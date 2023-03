Mehr als ein Drittel der Fahrschülern rasseln durch die Prüfung

Von: Oliver Dörr

Versagen in der Prüfung: Verkehrserziehung in Kitas und Schulen könnte helfen, Zahlen zu minimieren. © Sigi schritt

Die Erfolgsquote bei Fahrprüfungen ist in den letzten zehn Jahren kontinuierlich um zehn Prozent gesunken. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Laut Tüv-Nord könnte eine frühe Verkehrserziehung dazu beitragen, später besser durch die Prüfung zu kommen.

Syke – Immer mehr Fahrschüler fallen durch die Führerscheinprüfung. In Niedersachsen lag die Quote laut Tüv-Nord im vergangenen Jahr in der theoretischen Prüfung bei 39,9 und in der praktischen Prüfung bei 37,7 Prozent. Das sind in beiden Fällen zehn Prozent mehr als noch vor zehn Jahren.

Offizielle Zahlen gibt es laut Claas Alexander Stroh, Pressesprecher des Tüv-Nord für den Landkreis Diepholz, zwar nicht, sie dürften sich aber auf einem ähnlichen Niveau bewegen, schätzt er. Über die Gründe für die steigende Versagensquote kann der Technische Überwachungsverein eigentlich nur spekulieren. „Allgemein lässt sich festhalten, dass die Gründe für das Scheitern sehr vielfältig sind“, sagt Ralf Oldenburg, Teamleiter der Abteilung Fahrerlaubnis für die Region West des Tüv-Nord. Oldenburg muss es wissen. Er nimmt als Prüfer jährlich mehr als 1 000 Prüfungen im Landkreis Diepholz und der Region Bremen ab. Einer der Gründe für das Scheitern sei, dass der ständig steigende Verkehr in Deutschland für immer komplexere Verkehrssituationen sorge. Dieses komplexe Geschehen werde in der praktischen Prüfung abgefragt und müsse beherrscht werden. Dementsprechend habe sich Oldenburg zufolge der Prüfungskatalog in der Theorieprüfung verändert und erweitert: „Die Inhalte sind immer umfangreicher geworden. Um die Stoffvielfalt zu erlernen, bedarf es einer gewissen Lerndisziplin. Die vermisse ich allerdings bei einigen Prüflingen.“

Der Tüv-Nord beklagt auch eine immer geringere Aufmerksamkeitsspanne bei den Fahrschülern. Verantwortlich hierfür macht der Tüv unter anderem auch die vermehrte Nutzung des Smartphones. „Oftmals haben die Jugendlichen als Beifahrer oder im ÖPNV nur ihr Smartphone im Blick und nicht das Verkehrsgeschehen“, sagt Oldenburg und fügt hinzu: „Dabei wäre das für das Erfassen und Erlernen der komplexen Verkehrssituation sehr hilfreich.“

Was könnte helfen, die hohen Durchfallquoten zu minimieren? „Ich würde mir wünschen, dass die Verkehrserziehung bereits in der Kindertagesstätte beginnt und in den weiteren Schulen fortgeführt wird. Das regelmäßige Üben und lernen der Inhalte zum Straßenverkehr ist hilfreich, um später besser durch die Prüfung zu kommen“, sagt Oldenburg. Denkbar sei auch, weitere digitale Prozesse zur Vorbereitung auf den Führerschein einzuführen. Das würde der Lebensrealität vieler junger Menschen mit dem stärkeren Fokus auf das Smartphone entgegenkommen.

Den Führerschein ab 17 Jahren begrüßt Oldenburg indes: „Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Jugendliche, die das begleitete Fahren ab 17 Jahren durchlaufen haben, deutlich weniger Unfälle verursachen, als diejenigen, die darauf verzichtet haben.“ Beim begleiteten Fahren besteht für die Jugendlichen nach bestandener Prüfung die Auflage, das Fahrzeug bis zum 18. Geburtstag nur in Begleitung einer in der Prüfbescheinigung namentlich eingetragenen Person zu fahren. In der Regel übernehmen die Eltern des Fahranfängers diese Aufgabe.