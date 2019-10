Drachen, Fische und Traumfiguren

Ausgestattet mit meist selbstgebastelten Laternen versammeln sich am Freitagabend viele Kinder am Bassumer Feuerwehrhaus, um zusammen mit dem Bassumer Jugendspielmannszug durch Bassums Straßen zu laufen. In diesem Jahr dominieren Laternen mit kleinen elektrischen Lichtern gegenüber den klassischen Exemplaren mit Kerzenschein. Foto: Berthold Kollschen

Bassum - Von Berthold Kollschen. Klares Wetter, nicht zu kalt für die Jahreszeit und trockene Straßen: Das waren am vergangenen Freitagabend gute Voraussetzungen für den großen Laternenumzug, zu dem der Jugendspielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Bassum eingeladen hatte. Weit mehr als 100 Kinder mit bunten Laternen waren erschienen.

Mit dabei: ihre Eltern, Geschwisterkinder und Großeltern sowie Bassums Feuerwehrjugend mit Fackeln links und rechts des Zuges und Aktive der Feuerwehr in zwei Begleitfahrzeugen.

Zusammen bildeten sie einen respektablen Zug von über 200 Metern Länge. Dieser zog sich unter der musikalischen Führung der jungen Spielleute, angeführt von Tambourmajorin Anja Bandorski, durch Bassum.

Nach einem gut 45-minütigen Marsch kehrten die Teilnehmer zurück zum Feuerwehrhaus an der Industriestraße, wo Heino Schlottmann mit seinem Team bereits mit gegrillter Bratwurst und Getränken wartete.

„Wir sind mit dem 25. Oktober in diesem Jahr recht spät dran“, erklärt Birte Boesch vom Jugendspielmannszug. „Im kommenden Jahr findet unser Laternenumzug bereits am 9. Oktober statt“, kündigt die Musikerin des Musikzuges schon einmal an. „Dann starten wir sicher in die Abenddämmerung hinein und nicht bei völliger Dunkelheit, so wie heute.“