Bundesstraße 51 nach Unfall bei Bassum kurzzeitig voll gesperrt

Nach einem Unfall auf der Bundesstraße 51 bei Bassum musste die Strecke in beide Richtungen am Mittwochmittag kurzzeitig gesperrt werden.

Laut Angaben der Polizei war ein Fahrzeug zwischen den Bassumer Ortsteilen Bünde und Bischof gegen 12.10 Uhr von der Straße abgekommen. Wenig später hatten die Beamten der Polizei aus Bassum eine Sperrung in beide Fahrtrichtungen eingerichtet.

Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt und zur weiteren Untersuchung in eine Bremer Klinik eingeliefert. Die Sperrung wurde nach rund 45 Minuten wieder aufgehoben.

Weitere Details waren kurz nach dem Unfall noch nicht bekannt, diese werden in einem weniger schweren Fall wie diesem in der Regel innerhalb eines Tages in einer Meldung der Polizei bekanntgegeben.

kom

