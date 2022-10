„Die Leute haben keine Kohle mehr“

Von: Gregor Hühne

Früher selbstständig, heute mittellos: Marlies Meister (77) ist Kundin bei der Bassumer Tafel. © Gregor Hühne

Betroffene aus Bassum berichten von ihrem Umgang mit der Armut.

Bassum – Stetig steigende Preise bei Strom, Heizung und Lebensmitteln wirken sich auf den Alltag vieler Bürger aus. „Man merkt, die Leute haben keine Kohle mehr“, berichtet Torsten Spille, zweiter Vorsitzender der Bassumer Tafel. Ganz besonders merken das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tafeln im Lande, die quasi an vorderster Armutsfront stehen und ein feines Gespür für soziale Verwerfungen haben. „80 bis 85 Familien kommen zu uns“, sagt Spille. Und es werden mehr.

Vor Kurzem haben die haupt- und ehrenamtlichen Helfer der Tafel sogar einen Aufnahmestopp verhängen müssen. „Es gibt aktuell eine Warteliste“, erzählt Spille. Zwar melden sich Leute – bei der Tafel heißen sie Kunden – auch wieder ab, fliegen raus oder kommen einfach nicht mehr zur Lebensmittelausgabe, aber gleichzeitig reihen sich immer neue Gesichter unter die Bedürftigen. Darunter viele Ukrainer, aber nicht nur: Die Kunden stammen laut Spille „querbeet“ aus der Gesellschaft.

Kunden der Tafel stammen „querbeet“ aus der Gesellschaft

Da die Bassumer Tafel den Andrang kaum noch bewältigen könne, gibt es dort neuerdings ein Rotationssystem bei der Ausgabe. Kunden kämen ansonsten in der Regel einmal pro Woche, zahlen einen symbolischen Betrag und erhalten Lebensmittel. Nun müssen sie in jeder vierten Woche aussetzen, um Kapazitäten für die zusätzlichen Menschen zu schaffen.

Und was sagen von Armut Betroffene in der Stadt selbst? Marlies Meister (77) aus Bassum sei früher selbstständig gewesen. Dann landete die Unternehmung in der Insolvenz. Damit einhergehend sei ihre Lebensversicherung in der Konkursmasse untergegangen und futsch gewesen, erzählt sie. Mit 65 Jahren und dem Eintritt in die Rente ging die gebürtige Berlinerin das erste Mal zum Sozialamt und bezieht seitdem Stütze. „Bis zum Konkurs habe ich gut gelebt“, sagt sie.

Den Lebensmut hat Marlies Meister nicht verloren

Den Lebensmut hat sie dennoch nicht verloren – im Gegenteil. Vor elf Jahren besuchte Marlies Meister erstmals die Tafel Bassum, wo sie scherzhaft ihrer roten Haare wegen den Spitznamen Pumuckl trägt. „Ich komme fröhlich hierher“, so die regelmäßige Tafel-Kundin.

Eigentlich, so sagt sie, habe heute jeder genug, doch wollten viele immer und immer mehr. Das sei ungesund für die Psyche, findet sie. Und das mache sich schon bei den Kleinsten bemerkbar. Dort beobachte sie eine innere Verbitterung. „Die Menschen werden immer grässlicher, Schulkinder immer ernster. Die kriege ich nicht mehr zum Lachen, die sind zugeknöpft.“ Das liege ihrer Ansicht nach daran, dass die Leute neidischer würden: „Die Menschen haben Angst, dass ihnen was weggenommen wird.“

Steigende Mietkosten sind ein großes Problem

Tafelkunde Dirk Möwes beschreibt ein weiteres Problemfeld der Armut: die steigenden Mietkosten. „Die Leute haben keine Möglichkeit, ihre Rechte durchzusetzen“, so der Bassumer, der findet, dass Wohnungsunternehmen tun und machen könnten, was sie wollen. Die Stadt Bassum habe im Jahr 2017 rund 70 Wohnungen an der Berliner Straße an ein Luxemburger Unternehmen verkauft. Den damaligen Verkauf der Sozialwohnungen, die nun fehlten, hält er für einen „Riesenfehler“. Unternehmen wie Vonovia schütteten zwar Dividenden an Aktionäre aus, die Stadt sehe aber kein Geld davon – und die Bewohner zahlten die Gewinne. Die Verwaltung habe daher keinen Einfluss auf steigende Mietkosten in der Stadt.

Bei all der Aufregung gehe es bei der Tafel Bassum friedlich zu, so Kassenwart Harald Köster: „Wir haben Glück mit den Leuten, die sind geduldig. Da sieht es an anderen Standorten ganz anders aus.“