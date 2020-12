Damit letzte Wünsche wahr werden

Bassum – Es sind Telefonate, die Frank Hupe einfach nicht vergessen kann. Eine 37-jährige Frau, die vor wenigen Jahren ihren Mann verloren und sonst keine Angehörigen bei sich hat, ist todkrank. Sie wünscht sich, noch ein letztes Mal an die Weser zu fahren. Doch der erste Vorsitzende vom Ambulance Service Nord (ASN), der solche Fahrten organisiert, muss ablehnen. Denn Deutschland hat den ersten Lockdown verhängt. Und der betrifft auch die Sternenfahrten.

Hupe klingt noch immer bewegt, wenn er davon erzählt. In solch eine Situation wollen er und übrigen Ehrenamtlichen des gemeinnützigen Vereins, der primär in Verden, Diepholz und der näheren Umgebung tätig ist, nicht mehr kommen. Darum setzen sie gerade alle Hebel in Bewegung und „die Signale sind gut“, sagt Frank Wenzlow. „Wir durften auch im ersten Lockdown recht früh wieder anfangen.“

Das Corona-Jahr sei außergewöhnlich emotional und habe den Verein in eine dramatische Lage befördert. „Da wir uns nirgendwo darstellen konnten, haben wir nicht mal zehn Prozent an den Spenden bekommen, die wir sonst hatten.“ Zudem konnten viele Erste-Hilfe-Kurse nicht stattfinden.

Ein wenig konnte sich der Verein bereits aus dieser Krise wieder herausziehen, weil die Mitarbeiter viel geleistet hätten. Hinzu kommt eine Spende in Form von 5000 Euro, die die Niederlassung von Beckmann-Kenko in Bassum gegeben hat. „Wir spenden seit sieben Jahren, um ehrenamtliche Arbeit zu fördern“, erklärt Frank Bremer, Managing Director. „Dieses Jahr bin ich durch einen Bericht über ASN im Fernsehen aufmerksam geworden und fand die Arbeit richtig toll.“

Das Geld wird dringend gebraucht, versichern Hupe und Wenzlow. Besonders für die Fahrzeuge, die langsam in die Jahre kommen. „Niemand vermag sich vorzustellen, wie viel Man-Power und Fahrzeuge benötigt werden, um die Sternenfahrten anzubieten. Unsere 28 Helfer im Alter zwischen 19 und 71 Jahre sind sehr gefordert. Wir benötigen häufig Spezialausrüstung.“ So hat der Verein unter anderem ein Watt-Mobil bauen lassen – ein Rollstuhl fürs Gelände, der auch im Watt einsetzbar ist.

Doch so weit gehen viele Fahrten gar nicht. In der Corona-Zeit haben vor allem die Bewohner der Seniorenheime nur einen Wunsch: Noch einmal ihr geschmücktes Haus und ihre Familie zu sehen. „Das sind teilweise so emotionale Situationen, dass wir sie nicht medial begleiten lassen möchten. Darum sind wir in diesem Jahr auch so selten in der Presse aufgetaucht“, sagt Wenzlow. Bei vielen Leuten sei so vielleicht der Eindruck entstanden, dass die Sternenfahrten nicht mehr gemacht werden. Doch, das werden sie. Aber eben still, um die Würde der Betroffenen und der Familien zu wahren.

„Denn diese Fahrten helfen allen. Zum einem dem Betroffenen, dem ein Wunsch erfüllt wird, und zum anderen den Angehörigen“, so Hupe. Er erinnert sich an einen Mann, der noch einmal nach Fehmarn fahren wollte. Die Familie habe erzählt, wenn sie nun an den Verstorbenen denke, erinnere sie sich an den schönen Tag auf der Insel. „Der Tod verliert damit seine hässliche Fratze“, findet Hupe.

Von Julia Kreykenbohm