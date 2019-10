B61 zwischen B51 und Nienstedt bis Mitte Dezember gesperrt 

Weil die Fahrbahn der B61 bei Apelstedt erneuert werden muss, ist die Bundesstraße ab Montag zwischen der B51 und Nienstedt voll gesperrt.

Bassum - Die Fahrbahndecke der Bundesstraße 61 wird ab Montag, 21. Oktober, im Bereich Apelstedt (Landkreis Diepholz) erneuert. Aus diesem Grund wird die Strecke komplett gesperrt.

Dies teilte die Niedersächsische Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Nienburg mit. Grund für die Sperrung ist die geringe Breite im Abschnitt zwischen dem Abzweig K103/Nienstedt bis zum Anschluss an die B51/Ortsumgehung Bassum.

B61-Baustelle: Umleitung über Twistringen und Ehrenburg

Die Umleitung des Verkehrs erfolgt ab Bassum über die B51 bis Twistringen sowie weiter über die L341 (Ehrenburg) bis zur B61 bei Anstedt und umgekehrt. Die Umleitungsstrecke wird ausgeschildert. Die Baumaßnahme dauert voraussichtlich bis Mitte Dezember.

Weiter im Süden wird bei Sulingen ab Mitte November die B214 in Borstel voll gesperrt. Die Bundesstraße 214 schließt direkt an die B61 an.