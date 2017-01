Dritter Umzug frustriert WiB-Helfer

Bassum - Von Frauke Albrecht. „Ich glaube nicht, dass wir die Truppe nochmal dazu bringen, umzuziehen“, meinte Detlef Volke, Mitglied der Initiative Willkommen in Bassum. Der Frust bei den Helfern ist groß, denn wieder einmal muss die Fahrradwerkstatt umziehen. Und wieder einmal wissen die Helfer nicht, wohin. Am Dienstagabend machten sie ihrem Unmut Luft beim Treffen der WiB in den Räumen des katholischen Gemeindehauses. Sie vermissen die Unterstützung seitens der Stadt.

Bürgermeister Christian Porsch und Bassums Erster Stadtrat Norbert Lyko waren ebenfalls anwesend und versuchten, die Situation zu erklären. Die Kirche habe nachgefragt, ob die Stadt das alte Pfarrhaus noch benötigt. Da sich die Wohnsituation für die Flüchtlinge entspannt habe und die Rosendiele mit 15 Wohneinheiten in Kürze bezugsfertig sei, könne die Stadt auf den Wohnraum verzichten. „Die Frauen, die dort wohnen, können wir bequem in der Rosendiele unterbringen“, so Lyko.

Für das Möbellager allerdings habe er noch keine Altetrnative gefunden, trotz intensiver Suche. Die Stadt hat vor, die Obdachlosenunterkunft an der Syker Straße 90 (wir berichteten) und das Gebäude Bahnhofstraße 2 abreißen zu lassen. Lyko könnte sich vorstellen, die Baracken an der Bahnhofstraße vorerst stehen zu lassen, um dort Möbellager und Fahrradwerkstatt einzuquartieren. „Das wäre eine Übergangslösung, aber besser als nichts. Und die Räume lassen sich wenigstens beheizen“, so der Erste Stadtrat.

Porsch stellt Zuschuss in Aussicht

„Das wäre dann der dritte Umzug für uns“, kritisierte Stefan Seltmann. Die Helfer wünschen sich eine langfristige Lösung für die Fahrradwerkstatt. Und vor allem einen Mietzuschuss. „Wir brauchen doch gar nicht erst loszugehen und nach Räumen zu fragen, wenn wir keine Miete zahlen können“, so Seltmann. Renate Ziegler fragte ganz konkret: „Wäre die Stadt bereit, einen Betrag X beizusteuern?“

Porsch und Lyko taten sich mit einer Zusage schwer. „Wir hatten mal Folgendes vereinbart: Die Stadt ist zuständig für das Möbellager, WiB für die Fahrradwerkstatt“, sagte Lyko.

„Wir stecken da so viel Herzblut rein und haben doch recht bescheidende Forderungen. Am Ende spart die Stadt durch unsere ehrenamtliche Arbeit viel Geld“, so Seltmann. Es sei ja nicht so, dass man Gespräche verweigere, so Lyko. „Wir reden dauernd miteinander.“ Wobei aus der Runde wieder die Frage nach der Finanzierung auftauchte.

Suche gestaltet sich schwerer als gedacht

Christian Porsch wollte keine Zusage machen, signalisierte am Ende aber, dass er sich vorstellen könne, eine gewisse Summe beizusteuern – wenn ein annehmbarer Vorschlag eingehen würde.

Die Suche gestaltet sich schwerer als gedacht. Die Liste der bereits abgefragten Objekte sei lang, so Lyko. Im Moment nutzt die Stadt den ersten Stock im ehemaligen Pastorenhaus und einen Anbau an der Kirchstraße für das Möbellager. Dort allerdings ist das Dach marode. Laut WiB „ziehen die Möbel Feuchtigkeit und fangen an zu schimmeln“.

Wer also Räume zu günstigen Konditionen vermieten möchte und sich vorstellen kann, dass die Stadt dort Möbel lagert und WiB zusammen mit Flüchtlingen Räder repariert, um die Mobilität der Menschen sicherzustellen, sollte sich an die Stadt und/oder an die WiB-Vertreter wenden.

