Tag des Waldkindergartens

Alltag: Die Füchse verbringen ihre Tage im Wald. © Kita

Bassum hat gleich zwei Einrichtungen unter freiem Himmel. Der Andrang ist groß. Es gibt eine Warteliste.

Bassum – „Waldkindergärten gibt es überall, in Tschechien, Dänemark und sogar in Korea“, sagt Erzieherin Andrea Schröder. Um das weltweite Bestehen aller Einrichtungen zu zelebrieren, wird seit 2018 jedes Jahr am 3. Mai der Internationale Tag des Waldkindergartens gefeiert.

Das war nicht immer so. Besonders in der Anfangszeit war die Skepsis vieler Eltern gegenüber dem Konzept Waldkindergarten groß. Auch der seit 1996 bestehende Waldkindergarten Lindschlag (die Füchse) in Bassum wurde als erste Einrichtung ihrer Art in Niedersachsen zu Beginn kritisch beäugt. Doch die Kindertagesstätte im Wald hat sich bewährt. 2001 ist mit dem Bassumer Waldkindergarten Glückspilze im Dicken Braken ein zweiter hinzugekommen.

Schröder hat in ihrer jahrzehntelangen Laufbahn als Erzieherin die Entwicklungen und Reaktionen auf das Konzept der Waldkindergärten in Bassum hautnah miterlebt. Immer wieder ist sie mit der Sorge konfrontiert worden, ob den Kindern bei ganzjähriger Betreuung im Wald nicht kalt werde. „Wir bewegen uns, bauen Tipis und machen Laufspiele“, sagt die Erzieherin und versichert: „Die Kinder frieren nicht, sie sind dick angezogen.“

Zudem verfügen beide Kindergärten über jeweils einen beheizten Bauwagen, in den sie sich zurückziehen können.

„Früher war die Frage: Macht der Wald mein Kind schulfähig?“, erinnert sich Schröder. Mit kindergarteneigenen Projekten, wie der Fuchsbauzeit im Waldkindergarten Lindschlag, werden die Kinder gezielt auf den bevorstehenden Übergang in die Schule vorbereitet. Sie sollen im Zuge des Projekts soziale Kompetenzen erwerben und das kooperative Zusammenarbeiten erlernen, so die Erzieherin. Sie spricht für beide Einrichtungen und sagt: „Wir bereiten die Kinder – wie in den Hauskindergärten – auf die Schule vor.“

„Es hat sich einfach bewährt“, so Schröder und verweist auf die bundesweite Zahl an Waldkindergärten, die sich seit 2006 von 500 auf knapp 2 000 im Jahr 2023 vervierfacht hat.

Sie selbst arbeitet seit 22 Jahren als Erzieherin im Waldkindergarten Glückspilze im Dicken Braken. Im Zuge eines „Personaltausches“ der beiden Bassumer Waldkindergärten untereinander ist sie derzeit im Waldkindergarten Lindschlag in der Fuchsgruppe tätig. Gemeinsam mit Inge Rußmann betreut sie dort 15 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren.

Die gestiegene Beliebtheit mache sich bei beiden Kindergärten bemerkbar. „Die Nachfrage“, so Schröder, „ist nach wie vor sehr hoch.“ Im vergangenen Jahr habe es eine Warteliste gegeben. Und auch dieses Jahr seien die Gruppen bis auf einen freien Platz in der Fuchsgruppe voll.

Zu Beginn eines jeden Betreuungstages versammeln sich die Kinder und Erzieher in beiden Kindergärten für einen Morgenkreis. Auf Baumstümpfen sitzend, singen sie Lieder, sprechen darüber, wer alles anwesend ist, und krönen ein Kind zum König des Tages. Das ausgewählte Kind darf dann auf dem Königsstuhl – einem mit Schnitzereien verzierten Baumstumpf – Platz nehmen.

Tierischer Besuch ist keine Seltenheit

Nach dem Morgenkreis ist der Tagesverlauf ganz unterschiedlich. Häufig nimmt die Natur Einfluss darauf. Erst kürzlich beobachtete Schröder mit den Kindern einen Revierkampf zwischen zwei Rehböcken. Dabei ist tierischer Besuch in den Waldkindergärten keine Seltenheit. Manchmal mit Folgen – aber nie gefährlich. „Ein Kind wurde von einem Igel gebissen“, erinnert sich die Erzieherin.

Gelegentlich besucht der Förster die Kindergärten und gibt sein Wissen über den Wald preis. Und so antworten die Kinder auf die Frage, was ihnen im Kindergarten am besten gefalle, naturverbundene Dinge wie: „Der Buchenwald“, „der Nadelwald“ oder „das Auf-Bäume-Klettern“.

Auf herkömmliche Spielzeuge, wie sie in Hauskindergärten vorkommen, werde in beiden städtischen Waldkindergärten weitestgehend verzichtet. „Eine Lego-Kiste werden die Kinder hier nicht finden“, sagt Schröder. Stattdessen gibt es Lupendosen, Forschungs- und Bestimmungsbücher, um das Entdeckte zu verstehen, sowie allerhand Werkzeug. „Das ist unser Spielzeug“, so die Erzieherin.

Der diesjährige Internationale Tag des Waldkindergartens ist in beiden Bassumer Einrichtungen ein Thema. Auch wenn der Rahmen, in dem der Tag zelebriert werden soll, noch nicht festgelegt war. „Wir erarbeiten das gemeinsam mit den Kindern“, sagt Schröder. Als sie die Kinder der Fuchsgruppe fragt, ob sie denn Lust haben, den Tag zu feiern, rufen diese lauthals „Ja!“.

Von Robin Taskin