Von: Anke Seidel

Politiker gestalten Lebenswelten, Bürger sind Arbeitgeber und Aufsichtsrat zugleich, die Medien vermitteln: Diese Dynamik kennt der erfahrene Journalist Christoph Sodemann nur zu gut. Er moderiert am Mittwoch die Podiumsdiskussion zum Thema „Gutes Leben – für Alle!“, bei der die Politik des Landkreises im Mittelpunkt steht. Vorab erklärt er im Interview, worauf es im Dialog ankommt und warum Medien die wichtige vierte Gewalt sind. Die Fragen stellte Anke Seidel.

Herr Sodemann, Sie moderieren in der VHS-Reihe „Politische Dialoge“ die Podiumsdiskussion zur Politik für einen zukunftsfähigen Landkreis. Was ist für Sie ein guter politischer Dialog?

Ein guter politischer Dialog ist für mich, wenn Probleme wirklich behandelt werden – auch bei schwierigen und unangenehmen Themen! Wenn man den politischen Gegner nicht nur entlarven und bloßstellen möchte, sondern auch zuhören und verstehen will. Das Gemeinschaftsinteresse in den Vordergrund zu stellen – und dann bei allen Diskussionen über Probleme auch eine gewisse Demut zu haben, die geprägt ist von dem Wissen: Wir leben hier im Vergleich zum größten Teil der Menschheit ziemlich privilegiert.

Ein Beispiel: Da ist der Hass und die Feindseligkeit, die es hier im Streit um die Corona-Masken gegeben hat. Wie wenig hat es uns interessiert, dass in armen Ländern Hunderttausende gestorben sind – weil sie keinen Zugang zu Masken und zu wenig Impfstoff hatten.

Ein letzter Punkt: Jeder Dialog muss auch seine Grenzen kennen. Da bin ich der Meinung, dass es mit Rassisten und Neonazis – also Ideologien, die bestimmte Menschengruppen stigmatisieren und entwerten – keinen Dialog geben darf!

Woran scheitert ein guter politischer Dialog viel zu oft?

Ich finde, manchmal ganz banal daran, dass sich einfach viel zu wenige Menschen daran beteiligen. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob die Formate, in denen politischer Dialog angeboten wird, wirklich dazu geeignet sind, dass sich alle beteiligen und informieren. Und schwierig wird es auch immer, wenn die Teilnehmenden an solchen Dialogen mit einer vorgefertigten Meinung kommen und das Hauptinteresse dann darin besteht, den politischen Kontrahenten anzuprangern oder niederzumachen.

Wie sehen Sie die Rolle der Wähler, also der Bürger, die ja faktisch die Arbeitgeber der Politiker sind?

Die Vorstellung, eine einzige Partei kann in allen Politikfeldern eine Art politische Allzweckwaffe sein, ist nicht mehr zeitgemäß. Den meisten Menschen geht es vermutlich so wie mir, dass sie zwar Sympathien und Präferenzen für eine Partei haben, aber in anderen Politikfeldern eben eine andere Partei besser finden.

In dem Kontext erscheint mir das Parteimodell für eine demokratische Repräsentanz etwas überholt – zumindest, wenn es nur wenig andere Möglichkeiten zur Partizipation gibt. Da ist dann natürlich immer die Frage: Wie können die Bürger oder die Zivilgesellschaft auch außerhalb von Wahlen in politischen Entscheidungsprozessen ihrer Stimme Gehör verschaffen? Wie können wir solche Prozesse noch einfacher und attraktiver gestalten?

Wie sehen Sie die Rolle der Politiker, wenn sie unbeliebte, aber notwendige Entscheidungen nicht treffen – um sich nicht selbst arbeitslos zu machen, weil sie für ihre Entscheidung nicht wiedergewählt würden?

Zunächst einmal würde ich sagen, dass es offensichtlich ja eine viel geübte Praxis der vergangenen Jahrzehnte zu sein scheint – und zwar in allen Parteien. Man muss sich ja nur den Zustand der Infrastruktur in unserem Land anschauen: Bei der Bahn oder bei Brücken, die teilweise gesperrt werden müssen, weil sie jahrelang vernachlässigt wurden. Oder sehen wir die Schwimmbäder, die nicht instand gehalten wurden, und wo ein Neubau am Ende günstiger ist als eine Renovierung. Es ist natürlich ein Desaster, das wir zurzeit erleben, und das offensichtlich dadurch entstanden ist, dass niemand die vielleicht unpopulären Entscheidungen treffen wollte, dafür Geld zur Verfügung zu stellen – zumindest nicht in der eigenen Amtszeit.

Das ist also viel zu oft so?

Aber ich finde, man muss auch fairerweise sagen, dass es jetzt doch schon ein leichtes Umdenken gibt. Allein deshalb, weil die Probleme so brisant geworden sind. Weil man gar nicht mehr anders kann. Noch ein anderer Aspekt: Man muss noch einen anderen Player in den Blick nehmen – nämlich die Verwaltung und die damit verbundenen Umsetzungsprozesse. Dieses ganze Dilemma, dass es jahrelange Genehmigungsprozesse gibt, die einfach aus der Zeit gefallen sind. Und dass in weiten Bereichen nach wie vor die Digitalisierung völlig hinterherhinkt: Ich muss meine Stundenzettel als Lehrbeauftragter an der Uni Bremen immer noch per Hand persönlich unterschreiben – und dann entweder per Post schicken oder vorbeibringen. Jeder kennt aus seinem Alltag solche Beispiele, wahrscheinlich viel zu viele!

Auch da ändert sich was, aber zu langsam.

Welche Rolle spielen die Medien?

Medien sollen und müssen eine ganz wichtige Rolle spielen! Ganz klassisch als vierte Gewalt. Sie sollen den Regierenden auf die Finger schauen und Missstände aufdecken. Das muss man immer wieder betonen: Solche Medien, die das können, sind eine der wichtigsten Errungenschaften in unserer Gesellschaft. Aber viel zu oft bleiben Medien nur beim Anprangern stehen. Dabei sollten sie auch Lösungsansätze aufzeigen, die es ja meistens auch gibt.

Oft habe ich den Eindruck, dass Politikerinnen und Politiker oder Regierungen vor allem schlecht gemacht werden sollen. Von Pressesprechern weiß ich, dass eigentlich nur Partikular-Interessen vertretende Initiativen – wie beim Protest gegen eine Straßenbahnbahnlinie, weil dann der eigene Garten vielleicht etwas leidet – eine sehr große Resonanz in den Medien finden, um die Politiker und die Regierungen damit unter Druck zu setzen.

Was wünschen Sie sich?

Manchmal würde man sich wünschen, dass Medien auch mal die Partei für das Allgemeinwohl ergreifen: Die Straßenbahnlinie ist gut. Medien dürfen auch den Mut haben, sich zu positionieren – vielleicht auch im Sinne des Allgemeinwohls.

Sie sind Verfechter des konstruktiven Journalismus – der Königsweg zu konstruktiven statt populistischen Entscheidungen?

Mit dem Wort Königsweg wäre ich ein bisschen zurückhaltend, weil er nicht immer und überall ein adäquates Konzept ist – im nachrichtlichen Bereich zum Beispiel. Da muss ich erst mal berichten, was war. Konstruktiver Journalismus will dem Negativismus der Berichterstattung etwas entgegensetzen. Unsere Medien sind voll mit Krisen, Katastrophen und Konflikten.

Das überprüfen wir mit Studierenden in meinen Uni-Seminaren, wenn wir uns in Medienseminaren die Schlagzeilen aus der ganzen Welt anschauen. Konstruktiver Journalismus ist da ein spannendes Konzept, weil es um die ganze Bandbreite der gesellschaftlichen Probleme geht. Konstruktiver Journalismus will keine rosarote Welt malen und auch nicht nur positive Nachrichten verbreiten. Konstruktiver Journalismus fragt, wo die Lösungen sind – oder stellt die Akteure dar, die Lösungen haben oder noch danach suchen.

Wenn man zum Beispiel über die immense Dürre in Jordanien berichtet – welche Medien schreiben dann auch über die vielen Möglichkeiten der Wassernutzung, die es dort auch gibt und die wirklich gut sind? Oder nehmen wir das Beispiel, wenn Medien über das Problem von Obdachlosen und über die damit verbundene Verwahrlosung von öffentlichen Plätzen schreiben: Wie oft wird darüber berichtet, mit welchen Ansätzen skandinavische Länder dem Problem sehr erfolgreich begegnen? Immer entscheidend ist die Frage: Gibt es auch eine Lösung?

Die Mitarbeit im Kreistag ist ehrenamtlich, zeitaufwendig und verantwortungsvoll. Also aller Ehre Wert. Doch statt Anerkennung gibt es viel zu oft Anfeindung. Lässt sich diese destruktive Entwicklung stoppen?

Ich denke schon, in dem wir dieses Muster einfach umdrehen: Mehr Anerkennung statt Anfeindung. Auch da würde ich sagen, die Medien spielen eine große Rolle. In diesem Land tun sich Medien oft schwer, zu loben – oder sogar einen Politiker oder eine Politikerin zu loben. Und wenn sie neu im Amt sind, scheinen Medien ihre Aufgabe oft darin zu sehen, das Haar in der Suppe zu suchen.

Zumindest in meiner Generation sind Journalisten so sozialisiert worden und irgendwie setzt sich das immer noch fort. Ein letzter Satz: Ein anderer Umgang mit Themen bedeutet nicht, unkritisch zu werden – aber eben nicht kritisch um jeden Preis.

