Der Stiftspark ‒ Bassums grüne Oase

Von: Anika Seebacher

Eine grüne Oase, die zum Entspannen einlädt. © Seebacher, Anika

Im Bassumer Stiftspark ist immer viel zu tun. Die Ehrenamtlichen der AG Stiftspark haben jetzt über die Anfänge und den Wandel des Areals gesprochen.

Bassum – Die Vögel zwitschern munter in den Bäumen, es riecht nach frisch gemähtem Rasen und an einem Tisch sitzen zwei Männer auf der Bank und unterhalten sich. An einem ruhigen Sommermorgen präsentieren Detlev Block, Anni Wöhler-Pajenkamp und Reinhild Olma den Bassumer Stiftspark und erinnern sich, wie das Areal hinter dem Naturbad noch vor rund 13 Jahren ausgesehen hat. Damals noch mit schmalen Pfaden und wild wuchernden Sträuchern, hat sich das rund dreieinhalb Hektar große Gelände in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Ausflugsziel und Naherholungsgebiet für Bassumer Bürger und Touristen entwickelt. An dieser Entwicklung hat die AG Stiftspark wesentlich mitgewirkt.

In erster Linie sind es Detlev Block und Anni Wöhler-Pajenkamp, die gerade in den Sommermonaten mindestens einmal in der Woche vorbeikommen und in dem Kleinod nach dem Rechten sehen: Rasen mähen, die Bäume und Sträucher pflegen, Beete bepflanzen oder kleinere Reparaturen an den Sitzbänken fallen regelmäßig an. Manchmal werden die Ehrenamtlichen von Patienten der nahe gelegenen Fachklinik oder den Konfirmanden der evangelischen Kirchengemeinde im Rahmen von Projekten unterstützt.

Der Stiftspark Bassum ist ein gelungenes Bürgerprojekt

Die AG Stiftspark gehört zur Agenda-21-Gruppe um Reinhild Olma. Sie bezeichnet die Aktiven als Raumpioniere. „Wir haben hier einen begrünten Lost-Place besetzt“, sagt Olma und freut sich über das aus ihrer Sicht durchweg gelungene Bürgerprojekt, durch das der Stiftspark wieder attraktiv gestaltet wurde. 2019 kam mit dem Reisegarten ein weiterer Teil hinzu (siehe Infokasten).

„Ich hatte einst die Vision von einem ansprechenden Stiftspark“, blickt Detlev Block zurück. Diese konnte er mit der Unterstützung der Agenda-Beauftragten, weiteren Helfern und Naturfreunden sowie unter Beteiligung der Stadt Bassum als Pächterin des Parks schließlich realisieren. So wurde nach und nach das zuvor ungenutzte Potenzial des Parks deutlich.

Die Ehrenamtlichen der AG Stiftspark Bassum, (v.l.) Anni Wöhler-Pajenkamp, Reinhild Olma und Detlev Block, freuen sich, dass der Stiftsgarten so gut angenommen wird. © Anika Seebacher

Regelmäßig kommen heute Mitarbeiter des städtischen Bauhofs, um die Mülleimer zu leeren und die großen Freiflächen im Park zu mähen. Auch bei umfangreicheren Arbeiten, wie zuletzt dem Ausbaggern der Teiche, ist die Verwaltung involviert. Für die Pflege der kleineren Rasenstücke, etwa zwischen den Beeten des Duft-Kräuter-Naschgartens und entlang der Wege, hat sie zudem einen Aufsitzrasenmäher für die AG-Mitglieder angeschafft.

Auwaldgebiet wird absichtlich unberührt gelassen, damit ein wilder Park entsteht

Als vor vier Jahren die Wege im Naturpark ausgebaut wurden, „war das eine Belohnung für unser Bemühen“, sagt Detlev Block und erinnert sich an das Projekt, in dessen Rahmen die heutigen Sandbodenwege entstanden sind. Seitdem werde der Stiftspark auch vermehrt genutzt, hat der leidenschaftliche Hobbygärtner beobachtet.

Wer beim Bassumer Stiftspark aber nun an akkurate Beete oder gar einen botanischen Garten denkt, liegt falsch, informiert Block. Vielmehr stehen die Natur selbst und diese als Lebensraum für Tiere sowie Insekten im Vordergrund. „Wir lassen das Auwaldgebiet in Richtung des Bassumer Naturbads bewusst unberührt. Auch wenn das für den ein oder anderen vielleicht etwas wild aussieht“, führt Block aus. „Wir brauchen wilde Parks“, ergänzt Reinhild Olma, für die bei einem Rundgang durch den Stiftspark stets der Eindruck entsteht, „dass hier alles selbstverständlich wächst und hingehört“.

Für Olma ist der Stiftspark nicht nur ein wertvolles Stück Natur in der Lindenstadt, sondern auch „ein Ort der Kommunikation“. Sie hat in den vergangenen Jahren beobachtet, dass Familien und Ausflügler in den Park kommen und dort gesellige Stunden im Grünen verbringen.

Ein Vorteil des Bassumer Stiftsparks: Er ist rund um die Uhr und zu jeder Jahreszeit zugänglich – und sogar barrierefrei. Ebenso biete sich das Gelände für die Klinikgäste an. Neben dem zahlreichen Grün locken eine Schutzhütte sowie ein Bouleplatz.

Aktion gelbes Band startet Ende August

Für die engagierten Mitglieder der AG Stiftspark gibt es in dem weitläufigen Park immer etwas zu tun. „Hier sind viele Ecken, wo noch Arbeit auf uns wartet“, weiß Block. Demnächst sollen die Ufer abgeflacht und Totholz entfernt werden, gibt er einen Einblick in die weiteren Arbeiten. „Dann kommen die Jungbäume auch viel besser zur Geltung“, freut sich Anni Wöhler-Pajenkamp.

Ende August dürfen sich die Besucher darüber hinaus an der Ernte von der Streuobstwiese beteiligen. Reinhild Olma plant wieder den Start der Aktion gelbes Band. Mit dem Band in Signalfarbe werden Bäume markiert, die zu dem bundesweiten Ernteprojekt gehören.

Unterstützung

Wer die Ehrenamtlichen der AG Stiftspark unterstützen möchte, kann sich an die Agenda-Beauftragte Reinhild Olma wenden: Telefon 04241/8465 oder per E-Mail an agenda21@stadt. bassum.de.