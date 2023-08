Der Bassumer Bürgerbus begrüßt seinen 150 000. Fahrgast

Von: Florian Adolph

Der 150 000. Fahrgast des Bürgerbusses ist Jutta Teoh (3.v.l.). Mit dabei ist ihr Mann Thomas (3.v.r.), Dietmar Hübner (l.), Klaus Pajenkamp (2.v.l.), Bürgermeister Christian Porsch (2.v.r.) und Busfahrerin Irene Lahmeyer (r.) gratulieren. © Florian Adolph

Auf Jutta Teoh wartete am Bassumer Bahnhof eine Überraschung. Sie und ihre Familie nutzen den Bürgerbus schon seit zwölf Jahren.

Bassum – Der Verein Bassumer Bürgerbus hat am Freitag den 150 000. Fahrgast – seit der Betrieb im März 2008 aufgenommen wurde – begrüßt.

Bürgermeister Christian Porsch sowie Dietmar Hübner und Klaus Pajenkamp vom Vorstand des Bürgerbusses erwarteten die überraschte Jutta Teoh mit einem Blumenstrauß und Glückwünschen am Bahnhof in Bassum.

„Wir sind dankbar, dass wir den Bürgerbus haben“, sagte die Rentnerin. „Wir fahren vier Tage die Woche mit ihm, außer mittwochs.“ Begleitet wurde sie an diesem Tag, wie so oft, von Ehemann Thomas und Sohn Kenny. Seit zwölf Jahren, seit dem sie in Bassum wohnen, nutzen sie den Bürgerbus.

„Wir sind dankbar, dass ihr da seit“, bedankte sich Jutta Teoh auch bei Busfahrerin Irene Lahmeyer. Die beiden verstehen sich sichtlich gut. „Sie bringen uns ja auch immer etwas mit, Plunder zum Beispiel“, so die Busfahrerin zu ihrem 150 000. Fahrgast.

Von der Überraschung ahnte Jutta Teoh nichts. „Ich hab ihr nichts gesagt“, erzählte Busfahrerin Lahmeyer. „Ich hab sie nur am Mittwoch schelmisch gefragt, ob sie Freitag auch mitfährt.“

Klaus Pajenkamp nutzte die Gelegenheit, noch darauf hinzuweisen, dass der Bürgerbus mehr ehrenamtliche Fahrer braucht. Dem stimmte auch Jutta Teoh zu.

Schließlich stieg sie mit ihrem Mann und dem Sohn wieder ein, um gemeinsam mit Busfahrerin Irene Lahmeyer ihre Fahrt mit dem Bassumer Bürgerbus fortzusetzen.