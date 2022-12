Dank anonymen Spender: Tafel Bassum verteilt 250 Weihnachtstüten an Bedürftige

Von: Gregor Hühne

Höhepunkt des Jahres: Zur Weihnachtstüten-Aktion kommen alle. Die ehrenamtlichen Tafel-Mitarbeiter Birgitt Fischer (v.l.) und Mike Stelter sowie Tafel-Managerin Ute Caylar halten die weihnachtlichen Präsente. © Gregor Hühne

Die Bassumer Tafel hat am Freitag 250 Weihnachtstüten an bedürftige Kinder und Familien übergeben. Die seit 2010 jährlich stattfindende Aktion ist nur möglich, weil ein anonymer Großspender aus der Stadt das Vorhaben finanziert. Aufgrund des Ukraine-Kriegs und der schlechten wirtschaftlichen Lage erfahre die Tafel „enormen Zulauf“.

Bassum – Kakao, Schokolade, Duschgel: Am Freitag bekamen die Kunden der Bassumer Tafel eine ganz besondere Überraschung zur üblichen Essensausgabe dazu. Es gab Weihnachtstüten für alle bedürftigen Familien, sagt Hartmut Stolte, ehemaliger Vorsitzender der Tafel.

Überhaupt erst möglich macht die Weihnachtsüberraschung ein anonymer Großspender aus der Stadt. Der Bassumer, der seit dem Jahr 2010 die Weihnachtstüten-Aktion finanziell erst möglich macht, möchte aber anonym bleiben. Öffentliche Aufmerksamkeit wünscht der Mann nicht. Die Freude der Kinder und Familien sei ihm Antrieb genug. Wichtig sei ihm nur, dass die Hilfe tatsächlich bei den bedürftigen Menschen ankommt. Hartmut Stolte freut sich über die Hilfe: „Wir bedanken uns. Der Spender hat ein riesengroßes Herz.“

In diesem Jahr verteilt die Tafel Bassum laut Schriftführerin Uschi Stolte 250 Weihnachtstüten: 150 für Erwachsene und 100 für Kinder. Das sind noch einmal 50 Tüten mehr für Erwachsene als noch vor einem Jahr. „Wir haben ja auch viel mehr Kunden durch die ganze Situation“, sagt sie.

Damit die Spenden auch als Waren in den Weihnachtstüten landen, ging Tafel-Managerin Ute Caylar und der erste Vorsitzende Anders Niedenführ vorab in den Supermarkt und trafen die Produktauswahl. „Man muss gucken, was man in die Tüten packt, gerade bei den heutigen Preisen. Es können ja nicht nur zwei Produkte drin sein“, gibt Ute Caylar zu bedenken.

Dass es eine ordentliche Auswahl geworden ist, demonstriert die Tafelmanagerin und zeigt beispielhaft den Inhalt einer Weihnachtstüte, der überall gleich ist. Für Erwachsene gibt es unter anderem löslichen Kaffee, Aufbackbrötchen, ein bisschen Weihnachtsgebäck, Oliven und eine kleine Packung Erbsen und Möhren. Für Kinder ist auch Schokolade dabei.

„Die Weihnachtstüten sind das absolute Highlight für die Kunden im Jahr“, sagt Ute Caylar. „Da kommen alle, auch die, die Monate lang nicht da waren“. Dass es in diesem Jahr sogar 50 Tüten mehr sind, ist „wirklich ganz, ganz lieb“. Seit fünf Jahren managt Ute Caylar die Tafel in der Stadt. Einen so „deutlichen Zulauf“ wie in diesem Jahr habe es noch nie gegeben. Als Gründe nennt sie den Krieg in der Ukraine und die wirtschaftliche Lage in Deutschland.

Damit die ausgesuchte Ware aus den Supermärkten aber auch in den Weihnachtstüten landet, kamen fleißige Helfer wie Birgitt Fischer und Mike Stelter zum Einsatz. Die beiden Bassumer sind seit 2009 dabei, dem Gründungsjahr der Bassumer Tafel. Zusammen mit anderen packten sie ehrenamtlich und stundenlang die Weihnachtstüten. Mike Stelter ist 2009 sogar der erste Kunde der Tafel gewesen. Heute hilft er dort anderen ehrenamtlich.

Damit kein Missbrauch stattfindet und sich niemand doppelt eine Tüte sichert, werde über eine Namensliste abgehakt und geschaut, dass alles seine Ordnung habe, erklärt Hartmut Stolte.

Das Schönste sei für ihn „die Freude, in die Gesichter zu gucken“. Manchmal sei eine verkniffene Träne bei den Kunden dabei. Das erwärme sogar die Hartgesottensten. „Die, die am allerwenigsten haben, sind die Dankbarsten“, sagt Hartmut Stolte. Es gebe aber auch Kunden „vom Stamme Nimm“, aber damit wüssten sie bei der Tafel umzugehen.

Vom Stamme Dankbarkeit ist die Tafel-Kundin Sabine Drewitz (71). „Das ist für mich das Schönste, was es geben kann: Hilfe für Menschen, die Hilfe brauchen“, so die bedürftige Bassumerin. Dabei drückt sie fest die Hand ihres Sohnes, der mit ihr bei der Ausgabe steht. Stefan Drewitz (31) hilft heute selbst ehrenamtlich bei den Bassumern mit. Die Tafel kenne er bereits, als er noch ein Kind war. „Die Mitarbeiter waren immer auf Augenhöhe, immer freundlich“, sagt er. Als eines Tages der Aufruf der Bassumer Tafel kam, dass nach Helfern gesucht wurde, habe er sich gemeldet.

Anders Niedenführ freut sich über sein Tafel-Team, das Extraarbeit für die Weihnachtstüten aufbrachte. „Ich bin stolz auf Sie“, sagt er. „Ohne ein Team, das mitzieht, geht es nicht.“ Das sehe bei anderen Tafeln ganz anders aus, weiß Hartmut Stolte. Auch dank der „hohen Spendenbereitschaft der Bassumer“ gebe es in Bassum etwas weniger Sorgen.