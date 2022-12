„Die Kosten dafür werden auch nicht weniger“

Der Rat stimmt mehrheitlich dem 250 000-Euro-Abriss der alten Molkerei in Nienstedt zu.

Bassum/Nienstedt – Der Abriss der ehemaligen Molkerei in Nienstedt wird mehr als doppelt so teuer. Das geht aus einer Vorlage der Stadt Bassum hervor, die die Ratsmitglieder vor Kurzem beschlossen haben. Demnach wird der Abriss rund 250 000 Euro und nicht, wie in der Vergangenheit geplant, 100 000 Euro kosten.

Die Kostenschätzung von 100 000 Euro sei damals schon zu niedrig gewesen, heißt es in der Vorlage diesbezüglich. Diese Summe war bereits 2021 in den Haushalt aufgenommen. Im Haushaltsansatz des Jahres 2022 wurden weitere 30 000 Euro für den Abriss veranschlagt. „Jetzt liegt dem Fachbereich 3 eine Kostenberechnung von einem Planungsbüro vor“, heißt es weiter. Aufgrund steigender Honorarkosten für die Baubegleitung durch das Planungsbüro sowie eines Sicherheitsbetrags zur Berücksichtigung weiterer erwartbarer Kosten, sei die Gesamtsumme auf mehr als das Doppelte gestiegen.

Aufschieben ließe sich die Maßnahme nicht, da laut dem Fachbereich „zu erwarten ist, dass eine Ausschreibung im Dezember 2022 beziehungsweise Januar 2023 einen deutlich wirtschaftlicheren Erfolg haben wird, als wenn diese zu einem späteren Zeitpunkt erfolgt“. Die Vorbereitungen für diese Ausschreibung seien bereits abschlossen und könnten sofort nach der politischen Entscheidung erfolgen.

Von den 130 000 Euro seien derzeit noch 104 946,91 Euro übrig. Der Fehlbetrag werde durch eine Minderausgabe bei der Sanierung des Gebäudes an der Agnes-Schlu-Straße 10 erfolgen. Dort wollte die Stadt als Eigentümerin fünf neue Garagen errichten. Außerdem sollte der Hof neu geschachtet werden.

Die Molkerei sei seit den 1990er-Jahren im Gespräch, da sie zu der Zeit abbrannte, berichtete Dorothee Binder, CDU-Ortsvorsteherin Nienstedts, während der Ratssitzung. „Inzwischen ist die Stadt Eigentümerin und das haben wir begrüßt, da dort etwas passieren musste.“ Zwei private Versuche etwas aus dem Gelände zu machen, seien in der Vergangenheit durch den Rat abgelehnt worden. „Ich möchte sehr darum bitten, dass der Abriss nun zu Ende geführt wird – damit es endlich ein Ende hat. Die Kosten dafür werden auch nicht weniger“, appellierte die Christdemokratin an die Ratsmitglieder.

Davon überzeugen konnte sie insbesondere die SPD nicht. „250 000 Euro für einen Abriss sind gerade in dieser Zeit nicht angemessen“, sagte ihr Fraktionsvorsitzender Christoph Lanzendörfer.

Das sahen insgesamt zwölf Ratsmitglieder so und stimmten gegen die Vorlage. Mit 16 Stimmen dafür wurde die Kostensteigerung des Abrisses dennoch abgesegnet.