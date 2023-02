Die Bremer Stadtmusikanten in Bassum – auf Deutsch und Ukrainisch

Die Werbetrommel rühren Dörte Binder (l.) und Claudia Voss (r.). Sie laden zu einer zweisprachigen Aufführung des Märchens über die Bremer Stadtmusikanten auf die Kulturbühne ein. Neben Karsten Bödeker (Mitte) helfen ihnen dabei (hintere Reihe v.l.) Jindo Mouhsie, Shahrispan Murad, Vitalija Andrus und Inna Shamrai. © Fabian Pieper

Die Bremer Stadtmusikanten kommen nach Bassum auf die Kulturbühne. Neben Klavierbegleitung wird das Märchen auf Deutsch und Ukrainisch erzählt.

Bassum – Kurz muss Vitalija Andrus überlegen und die Worte in der ihr noch recht fremden Sprache verarbeiten. Dann aber versteht sie, dass sie gefragt worden ist, ob man in der Ukraine das Märchen über die Bremer Stadtmusikanten kennt. Ihre Miene hellt sich auf und sie sagt: „Ja!“ Und wer das tierische Quartett noch nicht kennt, der hat am Freitag, 3. März, um 17 Uhr die Chance auf ein Kennenlernen in Bassum.

Die Bremer Stadtmusikanten in Bassum: zweisprachige Aufführung auf Deutsch und Ukrainisch

Andrus ist genauso wie Inna Shamrai vor dem Krieg in der Ukraine geflüchtet und in Bassum gelandet. Dort besuchen beide unter anderem mit Jindo Mouhsie und Shahrispan Murad aus dem Irak den Sprachkurs von Dörte Binder. Letztere hatte die Idee, das wohl bekannteste Märchen der Region zweisprachig – auf Deutsch und auf Ukrainisch – auf die Kulturbühne nach Bassum zu holen.

Deshalb nahm sie Kontakt zu dem in Bremen lebenden Künstler-Duo Marina Kondraschewa und Sebastian Chica auf. Die gebürtige Ukrainerin und der gebürtige Kolumbianer bringen die Geschichte gemeinsam mit der Schauspielerin Claudia Spörri vom Bremer Figurentheater „Mensch, Puppe!“ auf die Bühne. Während Spörri das Märchen lebhaft und inklusive Schattenspiel vorträgt, begleiten Kondraschewa und Chica die Erzählung gemeinsam am selben Klavier – „Wie bei Peter und der Wolf“, sagt Binder. Das Stück sei zwar in erster Linie für Kinder, aber dennoch für alle Altersgruppen interessant.

Wann: Freitag, 3. März 2023, 17 Uhr

Freitag, 3. März 2023, 17 Uhr Wo: Kulturbühne Grundschule Mittelstraße, Mittelstraße 4-12, 27211 Bassum

Kulturbühne Grundschule Mittelstraße, Mittelstraße 4-12, 27211 Bassum Einlass: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Eintrittspreis: 1 Euro (nur Tageskasse)

Ganz selbstverständlich ist es allerdings nicht, dass die drei Künstler nach Bassum kommen, erklärt Kulturbeauftragte Claudia Voss. „Eigentlich hat es finanziell nicht mehr in unser Budget gepasst“, denn der Veranstaltungsplan für Bassum stand bereits fest. Deshalb bekam sie Unterstützung vom Theater-Verein Assitej – und kann nun aufatmen: „Es freut uns total, dass das klappt“, sagt Voss.

Marina Kondraschewa, Sebastian Chica und Claudia Spörri bringen die Bremer Stadtmusikanten nach Bassum

Rechtzeitig zum Konzert soll der Steinway-Flügel auf der Kulturbühne der Grundschule Mittelstraße gestimmt sein. Jetzt fehlen nur noch die Zuhörer. Damit die in Scharen kommen, rühren Dörte Binder und Claudia Voss bereits die Werbetrommel. „Ihr kommt alle, oder?“, fragt Binder und dreht sich nach rechts. Vitalija Andrus und Inna Shamrai nicken begeistert. Auch Jindo Mouhsie und Shahrispan Murad versprechen ihrer Sprachlehrerin, sie würden vorbeikommen.

„Die Flüchtlinge sind untereinander gut vernetzt“, weiß Binder. Deshalb mache sie sich keine Sorgen, dass gerade viele Ukrainerinnen und Ukrainer von der Veranstaltung erfahren. „Ich hoffe aber auch“, fügt sie dann noch hinzu, „dass meine Schüler noch viele deutsche Freunde mitbringen.“ Deshalb sei der Preis für eine Eintrittskarte an der Tageskasse mit nur einem Euro besonders niedrigschwellig.

Karsten Bödeker schlägt in die Hände. „Das ist doch genau das, was Kultur machen soll“, sagt Bassums Erster Stadtrat. „Sie ist nicht nur für Bürger zur Unterhaltung, sondern hier wird auch noch innerhalb einer Bildungsgruppe ein Zugang zu ihr geschaffen.“