Die Verwaltung will die Situation an Bassumer Grundschulen erträglich machen

Von: Gregor Hühne

Teilen

Prognose: Die Schülerzahlen in Bassum steigen an allen Schulen in den kommenden Jahren. © Gregor Hühne

Der Schulausschuss hat einstimmig den Haushaltsentwurf für die Grundschulen, die Schülerbeförderung sowie weitere schulische Aufgaben gebilligt. Bei der öffentlichen Sitzung äußerten sich Vertreter der Schulen kritisch zu Gewaltexzessen in den ersten Klassen, die ohne ausreichende Schulsozialarbeiter vor Ort nicht einzudämmen seien.

Bassum – Der Schulausschuss der Stadt Bassum hat am Dienstag einstimmig den Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 gebilligt. Das darin vorgesehene Ausgabendefizit steigt um 67.300 Euro auf 1,15 Millionen Euro.

Der Löwenanteil fällt mit 930.000 Euro für die Grundschulen an, die mehr Kinder beschulen, mehr Lehrmittel brauchen – und wegen der allgemeinen Teuerung. Die sonstigen schulischen Aufgaben schlagen mit rund 200.000 Euro zu Buche. Dazu zählen etwa die Arbeit von Verwaltung und die Schulsozialarbeit.

Die Situation ist nicht unbeherrschbar dramatisch.

Zudem erhielten die Parteien-Vertreter durch die Verwaltung sowie Schulvertreter eine Übersicht der Entwicklung an den Grundschulen. So beschult die Stadt Bassum 606 Kinder im Schuljahr 2022/23. Die Zahl umfasse auch Kinder, die auf eine Privatschule gehen, antwortete Julia Niemann von der Stadtverwaltung auf eine Frage aus dem Ausschuss. Laut den Verwaltungszahlen prognostiziert die Stadt eine Steigerung der Schülerzahl in Bassum bis 2026/27 auf 740 Kinder. Das sind Hochrechnungen aus dem Einwohnermeldeamt.

Zu den Prognosen machte Julia Niemann folgende Eckdaten öffentlich:

Grundschule Mittelstraße: „An der Grundschule Mittelstraße sieht man ganz deutlich, dass die Zahl der Schüler bis 2026 auf 215 steigt.“

„An der Grundschule Mittelstraße sieht man ganz deutlich, dass die Zahl der Schüler bis 2026 auf 215 steigt.“ Grundschule Petermoor: „Die Schule Petermoor inklusive Schulbezirk wachsen enorm.“ Die Schule erreiche 2027 einen Spitzenwert von 241 Kindern.

„Die Schule Petermoor inklusive Schulbezirk wachsen enorm.“ Die Schule erreiche 2027 einen Spitzenwert von 241 Kindern. Grundschule Nordwohlde: „Sie wächst und wächst und wächst.“ Der Spitzenwert werde im Schuljahr 2028/29 mit dann laut der Prognose 108 Kindern erreicht.

„Sie wächst und wächst und wächst.“ Der Spitzenwert werde im Schuljahr 2028/29 mit dann laut der Prognose 108 Kindern erreicht. Grundschule Bramstedt: „Die Schülerzahl an der Grundschule Bramstedt sieht ebenfalls stark steigend aus.“ Jedoch sei die Lage dort beruhigender, da die Stadt dort bereits baue.

„Die Schülerzahl an der Grundschule Bramstedt sieht ebenfalls stark steigend aus.“ Jedoch sei die Lage dort beruhigender, da die Stadt dort bereits baue. Grundschule Neubruchhausen: „Die Grundschule Neubruchhausen macht uns am wenigsten Sorgen“, da die Veränderung der Zahlen schleichender sei.

Insgesamt fehlt es an den Grundschulen laut Corda Friedrichson von der Grundschule Petermoor vor allem an Schulsozialarbeitern – neben dem chronischen Lehrermangel. Dramatisch zeichnete sie die Lage vor Ort: Fußtritte ins Gesicht, Würgen und Kinder, die andere bewusstlos treten, seien jüngste Vorfälle aus den ersten Klassen.

Die Gewalt eskaliere. „Schulsozialarbeiter leisten da Basisarbeit, auch für die Stadt“, sagt sie. Eine dramatische Entwicklung zeichne sich ab, die irgendwann das Lebensgefühl in ganz Bassum erfasse, wenn nicht jetzt gegengesteuert werde: „Sozial auffällige Kinde werden sozial auffällige Jugendliche, und die werden sozial auffällige Erwachsene“, prophezeite die Grundschulvertreterin. Sozialarbeiterinnen, die ständig krank oder im Homeoffice seien, fehlten zudem vor Ort.

Erster Stadtrat Bödeker machte den Anwesenden Mut: „Die Situation ist nicht unbeherrschbar dramatisch.“ Doch noch befinde sich die Verwaltung in der Ideenphase, um eine gemeinsame Lösung zu erarbeiten. Jetzt gehe es darum, die aktuelle Situation erträglich zu machen.