Ohne das Eisenwerk Bassum können Kernkraftwerke nicht zurückgebaut werden

Von: Gregor Hühne

Start-Buzzer: (v.l.) Geschäftsführer Hartmut Grunau, Alexander Beckedorf, Bärbel Regenhardt (alle EWB), Alena Grützmacher und Christian Porsch (Stadt Bassum) und Lars Südfels (Wheelabrator Group). © Gregor Hühne

Erstmals hat das Eisenwerk Bassum der Presse einen Blick hinter die Werkstore gewährt. Der deutsche Marktführer beim Bau von Strahlenschutz-Containern spielt buchstäblich eine elementare Rolle beim Rückbau der Kernkraftwerke im Land. Das Unternehmen verkündete neben dem Start einer neuen Werksanlage seine Pläne für die Zukunft.

Bassum – Umbruch und Zeitenwende im Eisenwerk Bassum (EWB). Der Hersteller von Behältern für die Entsorgung von kontaminierten, radioaktiven Abfällen baut seine Kapazitäten aus und hat am Mittwoch den Startschuss für eine neue automatisierte Durchlaufstrahl-Anlage gegeben. Das Eisenwerk ist führend im Bau von Schutzcontainern gegen Strahlung in Deutschland und nimmt eine entscheidende Rolle beim Rückbau von Kernkraftwerken ein.

Der Anlagenstart markierte einen Meilenstein auf dem Wachstumskurs des Unternehmens und stellte laut Geschäftsführer Hartmut Grunau zugleich eine Zeitenwende dar. Erstmals durfte die Kreiszeitung hinter die Kulissen des einst als pressescheu gegoltenen, deutschen Champions aus Bassum blicken.

Test-Dummy: Schutzcontainer mit Unternehmens-Logo des Eisenwerks. © Gregor Hühne

Mit dem Start der neuen Anlage, die allein mehr als 2,5 Millionen Euro kostete, können Stahlbehälter durch Stahlgranulat mit hoher Geschwindigkeit beschossen werden, um sie von Rost zu befreien („Strahlentrosten“). Danach werden sie imprägniert und mit Farbe lackiert. Die Arbeit soll lange halten, immerhin bewahren die Container später die radioaktiven Abfälle des Landes fast für die Ewigkeit.

Grunau dankte vor rund 30 geladenen Gästen am Tag des Starts der neuen Anlage vor allem den beteiligten Gewerken: dem Architekten, den Anlagespezialisten, den Fachleuten für Strom und Luftreinheit, den „Optikmachern“, Stahlbauern, Dachdeckern, den Kollegen der Fraktion „Heizung und Sanitär“ und vielen anderen, die den Bau der rund 1 .000 Quadratmeter großen Anbauhalle möglich machten. „Sie sind ein wichtiger Baustein“, betonte Grunau. Rund ein Jahr dauerte die Planung, ein weiteres die Bauumsetzung.

Neue Werkhalle für Strahlenschutz-Verkleidung und Ausbildung. © Gregor Hühne

Und die Zeichen stehen auf Wachstum in Bassum. „Wir haben Aufträge für zehn Jahre“, verkündet der Geschäftsführer, und „wir haben eine große Vision.“ Ab dem Jahr 2025 soll die Fertigungskapazität auf 1 .500 Container pro Jahr steigen. Aktuell seien es noch rund 500 jährlich. „Eisenwerk, das hört sich immer so robust an. Das sind wir auch und das wollen wir auch bleiben“, sagte Grunau während seiner Rede.

Beeindruckt zeigte sich auch Bürgermeister Christian Porsch, der zusammen mit Wirtschaftsförderin Alena Grützmacher zur feierlichen Anlagen-Eröffnung erschien. Der Bürgermeister freue sich für die „tolle Entwicklung des Unternehmens“ und ganz besonders über die Standortsicherung und die vielen qualifizierten Arbeitsplätze. Die Belegschaft komme derweil aus unterschiedlichen Ländern, berichtet EWB-Prokuristin Bärbel Regenhardt. Das Eisenwerk beschäftigt mehr als 280 Mitarbeiter und weitere Zeitarbeitskräfte. Und die Zeichen stehen auf Expansion: „Wir brauchen 50 weitere Mitarbeiter aus allen Gewerken“, kündigt Grunau an. Von der Schweißtechnik, über das Beschichten, zum Betonieren und zur Endmontage sowie der Logistik.

Rückblick: Das Eisenwerk Bassum wurde im Jahr 1904 gegründet. Seit 1997 ist Hartmut Grunau Geschäftsführer der EWB. Die Bassumer gehören seit 2020 zur Unternehmensgruppe GNS mit Sitz in Essen. Seit zwei Jahrzehnten sind die Bassumer auf Gewinnkurs, erinnert Grunau. Die Standorte Sulingen und Peenemünde kamen hinzu. Die EWB war das erste Unternehmen in Deutschland, das eine Zulassung für Strahlenschutz-Container aus Stahlblech hatte.

Nun investiert das Unternehmen laut eigenen Angaben mehr als 20 Millionen Euro in die Erweiterung und Modernisierung. Am Stammsitz in Bassum wurde zusätzlich ein Nachbargrundstück erworben, womit die Gesamtfläche mehr als 50.000 Quadratmeter umfasst.

In Sulingen erfolgt der Neubau einer 4.500 Quadratmeter großen Produktionshalle, drei neuer Schweißrobotern sowie die Erneuerung der Laseranlage. „Viele, viele Kleinigkeiten“, fasst Grunau zusammen.

Fast für die Ewigkeit: Noch unbehandelte Strahlenschutz-Stahlcontainer. © Gregor Hühne

Trotz fortschreitender Automatisierung wie mit der neuen Strahlanlage sei die Ausbildung im Werk wichtig. „Wir wollen zehn weitere Auszubildende gewinnen. Und wir bilden in erster Linie für uns selbst aus“, so Grunau. Junge Leute seien heutzutage mobil und nicht ortsgebunden. Um sie zu halten, will das Eisenwerk mit Attraktivität glänzen. Unter anderem entsteht ein moderner Schulungsraum für Azubis samt Sozial- und Aufenthaltsräumen, wirbt Grunau.

Der Geschäftsführer denkt weit in die Zukunft. Die gesellschaftliche Notwendigkeit, den Rückbau der Kernkraftwerke in Deutschland zu begleiten, werde die EWB die kommenden 30 bis 40 Jahre beschäftigen. Zwar seien Exporte von Schutz-Containern nach Kanada und in das europäische Ausland erfolgt. Doch der Fokus liege auf dem deutschen Markt.