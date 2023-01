Die richtige Vorbereitung auf den Ruhestand

Von: Oliver Dörr

Andrea Hödebeck-Höfig: Sie bereitet in ihren Seminaren angehende Rentner und Pensionäre auf den Ruhestand vor. © Thomas Weccard

Viele Menschen können ihren Ruhestand kaum erwarten. Endlich nur das tun, wozu man Lust hat. Experten raten jedoch, die Zeit nach dem Arbeitsleben gut vorzubereiten. Sonst können Langeweile, Unzufriedenheit oder gar eine echte Krise drohen.

Bassum – „Wer mit den Vorbereitungen auf die Rente erst beginnt, wenn der Ruhestand eingetreten ist, kann eine böse Überraschung erleben“, sagt Andrea Hödebeck-Höfig. Die 66-Jährige beschäftigt sich seit Jahren mit dem Älterwerden. Die einstige Personalleiterin einer großen Sparkasse in Ludwigsburg ist mittlerweile selbst Rentnerin und bietet deutschlandweit Seminare zur Vorbereitung auf den Ruhestand an. Zwischen dem 20. und 22. März auch in Bassum an der Volkshochschule.

Gefragt nach ihrer Motivation, sagt sie: „Ich finde das Thema sehr reizvoll. Gleichzeitig erfüllt es mich, wenn ich mein Wissen weitergeben kann.“

Etwas Erfüllendes zu tun, ist für die Psyche sehr wichtig, wie Hödebeck-Höfig weiß. Das späte Frühstück, der sorgenfreie Mittagsschlaf oder der Spaziergang durch den Park können schon nach kurzer Zeit zu Langeweile und Unmut führen. Hödebeck-Höfig: „Das hängt damit zusammen, dass viele Rentner und Pensionäre heute viel agiler und rüstiger sind als noch in vorherigen Generationen.“

Wenn Herausforderung und Erfüllung fehlen

Wenn sie von einem auf den anderen Tag auf null heruntergebremst werden, fehlen ihnen oft die Herausforderung und die Erfüllung. Hödebeck-Höfig empfiehlt daher, sich rechtzeitig mit dem Thema Ruhestand auseinanderzusetzen und ihn zu planen.

Dabei spiele auch die Auswahl des richtigen Augenblicks eine wichtige Rolle. „Wenn ich mir vorgenommen habe, viel zu reisen oder Zeit mit meinen Enkeln zu verbringen, sollte ich das machen, wenn ich noch dazu in der Lage bin“, sagt Hödebeck-Höfig.

Vielen mache zudem der fehlende tägliche Austausch mit lieb gewonnenen Kollegen zu schaffen: „Wenn der wegfällt, überkommt viele eine innere Leere“, sagt Hödebeck-Höfig: Ganz wichtig sei es deshalb, sich ein soziales Netzwerk außerhalb des Arbeitskreises aufzubauen oder sich eine neue Aufgabe zu suchen: „Entweder im Sportverein, im Ehrenamt oder in der Kirche. So können Menschen verhindern, dass sie vereinsamen.“

Hödebeck-Höfig rät dazu, täglich mit den drei „F"s“ zu sprechen: Freunde, Familie und Fremde. „Gerade das Gespräch mit Fremden sorgt dafür, neue Meinungen und Ansichten kennenzulernen und sich auf neue Situationen und Menschen einzustellen.“ Das fördere Körper und Geist und sei gut für die innere Stabilität.

Angehende Ruheständler sollten zudem ihre Finanzen im Blick haben: „Die geplanten Ausgaben müssen mit den sinkenden Einnahmen übereinstimmen“, so Hödebeck-Höfig.

Laut offiziellen Zahlen der Deutschen Rentenversicherung liegt das Rentenniveau nach 45 Versicherungsjahren derzeit nur knapp über 48 Prozent vom letzten Nettogehalt. „Da können die hohe Miete oder die steigenden Lebenshaltungskosten schon zu einer echten finanziellen Belastung werden“, sagt Hödebeck-Höfig. Damit keine bösen Überraschungen drohen, regt Hödebeck-Höfig an, sich während des Erwerbslebens Geld zurückzulegen. Hilfreich sei es auch, über die Finanzlage mit einem Finanzberater zu sprechen.

Sollten angehende Rentner und Pensionäre, etwas Neues ausprobieren wollen wie beispielsweise das Erlernen eines Instruments, sollten sie sich frühzeitig erkundigen, wo das möglich ist, was es kostet und wo geprobt werden kann, meint Hödebeck-Höfig. Schließlich ist ein übender Posaunist in der Nachbarschaft nicht jedermanns Sache.

Wenn plötzlich immer beide zu Hause sind

Angehende Ruheständler seien gut beraten, sich auch in ihrer Beziehung über die neue Lebenssituation im Klaren zu werden. „Meist werden über die Jahre hinweg klare Zuständigkeiten im Haushalt festgelegt. Wenn beide Partner dann plötzlich in Rente sind, kann das zu Unstimmigkeiten und Konflikten führen. Deshalb tut man gut daran, das im Vorfeld zu klären“, so Hödebeck Höfig.

Gefragt danach, welche Personen ihre Kurse besuchen und welche Motivationsgründe sie haben, sagt sie: „Oft sind es Frauen, die in meine Kurse kommen.“ Das Verhältnis beziffert sie auf 70 zu 30. „Männer scheinen nicht so gerne über ihre Gefühle zu sprechen“, meint Hödebeck-Höfig augenzwinkernd.

Die Motivation für den Kurs sei hingegen sehr individuell. „Viele wollen wissen, wie sie sich am besten vorbereiten können und was im Vorfeld zu beachten ist“, so Hödebeck-Höfig.

Seminar: Vorbereitung auf den Ruhestand,

Anbieter: VHS-Diepholz (Kursnummer 005000002)

Ort: Freudenburg, Bassum

Datum: 20. bis 22. März

Uhrzeit: 9 bis 16 Uhr

Kosten: 220 Euro (Kleingruppe); 280 Euro (Kleinstgruppe) inkl. Mittagsessen und Getränken

Das Seminar ist als Bildungsurlaub und Bildungszeit anerkannt

Weite Auskünfte unter: 04242 / 976 4003

www.vhs-diepholz.de

Kommentar zu den Kursgebühren:

Manchmal ist weniger mehr Von Oliver Dörr Damit wir uns nicht falsch verstehen: Ein Seminar, das auf den Ruhestand vorbereitet, wie es die Volkshochschule Diepholz anbietet, ist sinnvoll und notwendig.

Ob dafür aber 220 Euro beziehungsweise 280 Euro abgerufen werden müssen, steht auf einem ganz anderen Papier. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass der Preis für Menschen aus dem Niedriglohnsektor wahrscheinlich nicht zu stemmen ist. Aber auch diese Menschen gehen in den Ruhestand und wollen darauf vorbereitet sein. Nach Angaben des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) machen sie 20 Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland aus. Das sind laut dem Statistischen Bundesamt immerhin 9,1 Millionen Menschen in Deutschland.

Zwar weist die VHS in ihrem Programmheft darauf hin, dass das Seminar als Bildungsurlaub und Bildungszeit in Niedersachsen und Bremen anerkannt ist. Damit wird das Seminar aber nicht kostenlos. Es muss nach wie vor vom Arbeitnehmer selbst getragen werden. Geregelt ist nur der Anspruch auf Fortbildung unter Lohnfortzahlung.

Für untere Einkommensgruppen wäre es daher erschwinglicher und besser gewesen, den Kurs – so wie im Vorjahr – in den Seminarräumen der Volkshochschule stattfinden zu lassen statt in der Freudenburg. Dort betrugen die Teilnehmerkosten nur die Hälfte vom heutigen Preis. Damit hätten auch untere Einkommensgruppen die Möglichkeit, sich auf das so wichtige Thema Rente vorzubereiten.