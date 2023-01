CDU will Rettungsschirm für Kliniken, SPD sieht Versorgung gesichert

Von: Anke Seidel

Die Kliniken des Landkreises Diepholz erleben wie die Verbraucher im Supermarkt bei ihren Fachartikeln enorme Preissteigerungsraten. © ej/Archiv

Laut Niedersächsischer Krankenhausgesellschaft sind viele Kliniken in Existenznot. CDU- und SPD-Abgeordnete aus dem Kreis Diepholz sind unterschiedlicher Meinung.

Landkreis Diepholz – Den Krankenhäusern in Niedersachsen geht es so schlecht wie nie zuvor. Das geht aus einer aktuellen Umfrage der Niedersächsischen Krankenhausgesellschaft (NKG) hervor, an der sich 123 der insgesamt 167 Kliniken im Land beteiligt haben. „Kein einziges Krankenhaus erwartet im Jahr 2023 eine positive wirtschaftliche Entwicklung“, so die NKG, dabei seien schon 2022 vier von fünf Kliniken in ihrer Existenz bedroht gewesen – also 81,5 Prozent.

Kliniken im Landkreis Diepholz bemerken Preissteigerungsraten von 10-20 %

Auch die Kliniken im Landkreis Diepholz haben sich an der NKG-Umfrage beteiligt, so Geschäftsführer Uwe Lorenz auf Anfrage. Die Krankenhäuser in Diepholz, Sulingen und Bassum bilden keine Ausnahme: Nicht nur die Energiepreise werfen lange Schatten. Kosten für Lebensmittel, Krankenhaus-Pflegeprodukte, Hygieneartikel sowie Implantate oder Herzkatheter seien ebenso spürbar gestiegen. Die Steigerungsrate liege zwischen zehn und 20 Prozent. Insbesondere bei Lebensmitteln sei sie hoch: „Das, was wir im Supermarkt erleben, haben wir im Krankenhaus auch.“ Ihre Einnahmen steuern können die Krankenhäuser aber nicht. Darauf hatte Uwe Lorenz schon vor Wochen hingewiesen: „Anders als jeder normale Betrieb können wir unsere Preise ja nicht selbst festlegen.“

Wie bewerten die drei Landtagsabgeordneten, die den größten Teil der Bürger im Landkreis Diepholz vertreten, die Lage? Der CDU-Landtagsabgeordnete Volker Meyer, sozialpolitischer Sprecher seiner Landtagsfraktion, verweist auf einen Antrag seiner Partei: „Wir haben schon im November einen Rettungsschirm gefordert.“ Bürgschaften seien wichtig, damit die Kliniken Liquiditätskredite aufnehmen könnten, „bis es eine Lösung gibt“. Aber im Nachtragshaushalt seien keine zusätzlichen Mittel bereit gestellt worden.

Die Landtagsabgeordneten (v.l.) Volker Meyer, Marcel Scharrelmann und Dennis True. © Jantje Ehlers

Zwar habe der Bund Hilfen angekündigt und wolle acht Milliarden Euro für Kliniken und Pflegeheime zur Verfügung stellen. Aber die sechs Milliarden Euro, die davon für Krankenhäuser vorgesehen seien, würden auf gar keinen Fall ausreichen, rechnet Volker Meyer vor: „Der Anteil für die niedersächsischen Krankenhäuser würde 600 Millionen Euro betragen.“ Aber das sei bei Weitem nicht genug, um die stark gestiegenen Energie- und Sachkosten abzudecken. Denn aktuellen Prognosen zufolge würde die Steigerung 1,18 Milliarden Euro betragen – fast das Doppelte.

Marcel Scharrelmann (CDU) beklagt „massive Finanzierungslücke“

Sind also die niedersächsischen Kliniken – bildlich gesprochen – in akuter Lebensgefahr? So weit will der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann nicht gehen und warnt vor Panikmache, um die Bürger nicht zu verunsichern: „Der Versorgungsauftrag ist ja weiterhin gesichert.“ Aber Marcel Scharrelmann spricht von einer „massiven Finanzierungslücke“. Deshalb seien Liquiditätskredite über die N-Bank, wie sie die Union fordere, unbedingt notwendig.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Marcel Scharrelmann und Dennis True. © Michael Voelz

Der Klinikverbund im Landkreis Diepholz hat Glück im Unglück, denn der Landkreis trägt Jahr für Jahr die Defizite seiner drei Häuser. Volker Meyer stellt in seiner Funktion als CDU-Kreistagsfraktionsvorsitzender fest: „Wir sind zurzeit in der komfortablen Lage, unseren Klinikverbund stützen zu können.“ Das sehe in anderen Kliniken ganz anders aus.

Aber auch die finanzielle Hilfe des Landkreises sei begrenzt und der Rettungsschirm deshalb auch für seine Krankenhäuser sehr wichtig, betont Marcel Scharrelmann. Er ist überzeugt: „Mittelfristig werden wir die Finanzierung unseres Gesundheitssystems neu aufstellen müssen!“

Bund und Land hätten der Krisensituation angemessen Rechnung getragen, so der SPD-Landtagsabgeordnete Dennis True auf Anfrage. Er verweist auf die „Kompetenzaufteilung“ zwischen Bund und Land. „Die Sicherstellung der Betriebskostenfinanzierung – und dazu gehören die laufenden Kosten – ist Sache des Bundes.“ Das mit sechs Milliarden Euro ausgestattete Klinik-Programm, auf das sich Bund und Länder geeinigt hätten, sei federführend im Bundesministerium für Gesundheit erarbeitet worden. Außerdem betont Dennis True: „Die Preisbremsen gelten natürlich für alle, auch für die Krankenhäuser.“

Die Landtagsabgeordneten (v.l.) Volker Meyer, Marcel Scharrelmann und Dennis True. © Gregor Hühne

Aufgabe des Landes seien die Krankenhausplanung und die Bereitstellung der Investitionsmittel. Allein für Baukostensteigerungen seien im Nachtragsetat 52 Millionen Euro eingeplant worden. Fazit des SPD-Landtagsabgeordneten: „Wir sehen die medizinische Versorgung weiterhin als gesichert an.“