Kleinkunst live in Nordwohlde: Comedy vor ausverkauftem Haus

Von: Horst Meyer

Blick in den voll besetzten Saal beim bei Bremen vier Comedy Club in Nordwohlde. Rund 180 Gäste waren anwesend. © Horst Meyer

Wenn es zutrifft, dass der Applaus das Brot des Künstlers ist, mussten die vier Akteure des Bremen vier Comedy Clubs am Freitag vor ausverkauftem Haus in Nordwohlde keinen Hunger leiden.

Nordwohlde – Als weitere Währung soll bei Comedians das Lachen des Publikums hinzukommen. Auch in dieser Hinsicht war die Entlohnung mehr als nur okay. Spielfreudige Akteure trafen auf aufnahmebereites Publikum vom Lande, was oftmals für besondere Gags sorgte.

Mario Roggow, der die Veranstaltung gekonnt moderierte, brachte es in seinem Schlusswort auf den Punkt. Die 180 Anwesenden hätten sich gegen einen Abend auf dem Sofa vor dem Fernseher entschieden und seien nach Nordwohlde gekommen, um Kleinkunst live zu erleben.

Positives in der Pandemie

Beim Publikum war zu spüren, dass man nach den Einschränkungen der Pandemie wieder dabei sein wollte, wenn auf einer Bühne etwas passiert. „Wohlfühlmanager“ Mario Roggow sorgte mit der Ankündigung für Erheiterung, dass es sich bei der ersten Reihe um die Mitmachreihe handelt. Das sollte sich im Verlauf des Abends bewahrheiten. Lena aus Bruchhausen-Vilsen war beispielsweise oftmals gefordert.

Sollte das sprichwörtliche Eis nach der Einleitung von Roggow noch nicht endgültig gebrochen sein, schaffte David Werker es mit seinem ersten Auftritt. Er arbeitete sich am Alter ab. Als Jungspund von 37 Jahren – vor drei Jahren – hatte er bereits die Erfahrung gemacht, dass man sich früher von zu Hause wegschleichen musste, um zu einer Party zu kommen. „Heute schleiche ich mich von Partys weg, um nach Hause zu kommen“, stellte er fest. Den Ruf des Bettes hätte früher nur seine Mutter gehört, „heute höre ich ihn selbst überdeutlich.“ Auch die Informationsflut durch unterschiedliche Medien war für ihn ein Thema. So stellte er beispielsweise fest: „Alles was ich von Heidi Klum weiß, habe ich gegen meinen Willen erfahren.“

Thomas Schmidt machte nahtlos weiter. Er konnte sogar der Pandemie etwas Positives abgewinnen. „Man hat von seiner Miete noch nie so viel gehabt, wie zu Corona“, behauptete er. In der Zeit habe er auch Neues kennengelernt: ein Tamagotchi. Seinem Bruder habe er erzählt, dass man das Gerät füttern müsse, sonst verhungere es. Sein Bruder habe geantwortet: „Wir haben uns Kinder zugelegt. Das funktioniert nach dem gleichen Prinzip“.

Die Akteure ernten verdienten Applaus: David Werker (v.l.), Sven Bensmann, Thomas Schmidt und Moderator Mario Roggow (von links). © Horst Meyer

Sven Bensmann fühlte sich als Dorfkind aus der Umgebung von Osnabrück unter seinesgleichen. Ihn überraschte, dass es in Bruchhausen-Vilsen einen Heiratsmarkt gibt. Für Aufklärung sorgte die bereits erwähnte Lena aus der ersten Reihe. Was macht man da? Heiraten! Regelmäßig? Anschließend griff Bensmann zur Gitarre und trug bekannte Schlager zur Freude der Besucher in leicht abgewandelter Version vor. Im zweiten Teil folgte dann sogar ein spontanes Lied, in dem er Witze, die er aus einer Tasche zog, direkt gesanglich verarbeitete.

Freude beim Publikum

Für David Werker wird momentan geheiratet, „als würden die Pastoren knapp“. Als Hochzeitsgast hatte er den Auftrag bekommen, für Reis zu sorgen. Er scheiterte dabei bereits an der Frage, „wird der Reis gekocht oder nicht“.

Thomas Schmidt berichtete im zweiten Teil seines Vortrags unter anderem von einem Service, den Drogeriemärkte bieten. Er schaut sich gerne schöne Bilder von wildfremden Menschen an, die er dort in verschiedenen Schubfächern vorfindet. Er habe auch schon einmal ein Selfie mit nacktem Oberkörper entwickeln lassen und die Bilder anschließend auf Umschläge mit Urlaubsfotos verteilt. „Ich stelle mir dann vor, was geschieht, wenn die Fotos zu Hause betrachtet werden.“

Freude auch beim Publikum: „Das war ein schöner Abend“, freute sich eine Teilnehmerin im Gehen. Das empfanden sicherlich auch viele andere so.