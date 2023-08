Bremen Vier Comedy in Bassum: Humorvoller Abend mit vielen Gästen

Von: Horst Meyer

Teilen

Jacky Feldmann, die Jüngste im Bunde bei der Comedy-Veranstaltung. © Horst MEYER

Gute Unterhaltung in Bassum: Im Rahmen der Reihe Bremen Vier Comedy traten verschiedene Comedians auf. Das Publikum fühlte sich gut unterhalten.

Bassum – Bassum entwickelt sich mit der Reihe Bremen Vier Comedy langsam zu einer Hochburg dieses Genres in der Region. Das nach dem Rückzug der Gleis-1-Macher aus Syke entstandene Vakuum wird mit den Veranstaltungen an unterschiedlichen Orten im Stadtgebiet geschickt gefüllt. Nach Indoor-Veranstaltungen bei Freye in Osterbinde oder bei Lüdeke in Nordwohlde folgte am Freitag die erste Outdoor-Veranstaltung auf dem Event-Hof von Michael und Heidi Sommer, mitten in der Stadt an der Blumenstraße.

Michael Sommer zeigte sich erfreut über die Resonanz. Sein Hof war gut gefüllt mit Besuchern, die bei den einzelnen Auftritten nicht mit Applaus geizten. Bestanden am Vortag noch Zweifel, ob die Veranstaltung tatsächlich unter freiem Himmel stattfinden kann, zeigte sich am Freitag selbst das Wetter von seiner besten Seite. Ein lauer Sommerabend, an dem sich das Publikum gut unterhalten fühlte, wie zum Abschluss mehrfach zu hören war.

Vier Comediens und ein Moderator zeigen ihr Können

Heidi Sommer machte auf eine Besonderheit aufmerksam: „Bei den Open-Air-Veranstaltungen treten jeweils vier Comedians auf, statt sonst drei“, erläuterte sie im Gespräch mit dieser Zeitung. Obwohl, wenn man es genau betrachtete, waren es sogar fünf. Als Moderator fungierte erneut Mario Roggow aus Bremen, der mit seinen einleitenden und verbindenden Worten durchaus als weiterer Künstler betrachtet werden konnte.

Gleich zu Beginn gelang es ihm, die richtige „Betriebstemperatur“ für die Künstler zu schaffen. Als „Wohlfühlmanager“ schaffte er es zudem, das Publikum geschickt einzubinden. Überrascht stellte er nach der Pause fest, dass wohl jemand seiner nicht so ganz ernst gemeinten Aufforderung gefolgt war, ruhig etwas Geld für die Künstler auf die Bühne zu legen, wenn’s gefällt. Lagen da doch tatsächlich mehrere Münzen. Auf seine Nachfrage outeten sich drei Teenager im Alter von 11 und 13 Jahren, die zum Dank von ihm Freikarten für die nächste Veranstaltung am 3. November in der Schützenhalle in Bassum bekamen.

Und dann waren da ja auch noch mit Don Clarke, Jacky Feldmann, John Doyle und Ole Lehmann Fachleute für gute Unterhaltung. Don Clarke packte das Publikum gleich nach der Einleitung mit seinem etwas derben Humor. Als gebürtiger Engländer und bekennender Queen- und King-Fan hatte er so seine Probleme mit der deutschen Sprache. Er wies zur Freude der Besucher auch gleich darauf hin, dass er eine Zugabe geben wird, „egal ob ihr wollt oder nicht. Das ist mir scheißegal“.

Mit der deutschen Sprache hatte auch der Künstler mit der – nach Worten von Mario Roggow – weitesten Anreise seine Probleme. John Doyle aus New Jersey in den USA berichtete vom Eheleben und der Pubertät seines Sohnes. Irgendwann habe er einmal mit ihm über Sex reden wollen und sich gewundert, „was der schon alles wusste“. Als sein Sohn fragte: „Alter hast du noch Fragen?“ – „Da hatte ich noch viele Fragen“, behauptete er.

Jacky Feldmann war die Jüngste im Bunde

Jacky Feldmann, die Jüngste im Bunde, profitierte von der nach ihren Worten guten Ausbildung für diesen Beruf. „Das hatte auch was mit Comedy zu tun. Manche Leute hatten sogar Tränen in den Augen“, berichtete sie von ihrer Ausbildung im Finanzamt.

Abschlussbild mit (v.l.) Moderator Mario Roggow, Ole Lehmann, John Doyle, Jacky Feldmann und Don Clarke. © Privat

Ole Lehmann vervollständigt das Quartett. Als Comedian mit mehr als dreißig Berufsjahren verglich er eine Comedyshow mit Bahnfahren. Die Durchsagen im Zug lieferten ihm umfangreiches Material für seine Auftritte.

Die hier angesprochenen Themen können nur ein Schlaglicht aufs Programm darstellen. Alle Künstler deckten ein breites Spektrum von Themen humorvoll ab. Ein Besucher aus Achim drückte sein Lob für die Veranstaltung abschließend mit den Worten aus: „Die Anreise hat sich gelohnt.“