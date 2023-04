Der Hollandmarkt kehrt am 7. Mai zurück nach Bassum

Von: Fabian Pieper

Mit einem Lächeln denkt Lena Kunst vom Modehaus Maas an den Hollandmarkt im vergangenen Jahr zurück. Weil die Veranstaltung bei Besuchern und Verkäufern gut angekommen war, gibt es in diesem Jahr eine Wiederholung. © Daria Rembielinski

Nach der positiven Resonanz auf den Hollandmarkt im vergangen Jahr 2022, kehrt dieser nun auf den Parkplatz des Modehauses Maas in Bassum zurück.

Bassum – „Es klingt ein bisschen nach Klischee“, sagt Lena Kunst und lässt ihren Blick über die Liste schweifen, die vor ihr auf dem Tisch liegt. Dann schiebt sie gut gelaunt nach: „Aber es ist wirklich so, wie das in Holland ist!“ Kunst ist Eventmanagerin im Modehaus Maas in Bassum. Auf der Liste notiert sind die Stände der Verkäufer, die am Sonntag, 7. Mai, von 12 bis 18 Uhr nach Bassum kommen. Dann ist erneut großer Hollandmarkt auf dem Parkplatz des Modehauses.

Nach erfolgreicher Erstauflage: Der Hollandmarkt kommt zurück nach Bassum

Es ist bereits die zweite Maas-Veranstaltung innerhalb weniger Wochen. Anfang April zog das Streetfood-Festival Tausende in die Innenstadt. Und es ist nach 2022 bereits der zweite Hollandmarkt in Bassum. „Es war voll“, erinnert sich Kunst an das Geschehen im vergangenen Jahr – und weiß sogar noch ganz spontan, an welchem Tag er war: „Muttertag“, sagt sie. Mehr als 4000 Besucher hätten seinerzeit bei Kaiserwetter für ein großes Gedränge im Bereich des Parkplatzes, der Alten Poststraße und der Sulinger Straße gesorgt.

Und weil die Besucher zufrieden waren, gibt es am ersten Sonntag im Mai eine Wiederholung. Lena Kunst zählt auf, was das konkret bedeutet: „Es gibt Käse, Brot, Frikandeln, Holzschuhe, Tulpen und Zimmerpflanzen“ sagt sie – „und Poffertjes. Die hat es letztes Mal nicht gegeben.“ Für Kinder soll zudem ein Karussel aufgebaut werden.

Niederländisches Ehepaar ter Hennepe veranstaltet jährlich Dutzende Hollandmärkte in Deutschland

Im Gegensatz zum Streetfood-Festival hält sich beim Hollandmarkt der Organisationsaufwand für die Maas-Eventmanagerin allerdings in Grenzen. Hauptverantwortlich für die Organisation sind Henk und Yvonne ter Hennepe. Das niederländische Ehepaar veranstaltet jedes Jahr Dutzende solcher Hollandmärkte im nord- und westdeutschen Raum. Auf dem Markt verkaufen sie Lakritz-Spezialitäten aus einem 18 Meter langen Verkaufswagen, der von Kunst als „Highlight“ des Markts bezeichnet wird.

Auch in Weyhe geben die Eheleute seit einigen Jahren mit dem Hollandmarkt regelmäßig ihre Visitenkarte ab. Nach Bassum dürften sie aber besonders gerne kommen, denn laut Kunst waren viele der mehr als 30 holländischen Marktstände im vergangenen Jahr am Ende des Tages ausverkauft; noch am selben Tag habe sie daher mit den Organisatoren per Handschlag das Wiedersehen abgemacht.

Im Zuge des Hollandmarkts: Verkaufsoffener Sonntag in der Bassumer Innenstadt

Gleichzeitig öffnen auch viele andere Geschäfte in der Bassumer Innenstadt ihre Türen zum verkaufsoffenen Sonntag. Das Modehaus selber öffnet in der Zeit von 13 bis 18 Uhr. Bis zum Ende des Markts bleiben der obere Teil der Sulinger Straße und die Alte Poststraße bis auf Höhe der Mittelstraße für den motorisierten Verkehr gesperrt.

Die sprechen alle mit holländischem Akzent. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in Holland.

Schließlich soll nichts das Erlebnis stören. „Die Bassumer sind immer froh, wenn hier mal was geht“, will Lena Kunst festgestellt haben. Dann haut die Maas-Mitarbeiterin bewusst noch einmal augenzwinkernd in die Klischee-Kerbe: „Die sprechen alle mit holländischem Akzent. Man hat wirklich das Gefühl, man ist in Holland.“