gut, wenn Menschen ihre Ideen umsetzen.“ Spaßeshalber fügt er hinzu: „Wir greifen die Sulinger Straße jetzt von beiden Seiten an.“

Zwar wollen die Launers viel Zeit in ihrer Bar verbringen, aber „wir haben von vorneherein gesagt, dass wir das nur machen, wenn wir Personal haben“, erzählt Gabi Launer. Sie kommt aus der Gastronomie, ist aber mit ihrem Laden in Syke bereits gut ausgelastet. Und auch ihr Mann hat einen Vollzeitjob beim Senat in Bremen. Zum Glück war die Personalfrage schnell geklärt. „Manche Dinge sollen einfach sein. Alles ergibt sich irgendwie.“ So gehen sie mit zwei Mitarbeitern an den Start, die sich abwechseln. „An Wochenenden sowie in Urlaubs- und Krankheitsfällen springen wir ein“, so Launer.

Die Kunden bekommen in der Vinobar eine große Auswahl an Weinen, natürlich auch andere Getränke sowie Speisen für den kleinen Hunger wie Flammkuchen, Wurst- und Käsespezialitäten mit Dips. Öffnungszeiten sind dienstags bis donnerstags von 15 bis 21 Uhr; freitags und samstags von 15 bis 22 Uhr sowie sonntags von 14 bis 20 Uhr. Die Vinobar kann auch für private Feiern angemietet werden – für Gruppen um die 20 Personen, so Launer. Auch mit Catering.

Während der Macher des Open-Air-Festivals ganz aufgeregt ist, bleibt seine Frau gelassen. „Wir haben noch vier Wochen, um alles vorzubereiten.“ Sie freuen sich ungemein auf das Projekt und hoffen, dass es angenommen wird.