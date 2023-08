Die Rosensammlerin aus Bassum

Von: Frauke Albrecht

Teilen

Karin Kolloge ist stolz auf ihren Rosengarten. © Albrecht

Karin Kolloge hat mehr als 100 Sorten in ihrem Garten in Klenkenborstel. Sie freut sich auf die zweite Blüte.

Bassum – Manche machen Yoga, lesen oder hören Musik, um sich zu entspannen. Karin Kolloge aus Bassum geht in den Garten. Dort ist sie täglich – und zwar für mehrere Stunden. Dann vergisst sie die Welt um sich herum. Es ist ihre Oase der Ruhe. Eine durchaus schöne Oase, in der das ganze Jahr über etwas blüht. Selbst das graue Regenwetter dieser Tage kann der Farbenpracht nur bedingt etwas anhaben. Zwar hängen einige Blumenköpfe ob der schweren Regentropfen auf dem Boden, doch der Gang durch den großen Garten in Klenkenborstel offenbart jede Menge Verheißungsvolles: Viele Knospen kündigen eine zweite Blüte an.

„Wenn erst einmal ein paar Tage wieder die Sonne scheint, dann wird hier wieder alles blühen“, ist Karin Kolloge überzeugt. „Und vor allem herrlich duften.“

Auch im Regen schön anzusehen. © Albrecht

Sie kennt fast jede ihrer Pflanzen mit Namen – und sollte sie einen vergessen haben, helfen Namensschilder auf die Sprünge. Am liebsten hat Karin Kolloge Rosen. „Zu Hochzeiten hatte ich 150 Sorten“, erzählt sie. Mittlerweile sind es allerdings „nur“ noch rund 100.

Tipp: Nach der Blüte zurückschneiden

Darunter sind Edelrosen ebenso wie Kletterrosen oder Buschröschen, Bodendecker und Heckenrosen. Einen Liebling hat Karin Kolloge nicht. „Die Ballerina ist eine der schönsten Sorten“, sagt sie nach einiger Überlegung. Sie sei eine der ersten, die blüht im Jahr. „Die Bobby James wächst stark, sie ist auch robust. Die Tutti Frutti braucht man nicht zurückschneiden ... schön ist auch die Ghislaine de Féligonde. Eine der ältesten ist die Leda, auf die freue ich mich.“ Kolloge lächelt. Alle ihre Rosen seien auf ihre Weise besonders. Und das nicht nur wegen ihrer überaus klangvollen Namen, wie beispielsweise die blaue Kardinal Richelieu, die übrigens eine wundervolle Herbstfärbung annimmt. Ihr Tipp: Sobald die Rosen verblüht sind, sollten sie zurückgeschnitten werden. Dann klappt es auch mit einer zweiten Blüte.

Überall in den Beeten sind Deko-Artikel platziert. So gibt es immer etwas zu entdecken. © Albrecht

Den Garten für sich entdeckt hat die 71-Jährige erst in den 90er-Jahren. Vorher dominierten Rasen, Stauden und Koniferen das Gelände. Dann ließ Karin Kolloge ihrer Kreativität freien Lauf. „Ich habe Gartenarbeit immer gemocht, schon als Kind“, erzählt sie. Sie hatte keinen Plan, hat auch keinen Gärtner beauftragt, sondern einfach gemacht. Was sie nicht wusste, hat sie sich angelesen oder auf Gartenausstellungen erfragt. So habe sich der Garten Stück für Stück entwickelt.

Anfangs gab es auch einen Teich, der ist mittlerweile einem Pavillon gewichen. Überhaupt verändert sich der Garten regelmäßig. Eben weil Karin Kolloge jeden Tag dort arbeitet. „Ich bin gern kreativ“, sagt sie. „Ich mache nicht gerne Dinge nach, sondern gestalte selbst.“

Sieht aus wie eine Wildrose, ist aber eine englische Rose. © Albrecht

Zu einem schönen Garten gehören für sie nicht nur Blumen, sondern auch Dekoartikel. „Ich mag Holz, Steine und Rost.“ Sogar einen Schweißkurs von den Landfrauen habe sie belegt. Und so finden sich viele selbst gemachte Hingucker in den Beeten.

„Früher habe ich jeden Stein selbst vom Feld geholt“, erzählt sie und zeigt auf dicke Feldsteine, von denen sich Hunderte verteilt im Garten befinden. Mittlerweile helfe ihr Mann beim Schleppen.

Holz und rostiges Metall – passt hervorragend ins Grün. © Albrecht

Holz und rostiges Metall – passt hervorragend ins Grün. © Albrecht

Immer noch fährt Karin Kolloge gerne zu Blumenausstellungen, unter anderem zum Schloss Bückeburg oder nach Bad Iburg, und bringt auch häufig was mit. Genauso gerne aber gestaltet sie alte Deko um; so verziert sie Baumscheiben mit kleinen Steinchen, schweißt kurzerhand Eisenstücke um, drapiert Steine, dekoriert Tontöpfe und platziert Glas, Klangspiele und Windlichter.

Auch lauschige Plätze zum Verweilen finden sich überall im Garten. Wobei Karin Kolloge selbst auf den Liegen und Bänken so gut wie nie Platz nimmt. Dafür zupft sie viel zu gern herum. So wie in diesem Moment. „Das gibt es doch nicht“, entfährt es ihr, sie bückt sich und rupft mit Kraft eine Unkrautpflanze mit Wurzel aus dem Boden. „Die muss ich übersehen haben“, sagt sie mehr zu sich selbst. Es klingt fast entschuldigend.

An die 200 Jahre alt: die Rosensorte Leda. © Privat

„Früher war der Garten noch aufgeräumter“, erzählt sie. Da hatte sie auch häufiger Gruppen zu Besuch. Die Bassumer Landfrauen beispielsweise, und auch die Gästeführer waren mit Rosenliebhabern in Klenkenborstel, ebenso hatte die Landwirtschaftskammer angefragt.

Solch große Führungen möchte Karin Kolloge aber nicht mehr machen. „Mein Garten ist aufgeräumt, aber zu solchen Anlässen gibt man sich im Vorfeld noch mehr Mühe“, sagt sie. Das sei ihr zu anstrengend geworden. Schließlich will sie sich bei der Gartenarbeit erholen.