Mit der Brille durch die Wand

Bassum - Von Janna Silinger. Eike Spreen steht in der Mitte des Raums. Mit dem ausgestreckten Zeigefinger malt der Handwerker begeistert Linien in die Luft. Für Außenstehende sieht das etwas albern aus, für denjenigen, der die Augmented-Reality-Brillen trägt, ist es ein „Riesen-Erlebnis“. Er bewegt sich in der erweiterten Realität. Was in der Welt der Spiele schon lange gang und gäbe ist, soll nun auch im Handwerk genutzt werden, um Arbeitsprozesse zu vereinfachen.

Genau darum geht es im Rahmen des Projektes „KlimAR“ seit rund zwei Jahren. Initiatoren waren das Biba (Bremer Institut für Produktion und Logistik an der Universität) in Zusammenarbeit mit dem Bremer Unternehmen AnyMotion, spezialisiert auf AR-Technik, Computeranimation und Visualisierung. Als Partner im Praxisbereich kam das Team Funke für technische Gebäudeausstattung aus Twistringen dazu, während der Laufzeit des Projekts im Einsatz bei der Firma KMH-Kammann Metallbau in Bassum. Das Team Funke habe dort ein Klima- und Lüftungssystem installiert und dabei die AR-Brille erstmals genutzt.

Das Projekt, mit 450 000 Euro unterstützt vom ZIM (Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand) vom Bundeswirtschaftsministerium, ist nun ausgelaufen. Erfolgreich – da sind alle Beteiligten einer Meinung.

Die Idee von Moritz Quandt (Biba) und Frank Bischoff (AnyMotion) war es, die Digitalisierung im Bereich des Handwerks voranzutreiben. „Das Handwerk blieb immer irgendwie außen vor“, so Bischoff. Dem wollte man etwas entgegensetzen. Dabei sei den Partnern das Team Funke als zukunftsorientiertes Unternehmen ins Auge gestochen.

Es wurde gesprochen und diskutiert. „Am Anfang haben wir ganz weit voneinander entfernt gesessen, aber wir sind immer näher zueinander gerückt“, so Carlo Bottermann, Geschäftsführer von Funke. Er und sein Team haben kommuniziert, was für sie einen Mehrwert schaffen würde. Dabei stach ein Aspekt hervor: Es nehme immer viel Zeit in Anspruch, auf Baustellen die Papier-Pläne zu lesen, die den Handwerkern zeigen sollen, wo sich welche Schächte, Auslässe und Einbauten befinden. Häufig würden Baufirmen diese Pläne nicht aktualisieren. Demnach würden sie dem nächsten Unternehmen fehlerhaft übergeben. Auf einem Rohbau spiele das keine Rolle, da etwa alle Systeme zu sehen seien. Doch sobald die Decke hängt, wird es kompliziert, erklärt Bischoff. Selbst wenn die Pläne stimmen, handele es sich häufig um unhandliche, große Blätter. „Wir wollen weg vom Papier“, erläutert Bischoff weiter.

An der Stelle kommt die VR-Brille ins Spiel. Die Pläne werden mithilfe einer Software auf das Gerät übertragen. „Das ist im Grunde wie bei einem Handy, auf das man Daten übertragen kann. Die Brille ist die Hardware“, erläutert Moritz Quandt. An dem Gerät befinden sich mehrere Kameras, die dann den Raum scannen, die Pläne mit dem vergleicht, was es sieht und dann die Daten der Karten in den Raum projiziert. Derjenige, der die VR-Brille auf der Nase hat, sieht dann eins zu eins was sich über der Decke oder hinter den Wänden verbirgt und kann sich an der betroffenen Stelle direkt an die Arbeit machen.

Sollte ein Handwerker dabei einen Fehler in der Karte entdecken, kann er diesen beheben: „Anfassen, verschieben, hinzufügen oder löschen – da ist alles möglich“, erklärt Bischoff.

Im Grunde würde so etwas auch mit einem Tablet oder Smartphone funktionieren, fügt Quandt hinzu. Der Vorteil bei der Brille sei es, dass der Nutzer die Hände frei hat, um zeitgleich bei Bedarf an dem Plan zu arbeiten, ihn zu aktualisieren.

Ob das tatsächlich eine Erleichterung im handwerklichen Alltag mit sich bringt, hätten die Mitarbeiter vom Funke Team laut Carlo Bottermann „kritisch begutachtet“. Bottermann selbst habe sich über die Anfrage gefreut. Normalerweise bezögen sich Fortschritte in der Digitalisierung im Handwerk lediglich auf organisatorische Prozesse, nicht auf die eigentliche praktische Arbeit. Gerade vor dem Hintergrund eines bedrohlichen Fachkräftemangels freue er sich über den Vorstoß. Nicht nur, weil durch die neue Technik Arbeitsabläufe dynamischer und zeitsparender werden könnten, sondern auch, weil technisch auf dem neusten Stand zu sein möglicherweise Nachwuchs anlockt, wie er vermutet.

Und nun ist das Handwerk revolutioniert? „Erst einmal handelt es sich um einen Prototyp“, berichtet Dr. Thies Beinke vom Biba. Jetzt geht es für AnyMotion daran, dass Gerät zu optimieren. Er rechnet damit, dass zum Jahresende die VR-Brille und die Software vertriebsfähig sind. Dabei soll auch das Team Funke unterstützen. „Wir sagen, was für Erweiterungen wir uns noch so wünschen, und AnyMotion versucht dann, das umzusetzen.“

Dabei spielt eine große Rolle auch der Input der Techniker, die in Zukunft von der Arbeit mit der VR-Brille in erster Linie betroffen sein könnten. „Ich war skeptisch“, berichtet Eike Spreen. Doch die Brille vereinfache vieles, spare Zeit und auch die Bedienung sei unkompliziert. „Das wär für Montageleute eine echte Erleichterung“, meint er. Und möglicherweise endlich der Anfang des Einzugs der Digitalisierung in das praktische Handwerk.