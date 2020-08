Detektive der Geschichte

Bassum – „Wir Mauritz, Graff zu Bentheim, Tecklenburg .... Lüneburgh, Herr zu Rheda, Wesselinghagen, Hoya ... thun kund ..., daß wir zur Beförderung der allgemeinen hochnötigen Commercirs auf insonderheit zu Unser Unterthanen der Flecken Freudenberg, Barßen und Loge auffnahmen, ... verfügen und verordnen auch hiermit, daß der offene, freye Pferde-, Vieh- und Krammermarckt vor oder in diesem Flecken Freudenberg jährlich abgehalten werden solle ... .“

Stolz präsentiert Michael Junge das Stück Pergament mit der schwungvollen Handschrift, die stellenweise kaum noch zu entziffern ist. Der Privilegienbrief aus dem Jahr 1655 ist die erste schriftliche Erwähnung eines Marktes im Amt Freudenberg – und der älteste Schatz des Stadtarchivs Bassum. Leider hat ihn zwischenzeitlich auch mal ein ordnungsliebender Mensch in den Fingern gehabt und gelocht. Junge schüttelt den Kopf.

Ihm und seinen Mitstreitern Dörte Theilke, Werner Prendel und Jochen Meyer wäre das wohl nicht passiert. Denn die vier hegen eine Leidenschaft für die Geschichte – ganz besonders die ihres Heimatortes – und wissen sehr genau, was sie in den Räumen über der Jahnturnhalle sorgsam und mit hohem Aufwand verwalten und ergänzen: Das Gedächtnis der Stadt Bassum. Was hier nicht landet, ist für die Öffentlichkeit weg. Meist für immer.

Wer bei Archiv an eine dunkle Kammer denkt, wo graue Männchen schweigsam Papier von links nach rechts stapeln, der irrt. Denn mitunter leisten Junge und sein Team richtige Detektivarbeit. „Wir haben aus der Bevölkerung einen Hinweis bekommen, dass es in der Gegend ein Heim für die Hitlerrjugend gab. Bei der Stadt und beim Landkreis konnte uns niemand weiterhelfen. Schließlich sind wir in einer Zeitungsausgabe von 1937 über einen Artikel über die Grundsteinlegung in Eschenhausen gestoßen“, berichtet Meyer. Nun versuchen sie, noch mehr rauszufinden.

Das Zeitungsarchiv enthält Ausgaben der Bassumer Zeitung von 1889 bis 1940. Die Ausgaben des Bassumer Anzeigers seit 1948 bis zur Einstellung 1971 sind vollständig erhalten. Die Ausgaben der Kreiszeitung ab 1971 sind ebenfalls vorhanden. Täglich wird die neueste Augabe abgespeichert und hinzugefügt. Junge bemerkt immer wieder, wie viel Faszination von den alten Ausgaben ausgehe. Manche Besucher kommen regelmäßig, um mithilfe der Zeitungen eine kleine Zeitreise zu machen.

Im Familienarchiv, das 33 Kartons umfasst, finden Interessierte viele Daten und Fakten über alteingesessene Bassumer Familien, Geschäftsleute und Gehöfte. Diese Sammlung hat schon gute Dienste geleistet, wenn beispielsweise Mails aus Amerika oder England kamen, weil eine Familie sich auf die Suche nach ihren deutschen Wurzeln machte.

Aber auch aus Russland und Polen kamen schon Anfragen – dabei ging es allerdings darum, dass ehemalige Zwangsarbeiter Rentenansprüche geltend machen wollten. Die vier Archivare halfen ihnen, alles zu rekonstruieren. „Es ist immer ein schönes Gefühl, wenn man Leuten dadurch eine kleine Freude machen kann“, sagt Junge.

Als ehemaliger Mitarbeiter der Verwaltung achtet er darauf, dass behördliche Unterlagen, die schon seit 30 Jahren still ruhen, ihren Platz im Archiv bekommen. Auch Dörte Theilke hat viele Jahre für die Verwaltung gearbeitet und opfert ihre Freizeit im Ruhestand unter anderem dafür, alte Schriften auf Dokumenten zu entschlüsseln, wie das Sütterlin.

Langeweile kommt bei den Ehrenamtlichen nie auf: Sie holen Material ab, sichten und archivieren das, was es wert ist, aufgehoben zu werden. Ein Beispiel dafür bringt Ingrid Skripalle gerade in mehreren Körben die Treppe hinauf: Der Kultur- und Heimatverein räumt im Verlies der Freudenburg auf und gibt alle Bilder, die er nicht brauchen kann, dem Archiv. Solche Eigeninitiative freut Junge. „Es ist schön, wenn Leute auf uns zukommen und etwas anbieten. Wir sind allerdings kein Museum, nehmen also nur Schriftstücke, Bücher und Bilder.“

Werner Prendel ist hingegen froh, wenn Leute ihn darauf hinweisen, dass ortsbildprägende Gebäude abgerissen werden. Dann fährt er schnell los und macht Bilder für das Häuserarchiv, bevor sie für immer verschwinden. Er lichtet aber auch Plakate von Veranstaltungen ab und archiviert sie. Zudem hat er schon über 3 000 Dias eingescannt und bearbeitet. „Eine mordsmäßige Arbeit“, sagt Prendel, der dieser auch außerhalb der regulären Archivzeiten nachgeht. Derzeit arbeitet er an einem Archiv über Bassumer Firmen und alte Handwerksbetriebe ab 1900. Wer Bilder von entsprechenden Gebäuden besitzt, kann sich melden.

Sehr gern unterstützen die Vier aber auch Heimatforscher, wie Bodo Heuermann, der quasi schon zum Team gehört. Denn während Junge und Co. das Material sammeln und einordnen, arbeitet Heuermann damit, forscht und trägt die Ergebnisse wieder in die Welt hinaus, beispielsweise bei einer Gästeführung. „Und dafür ist ein Archiv ja auch eigentlich da“, meint Junge. „Wissen zu sammeln, damit andere damit arbeiten können.“

Einziger Wehrmutstropfen sei die Lage des Archivs, das nur über eine Treppe besucht werden kann. Das macht es älteren und gehbinderten Menschen schwer bis unmöglich, vorbeizuschauen.

Kontakt

Das Archiv ist jeden 1. und 3. Dienstag von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Eine Anmeldung wird empfohlen. Die Mitarbeiter sind unter 04241/84920 oder per E-Mail an archiv@stadt.bassum.de erreichbar.

Von Julia Kreykenbohm