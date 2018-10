Cracker für Bassum

Bassum - Von Julia Kreykenbohm. Zack – und Barnstorf ist Senseo. Zumindest auf der Karte des Landkreises Diepholz, die Künstlerin Britta Gansberg kreiert hat. Auf einer großen Holzplatte hat sie den Umriss gemalt, die Orte reingeschrieben und präsentiert das Ganze auf dem Oktoberfest in Bassum vor dem Alten Amtshof. Vor ihr, in einem Körbchen, liegen leere Plastikmüllverpackungen, mit der die Besucher den Landkreis bestücken sollen. Eine Kunstaktion, mit der Gansberg für das Thema Plastikmüll in der Umwelt sensibilisieren möchte (wir berichteten).

Und Gudrun Schmale aus Bassum ließ sich nicht lange bitten, schnappte sich die braun-farbene Verpackung für die Kaffeepads und pinnte sie neben Barnstorf. Warum? „Weil da viel Moor ist“, erklärt sie schmunzelnd. Der Dümmer wurde – farblich passend – schon mit blauen Verpackungen von Käsesticks und Brausepulver bestückt. Ob Bassum jedoch von einer Verpackung für Cracker repräsentiert wird, weil es als klein und knackig gilt, bleibt ein Geheimnis.

Thomas Schwenen aus Bassum schaut ebenfalls bei Gansberg vorbei und bringt selbstgebastelte Rasseln – Joghurtbecher gefüllt mit Reis – vorbei. „Vielleicht hat ja jemand Interesse daran“, sagt der Vollblutmusiker.

Apropos Musiker: Nebenan bereitet sich eine Band auf ihren Auftritt vor. Marktmeister Hans-Jürgen Donner schleppt Blumenkübel herbei, um der Bühne noch einen ansprechenden Rahmen zu geben. Donner ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf des Oktoberfestes: „Für die Mittagszeit ist es gut besucht. Ich glaube, die meisten Gäste sind auch zufrieden.“

Die Jüngeren scheinen es auf jeden Fall zu sein. Sie hüpfen auf den Bungee-Trampolinen auf dem Parkplatz des Modehauses Maas in die Höhe, fahren in dem Karussel vor dem Rathaus, betteln in der Sulinger Straße um einen Luftballon, springen glücklich in der Mini-Hüpfburg des THW in Form eines Einsatzwagens oder rutschen die riesige aufblasbare Rutsche auf dem Inkoop-Parkplatz herunter.

Die Älteren bummeln bei strahlendem Sonnenschein durch die freien Straßen, bewundern die vielen Auto- und Wohnwagenmodelle, die die verschiedenen Autohäuser in der Bahnhofstraße präsentieren, holen sich an einer der zahlreichen Buden etwas zu essen oder halten für einen kleinen Schnack inne. So geht es bei dem Stand des Bürgerbusses um die schwieriger Fahrersituation und wie man Menschen dafür gewinnen könnte. „Ich glaub euch, dass ihr Leute braucht“, merkt eine Besucherin mitfühlend an.

Auch in den zwei Zelten der Kunsthandwerker, die in diesem Jahr das erste Mal das Oktoberfest bereichern, ist es um diese Uhrzeit noch entspannt. Interessierte bummeln hindurch, bleiben stehen und bewundern beispielsweise Schmuck, Bücher oder Dekoration. Alles selbstgemacht und nichts doppelt, darauf haben die Organisatorinnen Heike Hollwedel und Christina Koch großen Wert gelegt. 18 Aussteller konnten sie gewinnen. „Wir können uns gut vorstellen, das nächstes Jahr auf dem Oktoberfest wieder zu machen“, so die beiden Frauen. Aber dann nur noch mit einem Zelt.

Am Stand von Berthold Lühr können sich die Gäste schon mal auf die dunkle Jahreszeit einstimmen. Der Landesberger aus dem Kreis Nienburg ist zum ersten Mal überhaupt in Bassum und bietet große Kerzen aus Holz an, die von LED-Lämpchen und Lichterketten zum Leuchten gebracht werden. „Es gefällt mir hier“, sagt Lühr, der oft auf Kunsthandwerkermärkten zu finden ist. „Es ist gut sortiert.“

Auch Elke Bischoff aus Sudwalde fühlt sich gut aufgehoben. Wer an ihrem Stand vorbeigeht, wird wohl als erstes von den Knopfaugen der niedlichen, selbstgestricken Teddys angezogen. „Die strickt meine Freundin“, erklärt Bischoff. Sie selber fertigt Socken in verschiedener Größe. Sonst ist sie immer auf dem Bassumer Weihnachtsmarkt zu finden, doch als die Anfrage für das Oktoberfest kam, sagte sie sofort zu – und hat es nicht bereut. „Das Sortiment ist sehr abwechslungsreich.“