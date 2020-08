Nachfrage nach privaten Pools war nie größer - auch wegen Corona

Bassum – Man sieht sie mittlerweile in vielen Gärten stehen. Meist sind sie blau. Mal riesig, mal etwas kleiner. Mal rund, mal eckig. Aber die Geräusche, die sie erzeugen, sind fast überall gleich: Wasserspritzen und fröhliches Kinderlachen. Die Swimmingpools zum Aufbauen haben einen Siegeszug in vielen heimischen Grünanlagen angetreten. „Der Trend besteht schon ein paar Jahre, seit die Sommer immer heißer werden“, bestätigt Frank Köster, Marktleiter des BBM-Baumarktes in Bassum, „Aber Corona hat ihn noch mal verschärft.“

Da viele Leute nicht in den Urlaub fahren und aufgrund der Abstands- und Hygieneregeln auch Schwimmbäder und Badeseen meiden, gestalten sie sich ihre eigene Badelandschaft zu Hause. „Die Nachfrage dieses Jahr war riesig“, so Köster. „Zeitweise waren wir ausverkauft. Die Leute kaufen Pools in so ziemlich allen Größen. Der erste Run begann schon im Mai mit der ersten Hitzewelle. Von den sogenannten Family Pools (rechteckig) haben wir sicher über 200 verkauft, von den Quick-Pools (rund) über 100.“

Was die Chemie für die Pflege des Pools angeht – zum Beispiel Chlortabletten – neige sich der Bestand im Lager allmählich dem Ende zu. „Wir haben fünf bis sechs Wochen Lieferzeit und da der Sommer dann vorbei ist, lohnt es sich nicht, noch mehr nachzubestellen.“

Auch der Oldenburgisch Ostfriesische Wasserverband (OOWV) bemerkt den durch Corona gesteigerten Trend zum eigenen Pool und erklärt, dass er für deren Befüllung keine Standrohre zur Verfügung stellt. „Trinkwasser ist ein Lebensmittel – sogar das Wichtigste. Dass die Versorgung damit eben nicht selbstverständlich ist, kann man in diesen Tagen beobachten, wenn man nach Lauenau schaut“, sagt Pressesprecher Heiko Poppen. „Deshalb sollte es zumindest wohl überlegt sein, wenn man sich entschließt, einen Pool mit Trinkwasser zu befüllen. Die Versorgung von Menschen ist wichtiger als Freizeitspaß.“

Wasserverbände richten wegen Knappheit Appelle und Hinweise an Bürger

Wer nicht darauf verzichten möchte, solle das Wasser zumindest nicht zu häufig tauschen. Generell gebe es seitens des OOWV keine Einschränkung, wie Trinkwasser zu nutzen ist, sondern nur Appelle oder Hinweise. „Das sieht anders zum Beispiel in Bersenbrück oder Bramsche aus, wo das Befüllen von Pools mit Trinkwasser untersagt ist“, so Poppen. Wer seinen Pool mit Trinkwasser befüllen möchte, sollte diese unbedingt außerhalb der Spitzenabgabezeiten tun (also nicht morgens oder abends ab 17 Uhr).

„Wir bitten, zu prüfen, wo tatsächlich Trinkwasser eingesetzt werden muss und wo dieses nicht erforderlich ist. Das gilt auch für den Aspekt, ob und wie oft private Pools mit Leitungswasser befüllt werden. Wer darauf nicht verzichten möchte, sollte daran denken, das Poolwasser nach dessen Nutzung über das Abwasser zu entsorgen.“

Besonders bei großen Pools, die mehrere tausend Liter fassen, sei die Verwendung von keimtötenden Mitteln wie Chlor, speziellen Bioziden zur Algenvernichtung und Zusätzen für die PH-Regulierung üblich. Auch Pools mit UV- und Ozon-Filterung kämen nicht gänzlich ohne chemische Zusätze aus.

Poolwasser muss regulär über den Abwasserkanal entsorgt werden

Selbst durch die Nutzer gelangen chemische Stoffe ins Wasser, wenn sie beispielsweise Sonnencreme, Hautpflegemittel oder Seife, Shampoo und Duschgels verwenden. „Solches Poolwasser ist eindeutig Abwasser und muss regulär über den Abwasserkanal entsorgt werden. Deshalb ist kein Nachlass bei den Kosten für die Abwasserentsorgung möglich“, erklärt Poppen.

Das Klimaaktionsbündnis Bassum-Syke-Twistringen sieht die zahlreichen Pools mit Bedenken, da sie „eine riesige Wasserverschwendung darstellen. So geht man mit endlichen Ressourcen grundsätzlich nicht um“, heißt es. Eine Verschwendung solle grundsätzlich vermieden werden, schon um Kindern und Jugendlichen kein falsches Vorbild zu sein.

„Die Wasserknappheit nimmt weltweit, aber auch in Deutschland zu. Insbesondere in sommerlichen Hitze- und Trockenphasen, die ja gleichzeitig auch Hochzeit für die Pools darstellen, gehen in immer mehr Gemeinden die Wasservorräte zu Neige. Aufrufe zum Wassersparen gehen ja zur Zeit auch durch die Presse“, schreibt das Bündnis.

Grundwasser-Pegel sinkt immer weiter - wegen Industrie und Landwirtschaft

Weiter heißt es: „Industrie und intensive Landwirtschaft entnehmen dem Grundwasser schon heute so viel Wasser, dass dessen Pegel immer weiter sinkt. Wasserverbände versuchen, durch restriktivere Entnahme-Lizenzen gegenzusteuern. Das sollte auch durch sparsamen Umgang mit Wasser unterstützt werden.“

Was die Reinigung der Pools angeht, sieht Heiko Beckmann keine Probleme. „Die Besitzer müssen nur dafür sorgen, dass die Wasserwerte eingehalten werden, das Chlor- und PH-Wert stimmen. Und sie müssen auf die Temperaturen achten, damit das Wasser nicht umkippt“, erläutert der Betriebsleiter der Bassumer Bäder.

Hat die Stadt Bassum eigentlich Sorge, dass der Trend zum eigenen Pool eine Konkurrenz für das Naturbad werden könnte, das ja nächstes Jahr seine Gäste im neuen Glanz begrüßen soll? „Das glaube ich nicht“, sagt der Erste Stadtrat Norbert Lyko. „Wir haben mit dem Bad ein tolles Alleinstellungsmerkmal, das ganz ohne Chlor auskommt und bieten mit den vielen Neuerungen zudem eine schöne Atmosphäre für ein Badeerlebnis in Gesellschaft.“