Bunter Ernteumzug durch Neubruchhausen

Von: Sabine Nölker

Scha(r)f darf nicht fehlen beim Erntefest in Neubruchhausen. © Nölker, Sabine

„Endlich wieder Erntefest in Neubruchhausen“, sagte Mitorganisator Jannick Emshoff am Samstag und strahlte. Emshoff gehört dem erst im letzten Jahr gegründeten Verein „Landlybefestival“ an, der gemeinsam mit der Dorfjugend Neubruchhausen und dem Schützenverein das Erntefest organisiert hat. „15 Wagen und eine Fahrradgruppe haben sich für heute angemeldet“, berichtet Emshoff erfreut.

Darunter viele Wagen befreundeter Dorfjugenden, unter anderem aus Jardinghausen und Henstedt. Ganz am Anfang des Umzuges fuhr die Freiwillige Feuerwehr, um die Strecke abzusichern. Der Wagen dahinter gehörte dem Erntekönig Dirk Bülter mit seiner Frau und Königin Barbara und der Prinzessin des Hauses. Auf dem Hof Bülter fand auch am Abend die große Party statt. Doch bis dahin genossen viele verkleidete Teilnehmer, darunter die Kinder der Grundschule, die auf ihren Rädern mit den Eltern den Umzug begleiteten, die winkenden Zuschauer am Straßenrand.

Erntekönig Dirk Bülter mit seiner Königin Barbara und der Prinzessin des Hauses. © Nölker