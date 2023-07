Umbau zur Ganztagsschule Bramstedt kommt voran

Von: Gregor Hühne

Teilen

Innenbereich: Renovierung des Flurs in der Grundschule Bramstedt. © Gregor Hühne

Bauarbeiter werkeln während der Sommerferien in der Grundschule Bramstedt. Ein Zwischenstand von der Baustelle.

Bramstedt – Während die Jüngeren ihre Sommerferien genießen, sind die Älteren fleißig am Arbeiten. Die Rede ist von Schülern und Arbeitern, die sich an der Grundschule Bramstedt in diesem Sommer sprichwörtlich die Klinke in die Hand gaben.

Dass der Anbau eines neuen Gebäudetrakts dort in der Ferienzeit gut vorankommt, davon konnte sich die Öffentlichkeit am Mittwoch ein Bild machen. Bassums Erster Stadtrat Karsten Bödeker hatte bei einem Baustellenbesuch den Zwischenstand des Vorhabens vorgestellt.

Das insgesamt 2,3 Millionen Euro teure Bauprojekt sieht im Anbau die Erweiterung mit insgesamt vier Klassen- und vier Differenzierungsräumen sowie einem offenen Bereich vor.

Das Projekt steht unter dem Vorzeichen der Ganztagsschule, die im kommenden Jahr starten soll. Dazu werden die zusätzlichen Räume und Angebote dringend benötigt. „Der Anbau muss 2024 fertig sein wegen der Ganztagsschule“, unterstreicht Bödeker. Der Erste Stadtrat zeigte aus dem Altbau durch ein Fenster auf die beachtlichen Sandmassen, die bereits bewegt wurden: „Die Sanddüne von Bramstedt.“ Dort entsteht der neue Gebäudekomplex mit zwei Stockwerken.

Außerdem erhält die Schule in den Bestandsfluren neben einem neuen Anstrich weitere optische Verschönerungen. Diese Innenarbeiten sollen noch vor dem Schuljahresbeginn abgeschlossen sein. Eine Pausenhalle werde zukünftig als Differenzierungsraum zur Verfügung stehen und mit Holzverkleidung, neuen Türen und einer verkleideten Decke ausgestattet. Sitzbänke und Kuben sollen später Gelegenheit zum Verweilen anbieten. Das Farbkonzept soll derweil modern dezent ausfallen, die Schüler sollen anschließend Möbel auswählen und für Farbtupfer sorgen.

Außenbereich: „Die Sanddüne von Bramstedt“. © Gregor Hühne

Profiteur der Neubaumaßnahmen ist neben der unter Raumnot leidenden Bildungseinrichtung der angrenzende Sportverein TSV Bramstedt. Im unteren Bereich nämlich entstehen Umkleidekabinen und Sanitärräume für den Sportverein. Auch ein Schiedsrichter- und ein Technikraum sollen dazu zählen.

Architekt Oliver Keese vom Wagenfelder Büro Keese Ingenieure und Planer ist der beratende Ingenieur bei dem Umbau zur Ganztagsschule in Bramstedt. Bödeker lobt die Planungs- und Bauarbeiten und unterstreicht, dass die Stadt Bassum derzeit eine ganze Menge baue und viel Sand und Erde bewegen lasse. „Ich finds bemerkenswert, was wir zurzeit bewegen“, sagt Bödeker. Alle aktuellen Baumaßnahmen der Stadt umfassen insgesamt ein Volumen von rund 4,5 Millionen Euro – unter anderem an der Feuerwehr Nordwohlde und am Sportzentrum Bassum (wir berichteten).

Eine Million Euro für Feuerwehr Dimhausen

Die Arbeiten bei der Freiwilligen Feuerwehr Dimhausen haben sich durch einen höheren Aufwand verglichen mit der Ursprungsplanung laut Karsten Bödeker um rund 150.000 Euro verteuert. Insgesamt steigt der Kostenrahmen auf rund eine Million Euro. Grund dafür seien Baggerarbeiten für die Versickerung und Entwässerung, die als Auflagen erst später dazukamen. „Wir sind jetzt auf dem Weg“, sagt Bödeker. In den kommenden Tagen könne der Anbau dort bezogen werden. Als Nächstes werde der Altbau sowie der Sozialtrakt umgebaut. Die Stadt rechne mit einer „leichten Verzögerung“ des Gesamtvorhabens.