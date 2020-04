Polizei ermahnt und motiviert: Arbeitsalltag der Beamten hat sich verändert

Bassum/Twistringen - „Da sitzen vier Leute zusammen und trinken Bier! Da müssen Sie mal hinfahren.“ Über solche Anrufe hätten sich die Bassumer Polizisten vor zwei Monaten sicher noch gewundert. Nun gehören sie zu ihrem Arbeitsalltag. Seit das Land Niedersachsen das Kontaktverbot aufgrund der Corona-Krise verhängt hat, melden sich öfter mal Bürger bei der Dienststelle, die die Beamten auf Fehlverhalten ihrer Mitmenschen hinweisen.

Dann steigen Dienststellenleiter Ingo Hüttemeier und seine Kollegen in die Streifenwagen und fahren los. „Wenn wir die Personen antreffen, fragen wir nach, ob sie über die Verordnung des Landes informiert sind. Dann erklären wir ihnen, dass ihr Verhalten nicht zulässig ist, nehmen ihre Personalien auf und sprechen einen Platzverweis aus. In 99 Prozent der Fälle klappt das sehr gut. Die Leute zeigen sich einsichtig“, sagt Hüttemeier.

Natürlich gebe es immer den einen oder anderen Unbelehrbaren. „Treffen wir jemanden zum wiederholten Male an, ist das eine Ordnungswidrigkeit und wir schreiben eine Anzeige.“ Doch in der Regel reiche es schon, wenn der Streifenwagen vorfahre, um eine kleine Versammlung aufzulösen.

Das Alter der Leute, die die Polizei bei ihren regelmäßigen Kontrollen antrifft, ist breit gefächert. „Es reicht von den Jugendlichen, die sich an Schulen, auf Spielplätzen oder in Grünanlagen treffen, bis hin zu Senioren, die nach dem Baumarktbesuch zufällig Bekannte auf dem Parkplatz treffen und einfach ein bisschen schnacken wollen. Da will man eigentlich nicht dazwischengehen, schließlich fehlt uns allen der soziale Kontakt“, zeigt Hüttemeier Verständnis. Doch er sagt auch klar: „Sicherheit geht nun mal vor. Darum müssen wir weiterhin Abstand halten. Wir sind wohl alle froh, wenn die Dinge wieder ihren gewohnten Gang gehen.“

Polizei richtet für die Corona-Zeit extra Früh- und Spätschicht ein

Die Bassumer Polizei, die für die Corona-Zeit extra eine Früh- und eine Spätschicht eingerichtet hat, kontrolliert die Plätze im Rahmen ihrer Streife. „Uns ist es wichtig, Präsenz zu zeigen“, sagt der Dienststellenleiter. Unterstützung bekommt sie dabei von der Bereitschaftspolizei aus Oldenburg, dem Ordnungsamt und dem Jugendhaus Fönix. „Wir wollen das alles so vernünftig und ruhig wie möglich regeln. Die Leute können uns jederzeit anrufen oder auch den Weg über Online-Anzeigen gehen“, sagt Hüttemeier.

Auch in Twistringen hat die Polizei keinen Grund zu schimpfen. „Bisher haben sich die Bürger sehr gut an die Kontaktsperre gehalten“, lobt Oberkommissar Helmut Wilkens. „Das sehe ich beispielsweise an der Langen Straße, wenn sich eine Schlange vor der Post bildet. Die Leute halten alle vorbildlich Abstand.“

Treffen die Beamten bei ihren regelmäßigen Streifen eine Gruppe an, reiche ein Gespräch. „Die Leute reagieren verständnisvoll und gehen dann auch auseinander.“

Ab und zu bekommt die Polizei auch einen Hinweis aus der Bevölkerung, wenn sich Leute nicht an das Kontaktverbot halten. „Neulich haben Jugendliche auf einem Spielplatz Basketball gespielt. Da bin ich dann hin und habe mit ihnen gesprochen. Die haben das aber auch sofort eingesehen, ohne dass ich streng werden musste“, so Wilkens.

Corona-Krise: Polizei wünscht sich Einhaltung der Kontaktsperre

Natürlich können er und seine Kollegen verstehen, dass es gerade bei dem schönen Wetter schwerfällt, die Kontaktsperre einzuhalten. „Wir versuchen deswegen auch, die Leute zu motivieren und bei Laune zu halten, damit sie weiterhin mitziehen. Immer in der Hoffnung, dass das Ganze bald vorbei ist.“

Polizeipressesprecher Thomas Gissing lobt das Verhalten der Bevölkerung in der Krise ebenfalls. „Zum größten Teil halten sich alle an das Kontaktverbot. Und unsere Beamten erleben bei ihren Einsätzen auch große Freundlichkeit. Als sie einmal eine Gruppe auf ihr Fehlverhalten ansprachen, sagten die Leute: ,Das tut uns leid, dass Sie dafür jetzt extra herkommen mussten, wir haben gar nicht daran gedacht.’“

Wie lautet der Wunsch der Polizei an die Bevölkerung? „Dass die Menschen die Kontaktsperre weiterhin strikt einhalten und bei allen Angelegenheiten Abstand halten“, so Gissing.