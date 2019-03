Ende Oktober läuft Mietvertrag aus / Lührs bemüht sich um Nachfolger

+ Deichmann sieht in Bassum keine Perspektive mehr. Der Umsatz ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Foto: Kreykenbohm

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Im Herbst dieses Jahres wird die Sulinger Straße um ein Geschäft ärmer. Das Schuhgeschäft Deichmann verlässt Bassum. Man werde den Laden „mit Auslaufen des Mietvertrages Ende Oktober schließen, weil die Umsatzentwicklung der Filiale hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist“, heißt es von Seiten der Pressestelle. „Daher sehen wir für diesen Standort langfristig leider keine Zukunft. Wir planen, die Mitarbeiter in anderen Deichmann-Standorten in Wohnortnähe zu übernehmen.“ Durch die Filialen im Umkreis, zum Beispiel in Sulingen oder Wildeshausen, sei das Angebot für die Kunden weiterhin gewährleistet.