Die besten Ausflugstipps

Von: Sigi Schritt

Ausflugstipp: Per Rad nach Harpstedt zur Museumsbahn. © Sigi Schritt

Das Gute kann so nah liegen: In der Region gibt es viele lohnende Ziele für Tagesausflüge. Bei unseren jüngsten Parkplatz-Gesprächen in Twistringen verraten die Bürger, wohin es sie in ihrer Freizeit zieht. Mit dabei sind unter anderem der Goldenstedter See, das Waldgebiet Dehmse oder die Hünenburg in Scharrendorf.

Twistringen – Griechenland, Spanien oder Italien – so manche Urlauber schwelgen noch in Erinnerungen an warme Länder, nachdem sie das Regenwetter in Deutschland hinter sich gelassen haben. Zurück in heimischen Gefilden kann man sich auf sonnige Tage freuen. Außerdem steigt die Vorfreude auf Tagesausflüge in die Region. Das verkürzt die Zeit bis zum nächsten Urlaub.

Bei den jüngsten Parkplatz-Gesprächen in Twistringen verraten die Bürger, wohin es sie zieht.

Torsten Warneke hat viele Ziele. Der 63-Jährige setzt sich für einen Ausflug gerne auf sein Fahrrad und fährt damit rund 40 Kilometer rund um Twistringen. Eines seiner Lieblingsziele ist der Erholungspark Hartensbergsee im Landkreis Vechta. Mittelpunkt des Parks ist der See. Die Hälfte des Ufers ist von einem Sandstrand umgeben. Bei schönem Wetter nimmt der Twistringer einen Picknickkorb mit, in dem sich neben warmen und kalten Getränken auch der eine oder andere kleine Snack befindet. Hier lasse sich die Abendsonne genießen.

Aber nicht nur im Landkreis Vechta, auch in Twistringen und Umgebung gibt es schöne Plätze: Torsten Warneke nennt als Beispiel die Hünenburg – jene frühmittelalterliche Wallburg in Scharrendorf. Doch „den einen Ort“ gibt es für den 63-Jährigen und seine Familie nicht.

Eine gute Gelegenheit zum Verweilen biete der Twistringer Marktplatz mit seinen Gaststätten und der Eisdiele. Ein weiteres Ziel: das Waldgebiet Dehmse. Es liegt im nördlichen Stadtgebiet von Twistringen – etwa einen Kilometer westlich des Twistringer Ortsteils Köbbinghausen. Von dort ist es nicht mehr weit bis zur Grenze der Samtgemeinde Harpstedt. Mittendrin gebe es sogar einen Rastplatz, sagt der Twistringer.

Zu seinen Tageszielen fährt er mit einem Tourenrad, das keinen Elektromotor zur Unterstützung hat. Möchte er für einen Kurzurlaub ins Grüne, plant er einen Trip nach Beckeln. In Asendorf’s Bauerndiele, so Torsten Warneke, könne man sonntags „leckere Kuchen“ essen: „Die machen sie selbst.“ Dieses Bauerncafé werde privat geführt und habe einen „Riesen-Garten“. „Dahin fahren wir öfter.“ Empfehlenswert ist aus seiner Sicht auch das Haus Bollweg in Heiligenloh. „Dort kann man auch schön draußen sitzen.“ In dem historischen Gebäude war früher die Dorfkneipe untergebracht. Nach einer umfangreichen Sanierung ist dort ein Treffpunkt in Form eines Cafés entstanden.

Hildegard Stöver (71) aus Twistringen © Sigi Schritt

Auch Hildegard Stöver nutzt das Fahrrad für Ausflüge in die Region rund um die St.-Anna-Kirche. Die 71-jährige Twistringerin ist oft mit ihrem Freundeskreis unterwegs. „Wir sind sechs Frauen und bilden eine Fahrradgruppe.“ Ziele seien beispielsweise der Dümmer See, Dötlingen, Wildeshausen, Harpstedt und Sulingen. Meistens gehe es am Ende der Reise noch auf ein Eis. „Alle Strecken sind sehr gut ausgeschildert“, sagt sie. Mit den Wegen gebe es keine Schwierigkeiten, selbst die Feldwege seien in gutem Zustand. Bewegung und frische Luft sind der 71-Jährigen wichtig. Sie schwärmt von ihren Tagesausflügen mit dem Fahrrad: Eine Strecke kann schon mal 30 Kilometer lang sein. „Mit dem Pedelec ist das kein Problem.“

Kerstin Beuermann (55) aus Scharrendorf © Sigi Schritt

Für Kerstin Beuermann aus Scharrendorf ist der Goldenstedter See ein wunderbares Ausflugsziel. Man könne dort schwimmen. Für die Kinder gebe es einen schönen Spielplatz und für die Erwachsenen eine Kneipe. Die Tierliebhaberin fährt ab und zu in den Zoo nach Bassum-Petermoor oder in den Zoo nach Osnabrück. „Der ist viel größer“, sagt die 55-Jährige.

Sylvia Holste-Hagen (61) aus Twistringen © Sigi Schritt

Wenn Sylvia Holste-Hagen (61) aus Twistringen in der näheren Umgebung ihrer Stadt unterwegs ist, dann mit dem Fahrrad. Oft steuert sie dabei das Sozialkaufhaus an, in dem sie ehrenamtlich tätig ist. „Es macht so viel Spaß, dort aktiv zu sein.“ Sie und ihre Mitstreiterinnen würden oft Spenden sortieren – von Sägeblättern über Elektroartikel bis hin zu Kleidung, Schmuck und Möbeln für die Inneneinrichtung.

Gibt es auch weiter entfernte Ziele? Entspannung findet Sylvia Holste-Hagen beim Golfspielen. Dazu fährt sie unter anderem nach Syke, Hude, Vechta und auch mal nach Osnabrück, um nach dem Abschlag lange Spaziergänge auf dem Rasen zu machen.

