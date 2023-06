Bürgerwindpark-Projekt in Wedehorn und Klövenhausen kommt ins Rollen

Von: Fabian Pieper

Trio mit Vision: (v.l.) Hilmar Schmidt, Albert Röber und Thorsten Finke, die sich für den Bürgerwindpark Wedehorn – Klövenhausen einsetzen. Die ersten wichtigen Schritte haben sie bereits gesetzt. © Fabian Pieper

Im Südwesten von Bassum soll ein Bürgerwindpark für Wedehorn und Klövenhausen entstehen. Treibende Kraft dahinter sind drei Landwirte.

Wedehorn/Klövenhausen – Wedehorn ist bekannt für seine malerische Windmühle. Die allerdings nutzt schon lange den Wind nicht mehr, der durch den Bassumer Südwesten fegt. Dabei lässt sich mit diesem Wind einiges anstellen – Strom produzieren zum Beispiel. Drei Männer aus dem Ort haben das Potenzial erkannt. Sie wollen einen Windpark errichten. Und die Einwohner Wedehorns und Klövenhausens sollen davon profitieren.

Die drei Männer heißen Thorsten Finke, Albert Röber und Hilmar Schmidt, allesamt Wedehorner Landwirte. Das Projekt, an dem sie seit einigen Monaten mit Hochdruck arbeiten, ist ein sogenannter Bürgerwindpark. Das bedeutet, dass die Bürger von Wedehorn und Klövenhausen sich an der Realisierung des Projekts beteiligen können. Sie profitieren, wenn die Windräder irgendwann stehen, sich drehen und Strom produzieren. Das hebt Röber hervor: „Normale Bürger verbinden sich mit einer Firma als Partner zur Realisierung.“

Angefangen hat alles Ende vergangenen Jahres. Thorsten Finke lacht kurz, als er den ersten Schritt beschreibt. „Albert hat gesagt: Oh, hier ist ja so viel Wind, da könnte man ein Windrad bauen.“ Aus dieser recht losen Idee wurden dann konkrete Pläne. Der Gedanke machte die Runde im Ort, Röber sei von einigen Bürgern darauf angesprochen worden. So fanden sich Röber, Finke und Schmidt zusammen, die das Projekt seitdem vorantreiben.

Konkret geht es um mehrere unterschiedlich große Flächen südlich der Bundesstraße 51, westlich und südwestlich des AWG-Geländes an der Grenze zu Twistringen. Dort sind seit dem Windenergiekonzept von 2017 etwa 47 Hektar als Windpotenzialflächen ausgewiesen. Fünf bis sieben Stück mit einer Gesamtleistung von bis zu 30 Megawatt sollen es nach den Vorstellungen der Akteure werden. Damit dort irgendwann mehrere Windräder stehen können, musste aus Windpotenzialflächen ein Sondergebiet für Windenergienutzung werden.

Das bedeutete für Thorsten Finke, Albert Röber und Hilmar Schmidt, dass sie die Bassumer Politik von ihrem Vorhaben überzeugen mussten. „Wir haben mit den Fraktionen gesprochen“, sagt Finke. Das Trio sei „offene Türen eingelaufen“. Auch die Stadtverwaltung stünde dem Projekt offen gegenüber. In seiner Sitzung vom 8. Juni empfahl der Ausschuss für Stadtentwicklung die notwendige Änderung des Flächennutzungsplans einstimmig – die Tatsache, dass es sich um einen Bürgerwindpark handelte, sei gut angekommen. Auch die Gespräche mit den Grundstückseigentümern seien erfolgreich gelaufen.

Der nächste Schritt war die Gründung einer Gesellschaft. Thorsten Finke ist seit 28. Februar Geschäftsführer des neuen Unternehmens Windpark Wedehorn, Albert Röber und Hilmar Schmidt sind Prokuristen. Projektierer ist die Firma EEB Planung mit Sitz in Nordwohlde. Das sei positiv für die Stadt, wie Finke erklärt: „Alle Firmen haben ihren Sitz in Bassum. Damit geht der Gewinn nach Bassum, und die Steuern bleiben auch in der Stadt.“

Derzeit laufen Gutachten zur Umweltverträglichkeit des Projekts. Sollten diese positiv und die Erteilung einer Baugenehmigung absehbar sein, geht es weiter. Und dann kommen die Wedehorner und Klövenhausener ins Spiel.

Dann soll eine Kommanditgesellschaft gegründet werden, damit sich die insgesamt knapp 200 Einwohner finanziell als Gesellschafter am Bürgerwindpark beteiligen können. „Pro Windrad brauchen wir rund 1,5 Millionen Euro Eigenkapital“, rechnet Finke vor. Das seien 15 bis 20 Prozent der Gesamtsumme, die ein Windrad kostet. Bürger, die sich beteiligen, würden dann von den Windrädern finanziell profitieren. Schmidt: „Alle fragen schon, wann es losgeht.“

Das allerdings dauert noch ein bisschen. Laut Thorsten Finke rechnet das Trio mit einem Baubeginn im Jahr 2027. „Früher wird es wohl nicht werden.“ Und das, obwohl sie schon jetzt deutlich aus den Reihen der Menschen aus Wedehorn und Klövenhausen spüren: „Das Interesse ist vorhanden.“