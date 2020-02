Drei Jahre Wartezeit für Schwimmanfänger

Bassum - Eine besorgniserregende Entwicklung beschäftigt derzeit die DLRG-Ortsgruppe Bassum: In der Anfängerschwimmausbildung gibt es eine Wartezeit von bis zu drei Jahren. Eltern sollten ihre Kinder frühzeitig anmelden. Auf der Jahreshauptversammlung war das ebenfalls Thema.

Auf der einen Seite sei es schön, dass die DLRG großen Zulauf habe, auf der anderen Seite zeige dies aber auch, welch enormer Bedarf zu bestehen scheint. Der erste Vorsitzende Ingo Winkelmann meint: „Wir arbeiten eng mit der Stadt und den Schwimmmeistern zusammen, sodass der Bedarf sicherlich zum Großteil gedeckt werden kann. Dennoch wird hier ein Problem deutlich, welches sich in den kommenden Jahren verstärken wird, sollten wir keine Lösung finden.“ Der Grund für die langen Wartezeiten seien fehlende Trainer.

Ausbildungstechnisch tue die Ortsgruppe alles, was möglich sei. Neue Ausbilder würden durch erfahrene Trainer angelernt und hätten die Möglichkeit, zum Beispiel über den Lehrgang „Ausbildungsassistent Schwimmen“, durchgeführt vom Bezirk, ihre Fähigkeiten zu erweitern. Die Kosten dafür trage die Ortsgruppe.

Dennoch scheinen die meisten Möglichkeiten zu verpuffen, „fehlen uns doch einfach noch immer Ausbilder“, so der Vorsitzende.

Die Rettungsschwimmer beobachten die Entwicklung mit Sorge und seien dankbar für jede Anregung, wie sie den Job als Trainer noch attraktiver gestalten können. Winkelmann: „Die schlechteste Lösung in meinen Augen ist eine Bezahlung, denn dann stellt sich die Frage, wo fangen wir an und wo hören wir auf. Ganz zu schweigen davon, wo wir das Geld hernehmen sollen.“

+ Ingo Winkelmann (hinten r.) mit den Geehrten der DLRG-Ortsgruppe. © Ehlers

Die Ortsgruppe feiert in diesem Jahr ihren 50. Geburtstag. Für die Planung hat sich ein Festausschuss gebildet.

Außerdem stehen drei wichtige Projekte an: Es geht um einen Bus, ein neues Boot sowie um einen Anbau an das bestehende Vereinsheim. Das Boot wird benötigt, um auch Einsätze im Bereich des Katastrophenschutzes ableisten zu können, sagt der Pressebeauftragte Marc Blüml. Es hat einen Aluminiumrumpf – und kann damit auch in Ufernähe eingesetzt werden. Die Bassumer sind fester Bestandteil des Wasserrettungszuges des Bezirks und des Landkreises Diepholz. Zuschüsse seien bereits beantragt. Die Kosten dafür belaufen sich auf gut 45000 Euro. Boot und Bus machen einen Anbau erforderlich, da beide nicht in die Garage passen. Deshalb werde ein Ausbau in Aussicht gestellt. Der Vorstand wolle in diesem Jahr mit der Planung beginnen. Besonders stolz sind die Rettungsschwimmer darauf, dass sie keine zehn Jahre gebraucht haben, um das in Eigenleistung gebaute Vereinsheim abzubezahlen. Das sei nicht zuletzt des unermüdlichen Einsatzes und der exzellenten Kassenführung Günter Thiedes zu verdanken.

Ehrungen bei der DLRG-Ortsgruppe Bassum

Monika Verhoeven erhält das Verdienstabzeichen in Silber für erfolgreiches und überdurchschnittliches Engagement. Darunter wird vor allem die Arbeit im Vorstand, als Ausbilderin und bei der Organisation verschiedener Aktionen betont. Mit besonderer Freude verleihen der Vorsitzende der Ortsgruppe Ingo Winkelmann und der Vorsitzende des Bezirks Michael Lüken Günther Thiede das Verdienstabzeichen der DLRG in Gold als Anerkennung für außergewöhnliche Leistungen und Verdienste im Rahmen der DLRG. Für sein Engagement als ausgezeichneter Kassenwart seit 1995, bei der Organisation vieler verschiedener Aktionen und insbesondere der Planung und Durchführung des Vereinsheimbaus wird ihm im Namen der gesamten Ortsgruppe ein besonderer Dank ausgesprochen. Für zehnjährige Mitgliedschaft: Klaus Krüger, Ute Matzen, Peter Springer, Torsten Wichmann, Rica Ritterhoff, Maren Kreienhop, Paul Wicke, Helga Gerke, Rebecca Beneke, Lena Lachmann, Cécile Stegemann, Erik Heinze und Sara-Therise Meier. Für 25 Jahre: Merle Holtorf. 40 Jahre: Wilfried Hoge. 50 Jahre: Dieter Heuermann. Glückwünsche gehen an die fünf neuen Bootsführer Swana Hofman, Isabelle Wetjen, Jan Wührmann, Maximilian Springer und Marc Blüml. Sonderehrungen werden an Isabelle Wetjen, Michelle Blanke, Carina Verhoeven, Caja Reinhard und Marc Blüml verliehen, aufgrund der Lebensrettung im Schwimmbad Twistringen.