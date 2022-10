Die Wölfe haben Nachwuchs

Von: Anke Seidel

Ein europäischer Grauwolf steht in einem der weitläufigen Gehege des Wolfscenters von Dörverden. Seine Artgenossen leben wild auch im Landkreis Diepholz, haben sogar Nachwuchs. © Ingo Wagner/dpa

Die Zahl der Wölfe steigt. Je drei Welpen sind in Barnstorf und Uchte nachgewiesen. Weitere sind nicht ausgeschlossen.

Landkreis Diepholz – Die Wölfe haben Nachwuchs: Drei Welpen sind für das Barnstorfer Rudel längst bestätigt – neuerdings auch für das Rudel in Uchte im Nachbarlandkreis Nienburg. Dort seien ebenso drei Welpen nachgewiesen, so Raoul Reding als Wolfsbeauftragter der Landesjägerschaft auf Anfrage dieser Zeitung.

Weitere Welpen sind nicht ausgeschlossen: Auch wenn für die Wölfe in Rehden und Sulingen derzeit nicht nachgewiesen, ist Nachwuchs durchaus realistisch. Denn im vergangenen Jahr waren laut Raoul Reding sowohl in Rehden als auch in Sulingen jeweils vier Welpen beobachtet worden.

Unklar ist, was aus den Welpen geworden ist.

Völlig unklar ist, was aus ihnen geworden ist. „Wir können nur die Präsenz nachweisen“, erläutert Raoul Reding zum Wolfsmonitoring. Hinter dem Schicksal der Jungwölfe aus Rehden und Sulingen klaffen also drei große Fragezeichen: Gestorben? Abgewandert? Oder noch präsent, nur noch nicht gesichtet?

Fotos könnten helfen, diese Frage zu klären. Aber auch Trittsiegel oder Losung – sprich Spuren oder Kot – wären wichtige Hinweise. Die Landesjägerschaft nimmt solche Sichtungen über ihr Online-Portal (www.wolfsmonitoring.com/meldung/meldebogen-online/) entgegen und bietet ebenso Meldemöglichkeiten via App.

Fakt ist, dass die Zahl der Wölfe landesweit steigt, seit vor einem Jahrzehnt das erste Wolfsterritorium in Niedersachsen auf dem Truppenübungsplatz Munster nachgewiesen worden war. Seitdem ist laut Landesjägerschaft die Anzahl der nachgewiesenen Territorien stetig um durchschnittlich 48,69 Prozent pro Jahr angestiegen.

„Hierbei ist zu beachten, dass sich die 48,69 Prozent nicht auf den gesamten Wolfsbestand, sondern nur auf die Anzahl der nachgewiesenen Territorien bezieht“, betont die Landesjägerschaft auf ihrer Internetseite. „Herumwandernde – nicht-territoriale – Einzelwölfe und nicht bestätigte Territorien werden dabei nicht berücksichtigt.“ Zum Vergleich: Auf Bundesebene liegt dieser Wert bei 31,44 Prozent.

In Niedersachsen war der Wolf im Mai ins Jagdrecht aufgenommen worden. Der Landtag hatte die Gesetzesnovelle mit großer Mehrheit beschlossen. Trotzdem ist das Wildtier über das Naturschutzgesetz ganzjährig geschützt, darf also nur mit Ausnahmegenehmigung geschossen werden.

Im Landkreis-Fachausschuss für Bevölkerungsschutz, Verkehr und Sicherheit hatte Kreisjägermeister Thies Zimmermann bereits die Zahlen zum Wolfsvorkommen im Landkreis Diepholz genannt. Und festgestellt: Das Verhalten des Schalenwilds (Dam-, Reh- und Schwarzwild) habe sich in den vergangenen Jahren eindeutig verändert: „Es wird vorsichtiger und nachtaktiver, hält größere Distanzen ein.“

Damit sei es schwieriger, das Wild zu bejagen. Was zumindest bei Dam- und Rehwild zu Problemen führen könnte. Denn die Jagdpächter haben einen streng vorgegebenen Abschussplan zu erfüllen. Ist das Wild zu scheu oder – weil vom Wolf gerissen – dezimiert, „könnte die Erfüllung des Abschussplans erschwert werden“, so der Kreisjägermeister. Auch das Schwarzwild, also das Wildschwein, habe sein Verhalten geändert: „Der Wolf nimmt auch Frischlinge“, ernährt sich also auch vom Nachwuchs der Wildschweine.

Aber: Anders als bei Dam- und Rehwild gibt es für Wildschweine keinen Abschussplan. „Auch hier kann das Vorhandensein des Wolfes Auswirkungen auf die Bejagung haben, wobei diese nicht zuletzt wegen der Gefahr der Afrikanischen Schweinepest (ASP) dringend geboten ist“, sagt der Kreisjägermeister.

Optisch gesehen hat der Wolf so etwas wie einen kleinen Bruder: den Goldschakal, dessen Nahrungsverhalten eher dem des Fuchses gleicht. Ist im Landkreis Diepholz schon ein Goldschakal gesichtet worden? „Mir persönlich ist das nicht bekannt“, sagt Thies Zimmermann. Aber der Kreisjägermeister ist sicher: „Früher oder später wird er hier ankommen.“

Ein Goldschakal-Welpe, fotografiert von einer Wildkamera im Schwarzwald-Baar-Kreis und freigegeben vom baden-württembergischen Umweltministerium. © Foto: dpa

Der Goldschakal frisst Kleinsäuger, Amphibien und Insekten sowie Obst und Vögel, klärt die Landesjägerschaft auf. Mit einem durchschnittlichen Körpergewicht von acht bis 15 Kilogramm und einer Körperlänge von 80 bis 95 Zentimetern seien die Tiere nur wenig größer als der heimische Rotfuchs. „Goldschakale sind territorial und leben im Familienverband“, erläutert die Landesjägerschaft zu dem Neuankömmling. Die Territoriumsgröße schwankt demnach zwischen 8 und 15 Quadratkilometer.

In Niedersachsen ist der Goldschakal vor sieben Jahren erstmals gesichtet worden. Inzwischen gibt es nicht nur 14 Nachweise, sondern seit September bestätigten Nachwuchs im Landkreis Uelzen. Laut Landesjägerschaft handelt es sich um den dritten Reproduktionsnachweis deutschlandweit. Dass der Goldschakal auch den Landkreis Diepholz als Lebensraum entdeckt, hält der Wolfsbeauftragte Raoul Reding für hundertprozentig sicher: „Es ist nur eine Frage der Zeit.“