Dubioser Geldgewinn: Erstmal 500 Euro zahlen

Bassumer Ehepaar erstattet Anzeige

Bassum - Von Anke Seidel. Diesen Anruf einer „Firma aus Berlin“ wird Gabi Abelmann so schnell nicht vergessen. Eine „Mitarbeiterin“ am Telefon versicherte ihr, 47 300 Euro gewonnen zu haben. „Eigentlich wollte ich gleich wieder auflegen“, sagt die Bassumerin, „ich hatte ja nirgends mitgemacht, das konnte gar nicht sein. Aber die Frau redete so, als hätte ich wirklich gewonnen“.