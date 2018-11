Bassum Open-Air 2019 mit Schandmaul, Johannes Oerding, Schmitt und mehr

Bassum - Von Frauke Albrecht. Oliver Launer ist immer für eine Überraschung gut. Der Organisator des Bassumer Open-Air-Festivals wagt sich gerne in neue Gefilde – er präsentiert Partys, Konzerte und Rocknächte. Nun geht er eine Kooperation mit dem Mittelalterverein Bovelzumft ein und holt für das kommende Jahr eine ziemlich bekannte Mittelalterband nach Bassum: Schandmaul.

Die Musiker spielen eine Mischung aus Rock und Folk. Sie haben mehrere 100. 000 Alben verkauft, füllen große Hallen und treten regelmäßig bei Festivals auf – unter anderem in Wacken. In Bassum präsentieren sie ihr neues Album. „Das ist schon was ganz Besonderes“, freut sich Launer. Die Idee, die Band nach Bassum zu holen, entstand beim letzten Bovelmarkt im Gespräch mit Marcus Heinze. „Alleine hätten wir das nie gewagt, auch wegen des finanziellen Risikos“, gesteht Heinze. Launer fand die Idee spannend. „Ich habe mit der Band telefoniert. Die haben gleich gesagt: ,Das machen wir mit unserem neuen Album.’ – Wahnsinn. Nun steht Bassum bei der Promo für die Artus Tour ganz oben.“

Auftakt für den Bovelmarkt

Launer ist zuversichtlich, dass die Freudenburg voll wird. „Bei der Geburtstagstour zum 20. in diesem Jahr hat Schandmaul die Lanxess Arena in Köln gefüllt. Da kosteten die Karten 53 Euro. Wir sind doch richtig preiswert. Unsere Tickets gibt es im Vorverkauf für 42,05 Euro.“ Das besondere Schmankerl für die Konzertbesucher ist, dass sie richtig eintauchen können in die Mittelalterwelt. Das Konzert bildet den Auftakt für den Bovelmarkt am darauffolgenden Samstag und Sonntag. „Viele Marktbeschicker bauen am Freitagabend bereits ihre Stände auf, sodass die Konzertbesucher einen Bummel über den Markt unternehmen können“, so Heinze. Als Support wird die Gruppe Waldkauz erwartet.

Das ist aber nur der erste Streich, den Oliver Launer für 2019 in petto hat. Am 14. Juni präsentiert er Schmitt singt Jürgens – die Udo Show. „Mal was ganz anderes“, sagt er. Die elfköpfige Bigband mit Sänger ist mitreißend“, so Launer. Er ist von der Agentur angeschrieben worden und konnte als großer Jürgens-Fan nicht widerstehen.

„Es ist nicht einfach, Unterstützung zu bekommen“

Einen Tag später, am 15. Juni, gastiert Johannes Oerding in der Konzertmuschel, wir berichteten bereits. „Johannes war bereits vor zwei Jahren da. Viele Fans haben nachgefragt. Er ist einfach ein toller Typ. Da habe ich gedacht, das mache ich wieder.“ Wobei er schon staunte, als er die Höhe der Gage hörte. Die sei in den vergangenen zwei Jahren immens gestiegen.

Umso dankbarer ist Launer der Avacon, dass sie das Festival (Oerding und Udo-Show) sponsert. „Es ist nicht einfach, Unterstützung zu bekommen. Ich habe 20 Bassumer Firmen angeschrieben und ihnen ein Sponsoren- und Werbepaket angeboten – fast schon ein Geschenk“, so Launer. Gerade mal zwei hätten geantwortet, ist er enttäuscht.

Für alle Open-Air-Fans hat Launer bald eine weitere Überraschung parat: „Die ist aber noch nicht spruchreif.“ Es wird 2019 also neben Schandmaul, Oerding und Schmitt ein drittes Konzertwochenende geben. Karten gibt es in allen Geschäftsstellen der Kreiszeitung. Für Schandmaul hat auch die Bovelzumft Tickets im Vorverkauf.