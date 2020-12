Mitarbeiter erkrankt: Pflegeheim Eichenhof kann Betrieb nicht aufrecht erhalten

24 Bewohner in die Klinik nach Diepholzer gebracht

+ © Anke Seidel Ein Sanitäter des DRK vor dem Altenpflegeheim Eichengrund in Bassum-Haft. Ohne speziellen Schutz, wie ihn die Einsatzkräfte tragen, hat niemand Zutritt zu dem Haus. © Anke Seidel

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Anke Seidel schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Das Altenpflegeheim Eichenhof im Bassumer Ortsteil Haft hat seinen Betrieb vorerst eingestellt. Bereitschaftskräfte des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) brachten 24 Senioren am Freitag in das Diepholzer Krankenhaus. So gut wie alle Bewohner des Altenpflegeheims, so hieß es gestern, hatten sich mit Covid-19 infiziert – genauso ein Teil der Mitarbeiter. Weil Pflegepersonal fehlt und der Betrieb deshalb nicht aufrecht erhalten werden kann, bleibt das Altenpflegeheim vorerst geschlossen. Das entschieden das Gesundheitsamt und die Heimaufsicht des Landkreises gemeinsam mit dem Klinikverbund und der Leitung des Bassumer Pflegeheims.