Drei E’s helfen beim Kommunizieren

BASSUM - Von Berthold Kollschen. Mehr als 60 Bassumer Unternehmerinnen und Unternehmer haben sich auf Einladung von Stadt und Wirtschaftsförderung in der Gilde-Festhalle eingefunden, um am dritten Unternehmerfrühstück teilzunehmen. Referent Dr. Dirk Schmidt-Herholz sprach zum Thema „Voneinander lernen? Vom Generationenkonflikt zur Kooperation im Unternehmen“.

Zunächst aber begrüßte Bürgermeister Christian Porsch alle Anwesenden und freute sich darüber, dass man nun schon zum dritten Mal ein Jahr so langsam gemeinsam ausklingen lasse. „Mir liegt sehr viel daran, dass wir miteinander im Gespräch bleiben, und dass wir offen sind für Standpunkte und Ideen auch Anderer“, konstatierte Porsch.

Gerade auf der kommunalen Ebene sei es wichtig, den Dialog zu pflegen und bei allen Angelegenheiten, die das Gemeinwesen berühren, zusammenzuarbeiten. „Das bringt uns weiter, das entspricht gutem demokratischem Brauch. Denn Demokratie bedeutet Diskussion, wie es einmal ein bekannter Staatsmann auf den Punkt gebracht hat.“

Anhand von einigen Beispielen unterstrich er die gute Gesamtsituation der Stadt und betonte, dass starke Unternehmen das Rückgrat Bassums seien. „Unsere Wirtschaft ist vital. Davon profitieren viele Menschen bei uns in Bassum ganz unmittelbar“, zeigte er sich zufrieden.

Nachdem auch Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher alle willkommen geheißen hatte, begann Dr. Schmidt-Herholz mit seinem Vortrag, den er mit Grafiken visuell unterstützte.

Seine Unterthemen: Die Rolle der Wirtschaftspsychologie, was macht Konflikte im Betrieb aus, so schnell kann Mobbing entstehen, die Bedürfnispyramide, die fünf Generationen und ihre Merkmale, der neue Azubi in einer Biostruktur-Analyse, System und Führung, Fremdbild und Gruppe, Konfliktgespräch und kritisches Feedback.

Er brachte zu den einzelnen Themen anschauliche Beispiele und mündete schließlich in seinem Kommunikationstipp, der „drei E’s“, die zu einer besseren Kommunikation führen sollen: 1. Ernst nehmen von anderen (Akzeptanz), 2. Echt sein (Authentizität) und 3. Empathisch reagieren (Empathie).

Dazu präsentierte er noch zwei Zitate, die einige in der Runde schmunzeln ließen: „Es ist nicht nötig, den Chef zu verstehen, vertragen muss man sich mit ihm“ (Aufkleber an der Tür eines Chefs) und „Ohne Sekretärin läuft nichts“ (Aufkleber an der Tür seiner Sekretärin).

Mit „süßen Grüßen aus Bassum“ bedankte sich der Bürgermeister bei Schmidt-Herholz für das Referat und lud anschließend alle Anwesenden zu Kaffee, Tee und leckeren Köstlichkeiten ein, die Heidrun Brinkmann vorbereitet hatte.

Interessant waren noch die weiteren Gesprächsrunden an den Tischen. Ein Hauptthema war dabei die Elektromobilität. Auch über die Konsequenzen der laufenden digitalen Revolution, die nach allgemeiner Meinung in ihrer Tragweite noch nicht abzusehen sind und das Leben in der Zukunft stark verändern werden, wurde zum Teil heiß diskutiert.