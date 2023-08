Bürgermeister Christian Porsch im Dialog mit Bramstedter Bürgern

Von: Florian Adolph

Gut besucht: Der Bürgermeisterdialog in der Brahmstedter Feuerwehr. Auch die freien Stühle in der ersten Reihe haben sich vor Veranstaltungsbeginn noch gefüllt. © Florian Adolph

Die Bramstedter sendeten Bürgermeister Porsch per Poskarte was sie an ihrer Ortschaft bemängeln und was sie schön finden. Im Bürgermeisterdialog im Feuerwehrhaus kam er mit ihnen ins Gespräch.

Bramstedt – Das Feuerwehrgebäude in Bramstedt ist gut gefüllt gewesen am Donnerstag, aber nicht mit Einsatzfahrzeugen der Feuerwehr. Eine große Zahl von Anwohnern des Ortsteils war der Einladung des Bassumer Bürgermeisters Christian Porsch gefolgt, um mit ihm in den Dialog über ihr Bramstedt zu treten.

Im Vorfeld hatten die Anwohner Postkarten bekommen, auf denen sie vermerken konnten, was sie zu bemängeln haben beziehungsweise was sie schön an ihrer Ortschaft finden, erklärte Bürgermeister Porsch. Die Ergebnisse der Postkarten wurden in einer Präsentation zusammengefasst und vorgestellt, die der Bürgermeister als Diskussionsgrundlage verwendete.

Um 19 Uhr begann die Veranstaltung, und etwa zweieinhalb Stunden dauerte der Bürgermeisterdialog. Die Stimmung war gut. Viele Anwohner meldeten sich zu Wort, einige kamen auch nach vorne ans Mikrofon. Der Bürgermeister versuchte, so gut es ging, alle Fragen zu beantworten und, wo er konnte, mögliche Lösungen anzubieten. Bei einigen Themen wurde die Diskussion auch mal hitziger, aber nie unhöflich.

Die Verkehrssituation in Bramstedt

Zum Beispiel als Raser auf den Straßen L 333, Dorfstraße und Henstedter Straße debattiert wurden. Ein Bürger erklärte, er habe schon angefragt, ob nicht eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden könne. Er habe aber keine Antwort bekommen, wofür sich der Bürgermeister entschuldigte. Ein etwas aufgebrachter Anwohner hatte das Gefühl, es gebe gar kein Verkehrskonzept für Bramstedt.

Der Bürgermeister erklärte: „Die Feuerwehr sagt, wenn wir flächendeckend Tempo 30 machen, schadet das ihrer Einsatzzeit.“ Porsch schlug vor, ein Display (mit Smiley) zur Geschwindigkeitsmessung in der Dorfstraße und Henstedter Straße aufzustellen. „Ein großer Teil der Autofahrer fährt nicht absichtlich zu schnell“, sagte er. Er wolle jedenfalls versuchen eine Änderung herbeizuführen, könne aber nichts versprechen.

Der Straßenverkehr war noch einige Male Thema des Bürgermeisterdialogs: zum Beispiel der Zustand von und die Parksituation an einigen Straßen, der Lkw-Verkehrs im Dorf und mehr.

Auch der Bahnverkehr war Thema. So wurde diskutiert, wie der Bahnsteig barrierearm gemacht werden könnte. Einige Vorschläge der Stadt seien bisher von der Deutschen Bahn abgelehnt worden. Ein Fahrstuhl würde sich wegen der geringen Ein- und Ausstiegszahlen beispielsweise nicht lohnen.

Der Glasfaserausbau in Bramstedt

Als der Dialog auf das Thema Glasfaserfaserausbau kam, stellte Bürgermeister Porsch die Frage: „Mir wurde von der GVG-Glasfaser zugesagt die weißen Flecken sollen bis auf einzelne abgeschlossen sein. Stimmt das nicht?“

Aus dem Publikum kam ein Nein als Antwort. Einige Anwohner gaben aber auch zu, nicht zu wissen, ob sie in einem weißen oder schwarzen Flecken leben. „Wenn sie in einen weißen Flecken wohnen und keinen Glasfaseranschluss haben, schicken sie mir ihre Adresse und ich gehe dem hinterher“, bot der Bürgermeister an.

Das Kita-Angebot in Bramstedt

Auch als es um das Kita- und Hortangebot in Bramstedt ging, entwickelte sich daraus eine Debatte. Es waren zum Beispiel mehr und längere Angebote gewünscht. Der Bürgermeister erklärte, dass sie in diesem Bereich händeringend nach Fachkräften suchen. „Wir können viel planen aber es nützt nichts, wenn wir nicht die Fachkräfte kriegen“, so der Bürgermeister. Infolgedessen wurde außerdem auf die Verteilung der Kinder auf die Kitas eingegangen.

Danach wurden die Pläne für den Umbau der Grundschule Bramstedt erklärt. Porsch zeigt hierzu in seiner Präsentation einige Bilder. Kritisiert wurde von den Bürgern ebenfalls, dass es zu viele neue Baugebiete gäbe und sie das Persönliche an der Ortschaft vermissen.

Die Anwohner äußerten sich auch dazu, was ihrer Ortschaft noch fehle, zum Beispiel ein Café, ein Restaurant, eine Sparkasse und nicht zuletzt ein Arzt. Porsch sagte, er habe bisher noch keinen Erfolg dabei gehabt, einen Arzt für die Ortschaft zu gewinnen.

Die Wünsche der Bramstedter Anwohner

Die Anwohner wünschten sich weiterhin mehr Bäume, Bänke, Kinderspielplätze und Blühstreifen und eine bessere Möglichkeit, über örtliche Angebote, Dienstleistungen oder Waren informiert zu werden. Der Bürgermeister schlug vor, man könne für Letzteres eine App erstellen, in der zum Beispiel die Vereine ihre Termine eintragen. „Die müsste von den Anwohnern dann aber auch genutzt werden“, sagte er.

Als es allmählich neun Uhr wurde, beschleunigte der Bürgermeister den Dialog. Da die angeregte Diskussion über die Mängel der Ortschaft, und wie sie zu beheben seien, viel Zeit in Anspruch genommen hatte, eilte Porsch schließlich durch die Vorstellung der positiven Aspekte von Bramstedt, die die Anwohner in ihre Postkarten geschrieben hatten.

Bürgermeister Porsch erwähnte, dass er bereits vor Corona Bürgermeisterdialoge abgehalten hatte. Der Kreiszeitung sagte er, dass er plane, weiterhin Bürgerdialoge in unregelmäßigen Abständen abzuhalten. Auf die Frage nach dem Grund für den Beginn in Bramstedt entgegnete er. „Es gab keinen bestimmten Grund dafür. Wir mussten nur einfach irgendwo anfangen.“