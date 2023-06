Die Bassumer Aktiba ist wieder da

Von: Florian Adolph

Sie hoffen, dass Aussteller aus Handel, Handwerk und Gewerbe wieder Interesse an der Aktiba zeigen: (v.l.) Lars-Tino Bobek, Vorsitzender der Ortshandwerkerschaft, Alla Sprick, Norbert Lyko, Marco Gallmeier, der stellvertretende Vorsitzende der Wir Holger Katzke sowie Alena Grützmacher, Wirtschaftsförderin der Stadt Bassum. © Florian Adolph

Die Vorbereitungen laufen schon. Die Regionalmesse Aktiba für Handel, Handwerk und Gewerbe kehrt nach ihrer Coronapause 2024 wieder zurück.

Bassum – Zuletzt fand sie 2018 statt, denn 2021 wurde sie, wie so viele Veranstaltungen, von der Pandemie geschluckt, doch 2024 soll sie wiederkommen – die Aktiba (Aktiv Bassum), Bassums große Regionalmesse für Handel, Handwerk und Gewerbe. Gut 100 Aussteller haben sich dort in der Vergangenheit präsentiert und die Organisatoren wünschen sich, an solche Erfolge anzuknüpfen. Daher laden sie für Donnerstag, 29. Juni, um 19 Uhr ins Gasthaus Lüdeke in Nordwohlde zu einer Informationsveranstaltung ein, um mit interessierten Betrieben aus Bassum und umzu alle Einzelheiten zu besprechen.

Mitorganisator und ehemaliger Erster Stadtrat Norbert Lyko sagte im Pressegespräch: „Uns ist besonders das Miteinander mit den Ausstellern wichtig. Unsere erste Frage an sie wäre: Ist es für euch der richtige Zeitpunkt?“ Die Aktiba würde nur rund zehn Monate nach dem ähnlich strukturierten Bassumer Industriestraßenfest am kommenden Wochenende stattfinden. Wenn kein Interesse bestehe, könne die Messe noch verschoben werden, aber davon geht Lyko nicht aus.

Planungen für die Aktibar 2024

Vorgesehen ist, die Regionalmesse Aktiba wieder auf dem Gelände der Kartbahn in Bassum aufzubauen, vom 19. bis 21. April 2024. Zwei Ausstellerzelte mit jeweils etwa 1 100 und ein Veranstaltungszelt mit 1 000 Quadratmetern sowie 3 000 Quadratmeter Ausstellfläche im Außenbereich sind vom Organisationsteam eingeplant.

Auch einige mögliche Akzente für die Veranstaltung hat sich das Orga-Team bereits überlegt. So das Thema: Fachkräfte- und Nachwuchsmangel. „Ein Vorschlag wäre es, dass die Aussteller die Aktiba nutzen, um sich besonders dem Nachwuchs zu präsentieren. Wir würden dies auch gerne verknüpfen mit dem Thema Inklusion. Zum Beispiel die Frage: Wie schaffe ich einen Zugang für beeinträchtigte Menschen in den ersten Arbeitsmarkt“, sagte Lyko.

Viel los war in der Vergangenheit bei der Aktiba, wie hier 2018. © Heinfried Husmann

Auch werden auf der Aktiba voraussichtlich aktuelle Talkrunden stattfinden, zu Themen wie Wärmepumpen, Photovoltaikanlagen und wie man an Fördermittel für diese kommen kann.

Zur Freude der Organisatoren hat Olaf Lies, Wirtschaftsminister des Landes Niedersachsen, bereits zugesagt, die Eröffnungsrede der Messe zu halten. Für den ersten Abend steht des Weiteren eine Zusammenkunft der Aussteller auf dem Plan, damit diese beim gemeinsamen Essen Kontakte knüpfen können. Am zweiten Abend soll eine Aktiba-Party folgen – Gespräche mit externen Veranstaltern laufen hierfür noch. Eventuell könne es auch noch einen Nachmittag für die Vereine geben, um sich im Veranstaltungszelt vorzustellen. „Wir bemühen uns, auch wieder eine Modenschau anzubieten“, so Mitorganisatorin Alla Sprick.

Auch Vorschläge der Aussteller sind erwünscht und können auf der Informationsveranstaltung vorgebracht werden. Wünsche werden berücksichtigt, zum Beispiel auch, was den Standort angeht. Möchten die wiederkehrenden Aussteller lieber dieselben Plätze einnehmen wie in der Vergangenheit oder sollen die Zelte lieber nach Schwerpunkt eingeteilt werden? Beides ist möglich.

Hauptverantwortlicher für die Organisation der Aktiba ist die Wirtschaft- und Interessengemeinschaft Region Bassum (Wir), zusammen mit der Ortshandwerkerschaft und der Stadt Bassum. Die Organisatoren werden beim kommenden Bassumer Industriestraßenfest noch aktiv auf Aussteller zugehen, um sie zur Informationsveranstaltung einzuladen.