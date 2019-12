Polizei hebt Wohnung voller Drogen aus - 26-Jähriger in U-Haft

In einer Wohnung in Bassum ist unter anderem Kokain gefunden worden.

In Bassum ist die Polizei auf ein größeres Drogenlager gestoßen. Auch ein Verdächtiger ist von den Beamten festgenommen worden. Der Fund reichte für einen Haftbefehl.

Bassum - Umfangreiche Ermittlungen führten die Polizei auf die Spur eines mutmaßlichen Drogenhändlers aus Bassum. Der 26-Jährige war der Polizei bereits bekannt und konnte als Tatverdächtiger identifiziert werden, heißt es von der Polizei.

Die Ergebnisse der Ermittlungen reichten dem Amtsgericht Syke aus, um einen Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des mutmaßlichen Drogenhändlers zu erwirken. Am Morgen des 3. Dezember schlugen die Polizeibeamten des Zentralen Kriminalitätsdienstes Diepholz und der Polizei Syke in der Wohnung des 26-Jährigen in Bassum zu.

Polizei-Einsatz in Bassum: Haftbefehl gegen Drogenhändler

Der Tatverdächtige ist von den Beamten festgenommen worden. Die Polizei stieß in der Wohnung außerdem auf 1030 Gramm Amphetamine, etwa 325 Gramm Kokain und einen mittleren fünfstelligen Bargeldbetrag.

Der 26-Jährige aus Bassum ist dem Haftrichter vorgeführt worden, der am 4. Dezember einen Haftbefehl erließ. Die weiteren Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zuletzt sind bei einer großen Polizeiaktion in Bremen Drogen gefunden worden. So entdeckten Spürhunde gleich drei Drogenbunker zwischen Hauptbahnhof und Viertel.

jdw