„Danke für die geile Zeit!“

Bassum - Von Katharina Schmidt. Es läuft auf jedem Schützenfest: das Lied „Was für eine geile Zeit“ von Ben Zucker. Keine Frage, der Song war der Höhepunkt des Auftritts von Zucker beim Bassum Open Air. Vor rund 2 600 Zuhörern bewies der Sänger am Freitagabend, dass seine Musik nicht nur nach ein paar Runden Bier und Schnaps im Festzelt mitreißt.

Ben Zucker hat eine steile Karriere hingelegt. Er supportete Helene Fischer bei ihrer Stadion-Tournee und sorgt mittlerweile selbst für ausverkaufte Hallen. Für sein Album „Na und?!“ bekam er zweimal Platin. Trotz allem wirkte er auf der Bühne im Park der Freudenburg überhaupt nicht abgehoben. Ohne großes Palaver begann er um 21 Uhr zu singen, im weißen Shirt, roten Holzfällerhemd und mit auffälligen Totenkopf-Ringen. Ein bisschen netter Typ von nebenan, ein bisschen Schlagersänger, ein bisschen Rocker.

Das Markenzeichen des 35-Jährigen ist seine außergewöhnlich rauchig-kratzige Stimme. Sie klingt nach tagelangem Durchfeiern, Zigaretten und dem verkaterten Morgen danach – nur eben in gut. Ganz sanft hingegen sind die Themen, die Zucker mit dieser derben Stimme besingt. Meistens geht es um die Liebe. Die Liebe zu Menschen, zum Leben an sich oder zu seiner Heimatstadt Berlin. In Bassum performte er mit seiner Band Titel wie „Du haust mich um“, „Ich spür' wie die Liebe zerbricht“ oder „Du bist alles“.

„Ich glaube, es ist wichtig, dass wir hin und wieder für die Liebe kämpfen“, sagte Zucker. Ein bisschen weniger Herzschmerz und schnulzige Texte (wenn auch zu flotten Beats) hätten es auch getan – aber alles in allem legte der Sänger mit seiner Band einen tollen Auftritt hin, der für super Stimmung sorgte.

Die Band, das waren neben ihm ein Pianist, ein Schlagzeuger, ein Gitarrist, ein Bassist und zwei Background-Sängerinnen. Letztere holte Zucker für zwei Lieder in den Vordergrund. Mit der einen, Nathalie, coverte er den Hit „Still“ von Jupiter Jones. Mit Elena performte er „Broken Strings“ von James Morrison und Nelly Furtado. Kleine Anekdote am Rande: In Elena war der Schlager-Rocker, wie er erzählte, in der sechstens Klasse schwer verliebt – allerdings verließ sie ihn nach zwei Wochen Beziehung. Heute sind sie gute Freunde.

Der 35-Jährige holte auch noch einmal seinen Support-Act, die Schlagersängerin Oonagh, auf die Bühne. Sie hatte im Vorprogramm die Wartezeit auf Ben Zuckers Auftritt verkürzt. Zusammen sangen die beiden den Westernhagen-Song „Freiheit“ – und die Zuschauer sangen mit. Es war wohl einer der schönsten Momente des Konzerts.

Ein weiterer Augenblick, bei dem den Zuhörern warm ums Herz wurde: Ben Zucker überreichte einen Blumenstrauß an einen seiner ältesten Fans – Gisela, 84 Jahre alt, mit Fan-Shirt ganz vorne mit dabei.

Insgesamt war das Publikum, was das Alter betrifft, durchmischt. Egal ob bei Jung oder Alt, am besten kamen die bekannteren Liedern an, wie „Der Sonne entgegen“, „Na und?!“, „Wer sagt das?“ und – natürlich – „Was für eine geile Zeit“, dem letzten Lied des Abends. Zucker war bereits von der Bühne gegangen, ohne den Megahit zu singen. Klar, dass ihn das Publikum sofort mit „Zugabe“-Rufen zurückkommandierte. Ebenso klar, dass der Musiker die Rufe erhörte.

Das Fazit des Konzertveranstalters Oliver Launer fällt positiv aus: „Es war ein rundum gelungener Abend.“ Auch Ben Zucker schien zufrieden. Er verabschiedete sich mit den Worten „Danke für die geile Zeit, Bassum!“

Fotos auf

www.kreiszeitung.de