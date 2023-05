Jubiläum: Schützenverein Bassum von 1848 feiert 175. Geburtstag

Von: Ute Schiermeyer

Teilen

Die Königskutsche beim Festumzug in Bassum. © Ute Schiermeyer

Der Schützenverein Bassum von 1848 hat am Wochenende sein Jubiläums-Schützenfest gefeiert. Seit 175 Jahren gibt es den Verein nun mittlerweile, der die Rahmenbedingungen der Proklamation ein wenig verändert hatte – was bei den Schützen allerdings gut ankam.

Bassum – Seit 175 Jahren besteht der Schützenverein Bassum von 1848 nun schon. Damit ist der traditionsreiche Verein einer der ältesten Vereine in der Region. Grund genug, am Pfingstwochenende ein ausgelassenes Schützenfest zu feiern. Es gab farbenprächtige Umzüge, zwei lange Partynächte und am Pfingstmontag ein schönes Kinderschützenfest.

Begonnen hatte das Schützenfest mit einem Umzug durch den Stadtkern Bassums bei sonnigem Pfingstwetter. Auf dem Schützenplatz wurden am Nachmittag die neuen Würdenträger proklamiert. Die Proklamation fand nicht wie gewohnt auf dem Sportplatz statt, sondern direkt vor dem Schützenhaus in gemütlicher Runde.

Proklamation mit Sanduhr

Frank Poppe, erster Vorsitzender des Vereins, hatte für die Proklamation eine Sanduhr mitgebracht, die ein Zeitfenster von 90 Minuten vorgab. Innerhalb dieser Zeit wurden die scheidenden Majestäten interviewt und die neuen Würdenträger proklamiert. Unterbrochen wurden die Zeremonien von Musik des Blasorchesters Beckeln und der Kapelle Sound of Sulingen. Auch die Freibierfässer des Noch-Königs Uwe Janssen wurden in diesen anderthalb Stunden geleert.

Die neuen Majestäten des Schützenvereins Bassum von 1848 sind König Jens Grafe und Königin Michaela Kühl. Vize-König wurde Uwe Drecktrah. Die Adjutanten sind Jörg Landwehr und Michael Sommer. Trägerin der Damenkette wurde Jennifer Knack, Vize Kerstin Liesmann und König der Könige Hans-Hermann Bolte. Bei den Jugendlichen schoss Kilian Sommer am besten, der sich Vize-Königin Leonie Pehl zur Begleiterin wählte. Kinderkönig wurde Tayler Voß mit Marie-Jane Pehl als Begleiterin. Vize-Kinderkönigin wurde Felia Schatt.

Werbung des Schützenvereins

Frank Poppe moderierte die Proklamationen in lockerem Plauderton. Nicht nur die neue Form der Proklamation fand guten Anklang, auch die Werbung des Schützenvereins kam bei vielen Bassumern sehr gut an. Mit ungewöhnlicher Bannerwerbung hatten die Schützen von 1848 an den Stadteingangsstraßen auf das bevorstehende Jubiläumsschützenfest aufmerksam gemacht. Ein Banner direkt an der Einfahrt zum Schützenplatz etwa zeigte eine Poker-Runde einiger Schützen. Hier sah es noch schlecht aus für den späteren Schützenkönig Jens Grafe, der beim Pokern sein Hemd lassen musste.

Auf dem Schützenfest wurde Frank Poppe dann eine besondere Ehre zuteil: Für seine Arbeit als Vorsitzender wurde er mit dem Verdienstkreuz des Schützenvereins von 1848 ausgezeichnet.

An beiden Abenden waren die Bälle des Vereins in der Sporthalle Bassum gut besucht. Auch die Berliner Fahnenschwinger und die Musikkapellen zeigten am Abend in der Festhalle noch einmal, was sie draufhaben, bevor später zur Musik von Sunset Four sowie DJ Hendrik Treuse getanzt wurde. Gefreut hat die Bassumer Schützen von 1848 übrigens, dass sie einen Pokal, um den sie jährlich mit dem Twistringer Schützenverein ringen, im Jubiläumsjahr endlich wieder nach Bassum holen konnten.