Dachstuhl brennt in Nordwohlde aus

Feuer greift von Carport auf Wohnhaus über

+ © Kreykenbohm Vorerst unbewohnbar: das Haus an der Straße Wohlers Feld. © Kreykenbohm

Nordwohlde - Von Frauke Albrecht. Knallgeräusche ließen am Montagabend die Anwohner in Nordwohlde aufhorchen. Als kurz danach die Sirenen gingen, war klar: „Irgendwo brennt es.“ Bei der Rettungsleitstelle in Diepholz gingen gleich mehrere Notrufe ein, sodass deren Mitarbeiter bei der Anforderung der Ortsfeuerwehr Nordwohlde die Alarmstufe erhöhten.