Können Hund und Katze mich mit dem Coronavirus anstecken?

Gemeinsam in Quarantäne

+ © Julian Stratenschulte/dpa „Bist du infiziert? Dann halte bitte etwas Abstand zu mir“, scheint diese Katze sagen zu wollen. Zu Recht. Denn Menschen können Tiere anstecken. © Julian Stratenschulte/dpa

Sie sind oft beste Freunde der Menschen, Seelentröster, Begleiter und Familienmitglieder. Doch können sie in der Corona-Pandemie eine Gefahr für ihre Besitzer werden? Einige Katzen auf der ganzen Welt sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Zuletzt machte sogar ein erkrankter Tiger im New Yorker Zoo Schlagzeilen. In Wuhan führte die Sorge vor dem Tier als Überträger der Krankheit dazu, dass viele Hunde und Katzen von ihren Besitzern im Stich gelassen wurden.